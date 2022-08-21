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Вечером 21 августа в оккупированной Новой Каховке были слышны взрывы. ВИДЕО

Вечером 21 августа в оккупированной Новой Каховке Херсонской области сообщается о серии взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.

"Новая Каховка. Сообщают о серии взрывов, всего около 15. Орки в панике", - отмечается в сообщении.

взрыв (6820) Новая Каховка (155)


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Топ комментарии
+13
в Харькове каждый день. В Николаеве каждую ночь. И что дальше? Кахова это не Ростов, не Белгород и тем более не Мацква. Особого повода для ликования нет
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21.08.2022 20:32 Ответить
+5
агов редактори! яку в біса 20 липня коли зара серпень
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21.08.2022 20:14 Ответить
+5
Ну й не лікуй . Може сядь ще й поплач , бо в Каховці вибухи . .
В Каховці мочать русню , взагалі то . Мстять за Харків .
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21.08.2022 20:39 Ответить
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агов редактори! яку в біса 20 липня коли зара серпень
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21.08.2022 20:14 Ответить
У самій статті вже про 20 серпня йдеться. А сьогодні вже 21! Дійсно чогось міцного хильнили перед вечерею
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21.08.2022 20:42 Ответить
Молодці редактори , на здоров'я 😀
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21.08.2022 21:18 Ответить
И в Новофедоровку что-то прилетело. Бывает.
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21.08.2022 20:16 Ответить
Взрывы в воздухе - это фигня, а на земле что-нибудь грохотало?
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21.08.2022 20:50 Ответить
orki kurili opiatj na skladax selitry
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21.08.2022 20:53 Ответить
Пока нет деталей, но сообщали о взрывах. Детали, видимо, будут утром
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21.08.2022 21:23 Ответить
Детали от тяжелой бронетехники?
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22.08.2022 00:55 Ответить
Сладкіх снов кацапскіє свіньї...
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21.08.2022 20:18 Ответить
На відео 16 вибухів
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21.08.2022 20:24 Ответить
хлопки - это ясно. А задымление?? задымление есть?
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21.08.2022 20:25 Ответить
Ой, летіли дикі гуси,
Ой летіли у неділю дощову.
Впало пір'я на подвір'я,
Закотилось, як повір'я, у траву.
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21.08.2022 20:25 Ответить
Летять утки, летять утки
І два гуся (брильянтова)
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21.08.2022 21:01 Ответить
Сьогодні 21 серпня.
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21.08.2022 20:26 Ответить
На відео у Гончаренка 21 серпня, 19.40.
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21.08.2022 20:27 Ответить
Альо і ви просите про допомогу сайту? Там у Вас хто сидить за набором, або діти, або пенсіонери
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21.08.2022 20:29 Ответить
Яка рвзниця хто там сидить ?

Не подобається вам цей ресурс - ідіть на інший 😠
Для чого піднімати такий кіпеш , адже не помиляються тільки ті люди , які нічого не роблять 😡
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21.08.2022 21:24 Ответить
в Харькове каждый день. В Николаеве каждую ночь. И что дальше? Кахова это не Ростов, не Белгород и тем более не Мацква. Особого повода для ликования нет
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21.08.2022 20:32 Ответить
Ну й не лікуй . Може сядь ще й поплач , бо в Каховці вибухи . .
В Каховці мочать русню , взагалі то . Мстять за Харків .
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21.08.2022 20:39 Ответить
Хто тобі такий брєд розповів про 'мочать русню'??
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21.08.2022 21:23 Ответить
..А що ж по твоєму там робить бавовна ? Чи хочеш сказати - то орки шампанське відкорковують . ?
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21.08.2022 21:44 Ответить
ясно макс ты - дурак. Причем настолько убогий, что ничем не отличаешься от кацапов. Неск4олько хлопков это повод для визга "бововна"? Так орки нам ту бововну сотнями в день пакуют. Так что лучше заткнись "зайчик"
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22.08.2022 10:06 Ответить
Судячи по звуку це ППО
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21.08.2022 20:35 Ответить
Порванные Пуканы Овцетрахов 🐑🐑🐑
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22.08.2022 01:01 Ответить
Бавовна звичайна.
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21.08.2022 20:42 Ответить
Ой, та не чіпляйтесь за дату, головне ж не дата, а як дали про....раться.
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21.08.2022 20:51 Ответить
Вчора,приблизно о 19:30 були вибухи ППО и декілька потужних вибухив на землі-шибки в вікнах звеніли. Локація-18 км на захід від Н-Каховки. Білі "хмарки "від ППО було добре видно....

В соц мережі Н-Каховки давно нічого не пишуть. Кажуть,що одразу ХТОСЬ видаляє....
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22.08.2022 08:28 Ответить
 
 