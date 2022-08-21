Вечером 21 августа в оккупированной Новой Каховке были слышны взрывы. ВИДЕО

Вечером 21 августа в оккупированной Новой Каховке Херсонской области сообщается о серии взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.

"Новая Каховка. Сообщают о серии взрывов, всего около 15. Орки в панике", - отмечается в сообщении.