Вечером 21 августа в оккупированной Новой Каховке были слышны взрывы. ВИДЕО
Вечером 21 августа в оккупированной Новой Каховке Херсонской области сообщается о серии взрывов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.
"Новая Каховка. Сообщают о серии взрывов, всего около 15. Орки в панике", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+13 Олег Бажанов
показать весь комментарий21.08.2022 20:32 Ответить Ссылка
+5 Ничіпір Серветник
показать весь комментарий21.08.2022 20:14 Ответить Ссылка
+5 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий21.08.2022 20:39 Ответить Ссылка
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Ой летіли у неділю дощову.
Впало пір'я на подвір'я,
Закотилось, як повір'я, у траву.
І два гуся (брильянтова)
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Для чого піднімати такий кіпеш , адже не помиляються тільки ті люди , які нічого не роблять 😡
В Каховці мочать русню , взагалі то . Мстять за Харків .
В соц мережі Н-Каховки давно нічого не пишуть. Кажуть,що одразу ХТОСЬ видаляє....