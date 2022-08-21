Увечері 21 серпня в окупованій Новій Каховці чутно вибухи. ВIДЕО

Ввечері 21 серпня у окупованій Новій Каховці Херсонської області повідомляють про серію вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.

"Нова Каховка. Повідомляють про серію вибухів, всього біля 15. Орки в паніці", - зазначається у повідомленні.