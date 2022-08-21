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Увечері 21 серпня в окупованій Новій Каховці чутно вибухи. ВIДЕО
Ввечері 21 серпня у окупованій Новій Каховці Херсонської області повідомляють про серію вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.
"Нова Каховка. Повідомляють про серію вибухів, всього біля 15. Орки в паніці", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+13 Олег Бажанов
показати весь коментар21.08.2022 20:32 Відповісти Посилання
+5 Ничіпір Серветник
показати весь коментар21.08.2022 20:14 Відповісти Посилання
+5 Maksim Perepelitca
показати весь коментар21.08.2022 20:39 Відповісти Посилання
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Ой летіли у неділю дощову.
Впало пір'я на подвір'я,
Закотилось, як повір'я, у траву.
І два гуся (брильянтова)
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Для чого піднімати такий кіпеш , адже не помиляються тільки ті люди , які нічого не роблять 😡
В Каховці мочать русню , взагалі то . Мстять за Харків .
В соц мережі Н-Каховки давно нічого не пишуть. Кажуть,що одразу ХТОСЬ видаляє....