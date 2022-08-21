Оккупанты обстреляли Киевский район Харькова, - Терехов

Вечером российские оккупанты выпустили предварительно три ракеты по Киевскому району Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Ракетный обстрел Киевского района. Предварительно три "прилета". Также есть предварительная информация о пожаре на одном из нежилых объектов и в частном доме", - говорится в сообщении.

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