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Оккупанты обстреляли Киевский район Харькова, - Терехов

ігор,терехов

Вечером российские оккупанты выпустили предварительно три ракеты по Киевскому району Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Ракетный обстрел Киевского района. Предварительно три "прилета". Также есть предварительная информация о пожаре на одном из нежилых объектов и в частном доме", - говорится в сообщении.

Также читайте: Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе Харькова, - Терехов

обстрел (28205) Харьков (7620) Терехов Игорь (258)


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Алексей Арестович,
Заместитель Председателя Всеукраинской партии "Братство"

Так же присутствовавший на пресс-конференции заместитель председателя партии "Братство" Алексей Аристович сообщил собравшимся журналистам некоторые подробности происходившего в Киеве во время оранжевых событий. Но для начала он отметил, что первое, с чем они столкнулись по приезду в Москву, "это полная недооценка степени опасности угрозы "оранжевой чумы". Мы находились в самом эпицентре событий и на собственном опыте узнали, насколько неэффективным оказывается государство, насколько быстро оно способно рухнуть. Происходит стремительная замена архетипа иерархии на архетип сети. Сеть побеждает и это блестяще продемонстрировано украинскими событиями" - заявил Аристович. Так же он обратил внимание собравшихся на то, что "оранжевые не повторяются. И вы не думайте, что в России будет повторение - на Красной площади разобьют палатки - в России это невозможно. Это раньше сатана был князь мира сего, а сейчас это менеждер мира сего, который всё растворяет в пепсиколе" - подытожил Аристович.
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21.08.2022 21:44 Ответить
Арестович - рідкестне гімно. Давайте спочатку всі крапочки розставимо. Яка ЗЕлена платформа? "Майдунуті повинни гинути, зникати, ємігрувати" - чуже чітка формуліровочка від Портнова. Хто конкретно втілює у життя цю програму - Єрмак, та його формальний помічник та неформальний дружок Арестович.

Бажаючи можуть знайти відосик з Арестовичем, може з місяць тому де він проповідує головну тезу своєї платформи - НЕ ДОПУСТИТИ УКРО-НАЦИЗМУ. Що, *****? Це програма кандідата в презіденти країни, наприклад Болгарії - не допустити болгарського нацизму? А для України така публічна декларація проходить нормально? Ніхто після оголошення такої програми навіть йому кулю в лоба не загнав? **********... Так ми з уламка СССР до національної української держави будеми ще три тисячі років йти.
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21.08.2022 22:54 Ответить
Но для начала он отметил, что первое, с чем они столкнулись по приезду в Москву, "это полная недооценка степени опасности угрозы "оранжевой чумы".

этот кацапский *****-шивинист арестович идейный борец за сруСкий мир идеологом которого является Дугин
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21.08.2022 21:49 Ответить
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21.08.2022 22:13 Ответить
У Терехова є щось геповське
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21.08.2022 22:37 Ответить
щось? Та це повна стовідсоткова тінь Гепи, включно поглядів на російско-український конфлікт та пул бізнесменів, що кормляться навкруги мерії.
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21.08.2022 22:48 Ответить
 
 