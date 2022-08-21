Окупанти обстріляли Київський район Харкова, - Терехов

Увечері російські окупанти випустили попередньо три ракети по Київському району Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ракетний обстріл Київського району. Попередньо три "прильоти". Також є попередня інформація про пожежу на одному з нежитлових об'єктів та у приватному будинку", - ідеться в повідомленні.

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