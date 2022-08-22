На Краматорском и Бахмутском направлениях продолжаются бои, - Генштаб ВСУ

Продолжаются бои с российскими оккупантами на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Раздолевки, Григорьевки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки. Враг пытается вести наступление в направлении Спорное - Веселое, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник нанес огненное поражение из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Зайцево и Белогоровка. Вел наступление в направлениях Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема, успеха не имел. На направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмут, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево и Гладосово – Курдюмовка боевые действия продолжаются", - отметили в Генштабе.

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