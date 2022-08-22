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На Краматорском и Бахмутском направлениях продолжаются бои, - Генштаб ВСУ

війна,зсу

Продолжаются бои с российскими оккупантами на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Раздолевки, Григорьевки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки. Враг пытается вести наступление в направлении Спорное - Веселое, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник нанес огненное поражение из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Зайцево и Белогоровка. Вел наступление в направлениях Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема, успеха не имел. На направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмут, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево и Гладосово – Курдюмовка боевые действия продолжаются", - отметили в Генштабе.

Читайте: Военные РФ вели штурм в районе Благодатного на Николаевском направлении, имеют частичный успех, - Генштаб ВСУ

армия РФ (19885) Генштаб ВС (6571) Краматорськ (2333) Бахмут (1605)


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наші розгатили рашистський склад у Горлівці, сподіваюсь, це хоч трохи допомогло...
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22.08.2022 08:29 Ответить
Хорошого мало -- сунуця . Заліза в них більше .
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22.08.2022 08:40 Ответить
чим ця інфа у 08:23 відрізняється від інфи в 07:28, де також написано
"На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам'янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне - Веселе, бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження із ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Зайцеве і Білогорівка. Вів наступ у напрямках Вершина - Кодема і Гладосове - Кодема, успіху не мав. На напрямках Стряпівка - Соледар, Покровське - Бахмут, Травневе - Кодема, Семигір'я - Зайцеве та Гладосове - Курдюмівка бойові дії тривають"
Джерело:
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22.08.2022 09:30 Ответить
 
 