На Краматорському та Бахмутському напрямках тривають бої, - Генштаб ЗСУ
Тривають бої з російськими окупантами на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне – Веселе, бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження із ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Зайцеве і Білогорівка. Вів наступ у напрямках Вершина – Кодема і Гладосове – Кодема, успіху не мав. На напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка бойові дії тривають", - зазначили в Генштабі.
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"На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам'янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне - Веселе, бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження із ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Зайцеве і Білогорівка. Вів наступ у напрямках Вершина - Кодема і Гладосове - Кодема, успіху не мав. На напрямках Стряпівка - Соледар, Покровське - Бахмут, Травневе - Кодема, Семигір'я - Зайцеве та Гладосове - Курдюмівка бойові дії тривають"
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