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На Краматорському та Бахмутському напрямках тривають бої, - Генштаб ЗСУ

війна,зсу

Тривають бої з російськими окупантами на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне – Веселе, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження із ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Зайцеве і Білогорівка. Вів наступ у напрямках Вершина – Кодема і Гладосове – Кодема, успіху не мав. На напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка бойові дії тривають", - зазначили в Генштабі.

Також читайте: Військові РФ вели штурм у районі Благодатного на Миколаївському напрямку, мають частковий успіх, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (18036) Генштаб ЗС (6873) Краматорськ (712) Бахмут (1563)


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наші розгатили рашистський склад у Горлівці, сподіваюсь, це хоч трохи допомогло...
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22.08.2022 08:29 Відповісти
Хорошого мало -- сунуця . Заліза в них більше .
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22.08.2022 08:40 Відповісти
чим ця інфа у 08:23 відрізняється від інфи в 07:28, де також написано
"На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам'янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне - Веселе, бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження із ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Зайцеве і Білогорівка. Вів наступ у напрямках Вершина - Кодема і Гладосове - Кодема, успіху не мав. На напрямках Стряпівка - Соледар, Покровське - Бахмут, Травневе - Кодема, Семигір'я - Зайцеве та Гладосове - Курдюмівка бойові дії тривають"
Джерело:
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22.08.2022 09:30 Відповісти
 
 