На Краматорському та Бахмутському напрямках тривають бої, - Генштаб ЗСУ

Тривають бої з російськими окупантами на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне – Веселе, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження із ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Зайцеве і Білогорівка. Вів наступ у напрямках Вершина – Кодема і Гладосове – Кодема, успіху не мав. На напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка бойові дії тривають", - зазначили в Генштабі.

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