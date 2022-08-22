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Новости Агрессия России против Украины Война
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Высшее командование запугивает мобилизованных луганчан для участия в войне, - британская разведка

лнр

Россия все больше использует жителей захваченных территорий Луганской и Донецкой областей для войны в Украине. Однако они считаются неблагонадежными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, 15 августа украинские социальные сети распространили видео, на котором, как сообщается, военнослужащие воинской части так называемой ЛНР заявляют о своем отказе от развертывания в рамках наступательных операций в Донецкой области.

Боевики заявили, что исполнили свой долг по обеспечению контроля "ЛНР" над всей Луганской областью, полученному в июле 2022 года, и не желали воевать в Донецкой области, несмотря на угрозы и запугивание со стороны высшего командования.

"Россия все больше пытается мотивировать вспомогательные силы, которые она использует для усиления своих регулярных войск на Донбассе. Командиры прибегают к прямому материальному поощрению, а некоторые боевые части считаются неблагонадежными для наступательных операций", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Минобороны Британии, фактором, усугубляющим эти проблемы, является классификация Россией войны как "специальной военной операции", которая ограничивает полномочия государства по правовому принуждению.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 45,4 тыс. человек, 234 самолета, 198 вертолетов, 1 919 танков и 4 230 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

армия РФ (19885) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+4
невже цензор почав жовтіти..., що це за назва посту: вище командування, бла-бла-бла, чиє, вашу мать, командування? з цього заголовка нічого не зрозуміло, окрім того, що це якесь неподобство, яке скоїло невідомо чиє командування...
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22.08.2022 10:20 Ответить
+3
Да там ублюдок ещё похлеще *****. Видать ботоксная тварь сработала на опережение,унюхав,что ему могут сделать бо-бо.
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22.08.2022 10:33 Ответить
+3
«Орали в основном бездельники и убогие, которые думали о халяве.
И вот халява пришла!» (Наталья Алексеева)
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22.08.2022 10:33 Ответить
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В твиттере пишут что Патрушева еле откачали, в реанимации. Видать дело близится к развязке, мабудь не хотел Воронеж взрывать.
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22.08.2022 10:14 Ответить
Да там ублюдок ещё похлеще *****. Видать ботоксная тварь сработала на опережение,унюхав,что ему могут сделать бо-бо.
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22.08.2022 10:33 Ответить
Не хочуть захищати маладую ріспубліку від хунти?
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22.08.2022 10:18 Ответить
нада их па дедаваевательськи масові розстріли перед строем та заградотряди....асвабадилися
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22.08.2022 10:19 Ответить
невже цензор почав жовтіти..., що це за назва посту: вище командування, бла-бла-бла, чиє, вашу мать, командування? з цього заголовка нічого не зрозуміло, окрім того, що це якесь неподобство, яке скоїло невідомо чиє командування...
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22.08.2022 10:20 Ответить
Так це пише британська розвідка.
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22.08.2022 10:24 Ответить
6 лінія піхоти орків- м'ясо
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22.08.2022 10:28 Ответить
«Орали в основном бездельники и убогие, которые думали о халяве.
И вот халява пришла!» (Наталья Алексеева)
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22.08.2022 10:33 Ответить
Довольно приятная новость. Все кацапы увидят, что такое принудительная мобилизация, когда в стальной каске без броника отправляют под нашу арту с очень, очень мощными снарядами, тем более и воздушного подрыва, и с gps-навигацией. При этом одновременно с этим идейных храбрых идиотов уже забрали на фронт за деньги. То есть если вдруг будет мобилизация и соберут 1000 мужиков, то среди них не будет ни одного желающего, ведь он бы поехал уже за деньги воевать, если бы хотел. А это бунт, особенно если заранее внедрить диверсанта, кто поднимет трусливую толпу кацапских мужиков на захват пункта сбора и завладеет оружием.

Чмоня действительно мог сделать мобилизацию, если бы сделал раньше и если бы в ОРДЛО все были экипированы хотя бы неплохо. А теперь это уже невозможно и такая действительно опаснейшая угроза не актуальна.
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22.08.2022 12:04 Ответить
У рабов прав нет.
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22.08.2022 12:17 Ответить
ДНР:
-ЛНР, введи войска!
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22.08.2022 13:25 Ответить
 
 