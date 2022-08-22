Высшее командование запугивает мобилизованных луганчан для участия в войне, - британская разведка
Россия все больше использует жителей захваченных территорий Луганской и Донецкой областей для войны в Украине. Однако они считаются неблагонадежными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сообщении, 15 августа украинские социальные сети распространили видео, на котором, как сообщается, военнослужащие воинской части так называемой ЛНР заявляют о своем отказе от развертывания в рамках наступательных операций в Донецкой области.
Боевики заявили, что исполнили свой долг по обеспечению контроля "ЛНР" над всей Луганской областью, полученному в июле 2022 года, и не желали воевать в Донецкой области, несмотря на угрозы и запугивание со стороны высшего командования.
"Россия все больше пытается мотивировать вспомогательные силы, которые она использует для усиления своих регулярных войск на Донбассе. Командиры прибегают к прямому материальному поощрению, а некоторые боевые части считаются неблагонадежными для наступательных операций", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Минобороны Британии, фактором, усугубляющим эти проблемы, является классификация Россией войны как "специальной военной операции", которая ограничивает полномочия государства по правовому принуждению.
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И вот халява пришла!» (Наталья Алексеева)
Чмоня действительно мог сделать мобилизацию, если бы сделал раньше и если бы в ОРДЛО все были экипированы хотя бы неплохо. А теперь это уже невозможно и такая действительно опаснейшая угроза не актуальна.
-ЛНР, введи войска!