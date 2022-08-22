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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Вище командування залякує мобілізованих луганчан для участі у війні, - британська розвідка

лнр

Росія дедалі більше використовує жителів захоплених територій Луганської та Донецької областей для війни в Україні. Однак вони вважаються неблагонадійними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується в повідомленні, 15 серпня українські соціальні мережі поширили відео, на якому, як повідомляється, військовослужбовці військової частини так званої "ЛНР" заявляють про свою відмову від розгортання в межах наступальних операцій в Донецькій області.

Бойовики заявили, що виконали свій обов'язок щодо забезпечення контролю "ЛНР" над усією Луганською областю, який був отриманий в липні 2022 року, і не бажали воювати в Донецькій області, попри погрози і залякування з боку вищого командування.

"Росія дедалі більше намагається мотивувати допоміжні сили, які вона використовує для посилення своїх регулярних військ на Донбасі. Командири вдаються до прямого матеріального заохочення, а деякі бойові частини вважаються неблагонадійними для наступальних операцій", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Міноборони Британії, фактором, що посилює ці проблеми, є класифікація Росією війни як "спеціальної військової операції", яка обмежує повноваження держави з правового примусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованому Донбасі мобілізували 100 тис. чоловіків, 23 тис. загинуло, - правозахисники

Автор: 

армія рф (18036) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+4
невже цензор почав жовтіти..., що це за назва посту: вище командування, бла-бла-бла, чиє, вашу мать, командування? з цього заголовка нічого не зрозуміло, окрім того, що це якесь неподобство, яке скоїло невідомо чиє командування...
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22.08.2022 10:20 Відповісти
+3
Да там ублюдок ещё похлеще *****. Видать ботоксная тварь сработала на опережение,унюхав,что ему могут сделать бо-бо.
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22.08.2022 10:33 Відповісти
+3
«Орали в основном бездельники и убогие, которые думали о халяве.
И вот халява пришла!» (Наталья Алексеева)
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22.08.2022 10:33 Відповісти
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В твиттере пишут что Патрушева еле откачали, в реанимации. Видать дело близится к развязке, мабудь не хотел Воронеж взрывать.
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22.08.2022 10:14 Відповісти
Да там ублюдок ещё похлеще *****. Видать ботоксная тварь сработала на опережение,унюхав,что ему могут сделать бо-бо.
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22.08.2022 10:33 Відповісти
Не хочуть захищати маладую ріспубліку від хунти?
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22.08.2022 10:18 Відповісти
нада их па дедаваевательськи масові розстріли перед строем та заградотряди....асвабадилися
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22.08.2022 10:19 Відповісти
невже цензор почав жовтіти..., що це за назва посту: вище командування, бла-бла-бла, чиє, вашу мать, командування? з цього заголовка нічого не зрозуміло, окрім того, що це якесь неподобство, яке скоїло невідомо чиє командування...
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22.08.2022 10:20 Відповісти
Так це пише британська розвідка.
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22.08.2022 10:24 Відповісти
6 лінія піхоти орків- м'ясо
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22.08.2022 10:28 Відповісти
«Орали в основном бездельники и убогие, которые думали о халяве.
И вот халява пришла!» (Наталья Алексеева)
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22.08.2022 10:33 Відповісти
Довольно приятная новость. Все кацапы увидят, что такое принудительная мобилизация, когда в стальной каске без броника отправляют под нашу арту с очень, очень мощными снарядами, тем более и воздушного подрыва, и с gps-навигацией. При этом одновременно с этим идейных храбрых идиотов уже забрали на фронт за деньги. То есть если вдруг будет мобилизация и соберут 1000 мужиков, то среди них не будет ни одного желающего, ведь он бы поехал уже за деньги воевать, если бы хотел. А это бунт, особенно если заранее внедрить диверсанта, кто поднимет трусливую толпу кацапских мужиков на захват пункта сбора и завладеет оружием.

Чмоня действительно мог сделать мобилизацию, если бы сделал раньше и если бы в ОРДЛО все были экипированы хотя бы неплохо. А теперь это уже невозможно и такая действительно опаснейшая угроза не актуальна.
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22.08.2022 12:04 Відповісти
У рабов прав нет.
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22.08.2022 12:17 Відповісти
ДНР:
-ЛНР, введи войска!
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22.08.2022 13:25 Відповісти
 
 