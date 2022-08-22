Вище командування залякує мобілізованих луганчан для участі у війні, - британська розвідка
Росія дедалі більше використовує жителів захоплених територій Луганської та Донецької областей для війни в Україні. Однак вони вважаються неблагонадійними.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Як наголошується в повідомленні, 15 серпня українські соціальні мережі поширили відео, на якому, як повідомляється, військовослужбовці військової частини так званої "ЛНР" заявляють про свою відмову від розгортання в межах наступальних операцій в Донецькій області.
Бойовики заявили, що виконали свій обов'язок щодо забезпечення контролю "ЛНР" над усією Луганською областю, який був отриманий в липні 2022 року, і не бажали воювати в Донецькій області, попри погрози і залякування з боку вищого командування.
"Росія дедалі більше намагається мотивувати допоміжні сили, які вона використовує для посилення своїх регулярних військ на Донбасі. Командири вдаються до прямого матеріального заохочення, а деякі бойові частини вважаються неблагонадійними для наступальних операцій", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають у Міноборони Британії, фактором, що посилює ці проблеми, є класифікація Росією війни як "спеціальної військової операції", яка обмежує повноваження держави з правового примусу.
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И вот халява пришла!» (Наталья Алексеева)
Чмоня действительно мог сделать мобилизацию, если бы сделал раньше и если бы в ОРДЛО все были экипированы хотя бы неплохо. А теперь это уже невозможно и такая действительно опаснейшая угроза не актуальна.
-ЛНР, введи войска!