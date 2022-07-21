На окупованому Донбасі мобілізували 100 тис. чоловіків, 23 тис. загинуло, - правозахисники
З території ОРДЛО росіяни примусово мобілізували понад 100 тис. чоловіків, з них на кінець квітня загинули 23 тис. осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ про це сказав засновник ГО "Східна правозахисна група", директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський, презентуючи аналітичний звіт "Примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей".
"За нашими даними, випадків примусової мобілізації щодо людей (мешканців ОРДЛО) було більше 100 тисяч…На кінець квітня з примусово мобілізованих загинули 23 тисячі. Це страшні цифри. І на сьогодні така примусова мобілізація триває знову і знову, когось кожен день вони затримують. Якщо порахуємо, скільки вони в годину затримують людей – це теж страшна цифра", - зазначив Лисянський.
Він нагадав, що ще у 2021 році нвф "лднр" під контролем військових кураторів із рф провели 8 мобілізацій резервістів на території ОРДЛО за програмою генштабу зс рф "БАРС" (бойовий армійський резервний склад). Фактично це було тренування перед масштабним вторгненням у 2022 році в Україну.
Для збереження окупаційних військ рф нвф "лднр" почали здійснювати примусову мобілізацію насильницьким шляхом ще з серпня 2021 року. "Є факти, що російська федерація ще у 2021 році почала готуватися до масштабної агресії проти України… Вони ще в серпні 2021 року напхали робітників примусово в автобуси і повезли, щоб про них ніхто нічого не знав. Це у 2021 році. І це дуже важливий факт для міжнародного кримінального суду", - додав Лисянський.
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Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 8 июля это 10751 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 15 июля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 2094 убитыми и пропавшими безвести" ... ну а этих мобиков на рашке никто и не считает и путену они в сводки не попадают.
В 2014 зассали выйти на улицы и разогнать несколько десятков алкашей и нариков, которые топили за руццкий мир.
Теперь на мясо...
Это только те, кто обратился с жалобой в "администрацию президента рф"... (интересно, а сколько не обратилось...?)
Так сообщает ресурс Moscow Tims в своём материале за 9.06.2022...
По сути, это погибшие, "оставшиеся на поле боя" и попавшие в плен, которые не смогли связаться с родственниками...
Однако, ободряющая динамика...
Как рассказал потом сотрудник, в 80-х союз много в каких конфликтах участвовал на территориях других стран. Закидывали туда сирот после детдомов, специнтернатов и т.п. Тогда тоже была двойная бухгалтерия.
Можно представить, сколько у нас неучтенки..
Бігають по містах і селах і гребуть всіх підряд до війська.
Мажори відкупляться, а бідося на війну!
Бо ж тепер, всі точно услишалі данбас!
Еще примерно 20% - старше 60 лет.
Мужчин незначительно меньше, чем женщин.
В ОРДЛО призывной возраст сделали от 18 до 60.
Т.е. мужчин "призывного" возраста порядка 25-30% от всего населения.
Если их там всего миллион, то забрать на фронт могут до 250 тысяч.
Учитывая, что в ОРДЛО России не надо выплачивать всякие гробовые, то логично, что их кидают в самые опасные места и гибнет их больше, чем солдат российской армии.
Вот и вся математика.
но нет, бе ме
пусть убегают куда могут
в лыныры уже все что можно вроде послали
в дыныры "веселье" у них только начинается
хитрая рашка, хочет очистить территорию
а потом засилить туда своими личинками
но не получится
то еще больше народа тем более у них не хватит ресурсов (и желания)
а просто голым мясом многие не захотят быть и скорее всего будут массово сдаваться при первой же возможности
сейчас не войны начала 20го века
в рашке эти шайги и прочие видимо это не поняли, воюют частично используя старые методы
В конце 1980-х, когда поднимали требование выйти из Афгана, говорили, что СССР потерял там 150 тыс убитыми. Союз был тогда 280 млн. А потом цифры просто потеряли нолик, превратившись в 15 тыс. По факту - это официальные потери за первые 2 года войны в Афганистане, потом их никто не считал или они сильно засекречены. По данным обществ воинов-интернационалистов только в Украине из этих 15 тыс похоронено 26 тыс человек. Учитывая, что Украина составляля ~ 1/6 населения всего Союза, то мы опять выходим на 150 тыс погибших в Афганистане. Кто-нибудь этому ужаснулся? Кто-нибудь, сказал: никогда больше?