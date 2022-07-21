На окупованому Донбасі мобілізували 100 тис. чоловіків, 23 тис. загинуло, - правозахисники

З території ОРДЛО росіяни примусово мобілізували понад 100 тис. чоловіків, з них на кінець квітня загинули 23 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ про це сказав засновник ГО "Східна правозахисна група", директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський, презентуючи аналітичний звіт "Примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей".

"За нашими даними, випадків примусової мобілізації щодо людей (мешканців ОРДЛО) було більше 100 тисяч…На кінець квітня з примусово мобілізованих загинули 23 тисячі. Це страшні цифри. І на сьогодні така примусова мобілізація триває знову і знову, когось кожен день вони затримують. Якщо порахуємо, скільки вони в годину затримують людей – це теж страшна цифра", - зазначив Лисянський.

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Він нагадав, що ще у 2021 році нвф "лднр" під контролем військових кураторів із рф провели 8 мобілізацій резервістів на території ОРДЛО за програмою генштабу зс рф "БАРС" (бойовий армійський резервний склад). Фактично це було тренування перед масштабним вторгненням у 2022 році в Україну.

Для збереження окупаційних військ рф нвф "лднр" почали здійснювати примусову мобілізацію насильницьким шляхом ще з серпня 2021 року. "Є факти, що російська федерація ще у 2021 році почала готуватися до масштабної агресії проти України… Вони ще в серпні 2021 року напхали робітників примусово в автобуси і повезли, щоб про них ніхто нічого не знав. Це у 2021 році. І це дуже важливий факт для міжнародного кримінального суду", - додав Лисянський.

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