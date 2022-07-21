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На окупованому Донбасі мобілізували 100 тис. чоловіків, 23 тис. загинуло, - правозахисники

донбас,ордло

З території ОРДЛО росіяни примусово мобілізували понад 100 тис. чоловіків, з них на кінець квітня загинули 23 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ про це сказав засновник ГО "Східна правозахисна група", директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський, презентуючи аналітичний звіт "Примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей".

"За нашими даними, випадків примусової мобілізації щодо людей (мешканців ОРДЛО) було більше 100 тисяч…На кінець квітня з примусово мобілізованих загинули 23 тисячі. Це страшні цифри. І на сьогодні така примусова мобілізація триває знову і знову, когось кожен день вони затримують. Якщо порахуємо, скільки вони в годину затримують людей – це теж страшна цифра", - зазначив Лисянський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вы уже задолбали своей войной! Он гражданин Украины! Паспорт отдай!", - примусова мобілізація в окупованій Макіївці. ВIДЕО

Він нагадав, що ще у 2021 році нвф "лднр" під контролем військових кураторів із рф провели 8 мобілізацій резервістів на території ОРДЛО за програмою генштабу зс рф "БАРС" (бойовий армійський резервний склад). Фактично це було тренування перед масштабним вторгненням у 2022 році в Україну.

Для збереження окупаційних військ рф нвф "лднр" почали здійснювати примусову мобілізацію насильницьким шляхом ще з серпня 2021 року. "Є факти, що російська федерація ще у 2021 році почала готуватися до масштабної агресії проти України… Вони ще в серпні 2021 року напхали робітників примусово в автобуси і повезли, щоб про них ніхто нічого не знав. Це у 2021 році. І це дуже важливий факт для міжнародного кримінального суду", - додав Лисянський.

Також читайте: РФ готується до примусової "мобілізації" в окупованому Криму

Автор: 

окупація (6685) смерть (6746) мобілізація (3053) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+41
Мрія придурків збулася- здохли під расєйським прапором.
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21.07.2022 19:03
+34
Шахтёры! У них особенная гордость!
В 2014 зассали выйти на улицы и разогнать несколько десятков алкашей и нариков, которые топили за руццкий мир.
Теперь на мясо...
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21.07.2022 19:05
+33
значить коли домбабве будуть звільняти ніхто не буде відстрілюватись
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21.07.2022 19:00
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генофонд
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21.07.2022 18:58 Відповісти
Скоріше гівнофонд.
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21.07.2022 19:17 Відповісти
Лучшие геноциды нации (с)
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21.07.2022 19:42 Відповісти
Плюс сюда еще крымские сепары и всякого рода буряты....Получается, что непосредственно засРашка не ощущает никаких потерь....пока....
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21.07.2022 18:59 Відповісти
Да про жмуров - москвичей как-то не слышно! От они и деловые пока...
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21.07.2022 20:03 Відповісти
ну що ви, вони ж довбані нєбожітєлі.
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21.07.2022 20:06 Відповісти
значить коли домбабве будуть звільняти ніхто не буде відстрілюватись
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21.07.2022 19:00 Відповісти
Міг би написати 230 тис. однаково ніхто не повірить і не перевірить.
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21.07.2022 19:01 Відповісти
"директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський Джерело: ". Не вселяє довіри? Був колись такий персонаж на ім'я Хома.
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21.07.2022 19:18 Відповісти
Шо то как то цифири не "стреляют"... 100 тыс... Откуда там столько набралось??
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21.07.2022 19:01 Відповісти
Да запроста. Дамбас самый густонаселенный край Украины. Сейчас знакомые рассказывали что мужиков там почти не осталось. Всех кто носит штаны забирают даже со школы в армию. Не зря же теперь рашисты на вновь захваченных территориях детей похищают и вывозят на Рашку, чтобы из них делать рекрутов.
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21.07.2022 20:00 Відповісти
В одном Донецке более 600 тыс населения, т.е. мужиков 250-300 тысяч. Понятно, что не все они годятся на убой, но люди оттуда говорят, что город пуст - по улицам ходят только тетки. Если идет мужик, то уже в форме - или мусар или гебнявый или ваевака. И это один Донецк. Дыру местные неофициально переименовали в ЖНР - женскаяНР. Так что вполне "стреляет". Другое дело, что из 38 тысяч угандошенных казламордых 23тысяч - бамбасяне, т.е. 60%, такого быть не может.
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22.07.2022 00:04 Відповісти
уже давно не 38 тыс казламордых... "Суббота 9.07.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 41315 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 8 июля это 10751 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 15 июля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 2094 убитыми и пропавшими безвести" ... ну а этих мобиков на рашке никто и не считает и путену они в сводки не попадают.
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22.07.2022 01:29 Відповісти
И *** *** по домбасу едут наши мужики. Мужики, мужики, вам уже давно в очелло всунули штыки. Эх дороги пыль да туман, пасечник с пушилой, да ***** туман (с)
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21.07.2022 19:03 Відповісти
Мрія придурків збулася- здохли під расєйським прапором.
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21.07.2022 19:03 Відповісти
а шо, мобиков еще кто-то считает??
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21.07.2022 19:04 Відповісти
зато у этой бисксы жизнь удалась после смерти ее ****** моторлы. какойта ****** скрепный взял ее в жены с двумя спидозными дитими
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21.07.2022 19:04 Відповісти
шоб у тех детей кровавый аквафреш из жепы лился каждый час
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21.07.2022 19:06 Відповісти
Може вона сосалка знатная?...
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21.07.2022 19:10 Відповісти
Доречі, діти морорила громадяни України і виплати вона отримує на дітей з бюджету України!
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21.07.2022 19:19 Відповісти
Этим уйобкам уже больше 6 лет, ничо они не получают по идее. Хотя коля азиров пенсию получает до сих пор
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21.07.2022 19:44 Відповісти
У нее до мойщика машин была кличка "Канистра" и шлюшкой была известной,так как на трасе сосала регулярно
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21.07.2022 20:38 Відповісти
Всі нормальні та мозком виїхали ще 2014 році, біосміття зараз утилізують
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21.07.2022 19:05 Відповісти
Шахтёры! У них особенная гордость!
В 2014 зассали выйти на улицы и разогнать несколько десятков алкашей и нариков, которые топили за руццкий мир.
Теперь на мясо...
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21.07.2022 19:05 Відповісти
не зассали а поддержали
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21.07.2022 21:17 Відповісти
А зільонський хотів шашликів....
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21.07.2022 19:09 Відповісти
шо шо шо?? типу остання інфа генштабу - загинуло 38850 шт. А оці - це зверху, чи входять у зведення Генштабу? Бо якась подвійна бугалтерія..
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21.07.2022 19:09 Відповісти
не входят - у ГШ своя бухгалтерия, они считают росиян, а этих не считают, это пусть правозащитники занимаются. Мы ж не плюсуем к потерям вражеских войск статистику погибших собак на оккупированных территориях, которую ведут зоозащитники.
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21.07.2022 19:22 Відповісти
и потом - ГШ осторожен в цифрах: количество "пропавших без вести" российских военнослужащих во время так называемой "специальной военной операции" достигло значения 41 666 (на конец апреля).

Это только те, кто обратился с жалобой в "администрацию президента рф"... (интересно, а сколько не обратилось...?)

Так сообщает ресурс Moscow Tims в своём материале за 9.06.2022...

По сути, это погибшие, "оставшиеся на поле боя" и попавшие в плен, которые не смогли связаться с родственниками...

Однако, ободряющая динамика...
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21.07.2022 19:31 Відповісти
Походу делают, как при совдепии. В середине 90-х на работе появляется странный дядя из военкомата и одного сотрудника увозят..в посольство Египта. Там вручают медаль - уже не помню какую. Типа награда нашла своего героя.

Как рассказал потом сотрудник, в 80-х союз много в каких конфликтах участвовал на территориях других стран. Закидывали туда сирот после детдомов, специнтернатов и т.п. Тогда тоже была двойная бухгалтерия.

Можно представить, сколько у нас неучтенки..
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21.07.2022 23:13 Відповісти
Много. Если кацап помещается в одно ведро, то его наш ГШ уже не учитывает. Вероятно, потому что логистические расходы по доставке на родину минимальны:
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22.07.2022 01:50 Відповісти
так вже і примусово ? як би дійсно примусово то в полон здалось би 50000, а 10000 замочили своїх кацапських командирів ! амністії не буде , у всякому разі перші 10 років після перемоги !
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21.07.2022 19:11 Відповісти
это так не работает. Те кому терять нечего, те сдаются и так. Но у многих семьи, дети на оккупированных территориях, если сдаться в плен - то что дальше? Неизвестность впереди
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21.07.2022 19:27 Відповісти
тоді хай дохнуть за ***** ! залишаться живі на зону років на 20 ,щоб був час все обміркувати . повернеться калікою , родині джекпот ...
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21.07.2022 23:33 Відповісти
А на заході України, яка ситуація, те саме!
Бігають по містах і селах і гребуть всіх підряд до війська.
Мажори відкупляться, а бідося на війну!
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21.07.2022 19:18 Відповісти
100%, східняцька бидлота не стає на обліки а драпає,авто массовой зі своїх Ан,ВВ,аі,ах,ха перереєстровують на місцеві номери бо місцеві почали активно ******* їхні пепелаци.
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21.07.2022 19:23 Відповісти
та не *****, лохматый)) иди Путину лизни
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21.07.2022 19:25 Відповісти
западенська быдлота свалила за кордон не так ли?
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21.07.2022 22:58 Відповісти
Цікава якась математика...
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21.07.2022 19:19 Відповісти
вони свого мокшу пушиліна порвуть на шматки. Вони не входять до армії. Не чекав, що орки піднімуть таку кількість вати. Недарма ж переходить на земськевійсько. Того курви і війни не оголошують,бо який референдум під час війни , А визнавати диру державою планували після виходуна адмінкордон. Ось і вляпався Путін з Лавровим. Видно нічого його юрист конституціоналіст Собчак таки не навчивв універі. Та і в кооперативі Озеро випусники якість недолугі. діма спився,валька спилася,бастрикін на старості вірші пише ......
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21.07.2022 19:22 Відповісти
могу по своему случаю сказать. Теща которая живет в Донецке рассказывала что у них с работы забрили в дыровскую армию 5 работяг. Из них 1 вернулся подраненный, остальные 4 уже пару месяцев на связь не выходили с родственниками Но родственники все надеются и ждут их с победой, ахахах))
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21.07.2022 19:24 Відповісти
Як воно, не гикається кармільцам Украіни?
Бо ж тепер, всі точно услишалі данбас!
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21.07.2022 19:34 Відповісти
Хоть бы автоматы в правильную сторону направили и уже бы закрыли проблему Донбасса.
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21.07.2022 19:42 Відповісти
23 - мало очень......
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21.07.2022 19:42 Відповісти
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21.07.2022 19:45 Відповісти
Ну зачем же вы так ))
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21.07.2022 20:49 Відповісти
буде краще свиноматці расєє зробити аборт і тоді відпочине весь світ. Я сподіваюся, що на цей раз світ це зробить.
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21.07.2022 21:50 Відповісти
А якби вони направили стволи на кацапів, то кацапи були би вже за Уралом
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21.07.2022 19:46 Відповісти
Что и требовалось доказать, ***** захватывает чужие земли чтобы набрать мяса для своей армии. Помню как даунбаситы и крысчаны гаварили, зато у нас не стреляют. Ну теперь жрите. Не хотели защищать Украину теперь дохните как пушечное мясо за хотелки *****. То же самое нужно обяснить Европе. Если рашисты захватят всю Украину или мы не освободим окупированные территории, то через пару лет у ***** будет многомиллионная армия которую он поведет на Европу. Кремлевскому сумашедшему педофилу очень мечтается повторить путь Гитлера и Сталина.
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21.07.2022 19:56 Відповісти
Так і є. Донесіть це до європейців.
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21.07.2022 20:12 Відповісти
и скажу честно если мы Украина не победим то лично знаю многих которые с удовольствием будут жечь германию и прочих гейропейцев ..... да да, за то что не давали оружие небо не закрыли и давали деньги ***** на войну, а венграм вообще будут ****@ лютая.... ждите в гости *****
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21.07.2022 23:03 Відповісти
небагато)
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21.07.2022 20:10 Відповісти
А наше керівицтво вісім років виплачували пенсії оркам, тим самим спонсоручи терористичні лднр і за державний кошт навчали в наших ВУЗ дітей трористів без знань лише за те що з лднр ,це вороги.
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21.07.2022 20:10 Відповісти
Просто кінчені люди... Вони не бояться зі своїми картами, а йдуть за них здихати... До сих пір вірять у братерство😁
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21.07.2022 20:18 Відповісти
Кто этот бред пишет,почему не миллион погибло?
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21.07.2022 20:50 Відповісти
Их там с личинками миллион живёт, каких 23000?
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21.07.2022 20:52 Відповісти
Примерно 20% населения на территориях России, Украины, Беларуси - дети до 18 лет.
Еще примерно 20% - старше 60 лет.
Мужчин незначительно меньше, чем женщин.
В ОРДЛО призывной возраст сделали от 18 до 60.
Т.е. мужчин "призывного" возраста порядка 25-30% от всего населения.
Если их там всего миллион, то забрать на фронт могут до 250 тысяч.
Учитывая, что в ОРДЛО России не надо выплачивать всякие гробовые, то логично, что их кидают в самые опасные места и гибнет их больше, чем солдат российской армии.
Вот и вся математика.
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21.07.2022 21:30 Відповісти
очень-очень интересно, а сколько из 100 000 сдалось?
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21.07.2022 21:15 Відповісти
эти 100тыс потенциально с оружием могли бы хотя бы повернуть их против оккупантов
но нет, бе ме
пусть убегают куда могут

в лыныры уже все что можно вроде послали
в дыныры "веселье" у них только начинается

хитрая рашка, хочет очистить территорию
а потом засилить туда своими личинками
но не получится
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21.07.2022 22:05 Відповісти
хотя если даже сейчас их почти нормально не экипируют
то еще больше народа тем более у них не хватит ресурсов (и желания)
а просто голым мясом многие не захотят быть и скорее всего будут массово сдаваться при первой же возможности

сейчас не войны начала 20го века
в рашке эти шайги и прочие видимо это не поняли, воюют частично используя старые методы
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21.07.2022 22:09 Відповісти
Не могут они сдаваться. Россияне отлично понимают ненадежность такой армии, поэтому там создана качественная система заградотрядов, предотвращающая и бегство и сдачу в плен.
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22.07.2022 09:20 Відповісти
Ці мудаки єслі би були патрітами Украіни то повернули б зброю проти рашистів,а так хай дохнуть після визволення загарбаних теріторій буде меньше роботи по зачистке від цього непотрібу.
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21.07.2022 22:46 Відповісти
То вони там вибирають в основному етнічних українців щоб послати їх на убій.
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21.07.2022 23:17 Відповісти
Путлер кацапов бережет, а против Украины, в основном, посылают воевать из своей территории нацменшинства (буряты и т.п.) и украинцев из оккупированных территорий. То есть тех кого не жалко.
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21.07.2022 23:15 Відповісти
Бумеранг повернувся для тих хто нічого не робив і закликав орків на Донбасс.
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21.07.2022 23:38 Відповісти
Они никогда не узнают о потерях.
В конце 1980-х, когда поднимали требование выйти из Афгана, говорили, что СССР потерял там 150 тыс убитыми. Союз был тогда 280 млн. А потом цифры просто потеряли нолик, превратившись в 15 тыс. По факту - это официальные потери за первые 2 года войны в Афганистане, потом их никто не считал или они сильно засекречены. По данным обществ воинов-интернационалистов только в Украине из этих 15 тыс похоронено 26 тыс человек. Учитывая, что Украина составляля ~ 1/6 населения всего Союза, то мы опять выходим на 150 тыс погибших в Афганистане. Кто-нибудь этому ужаснулся? Кто-нибудь, сказал: никогда больше?
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22.07.2022 09:28 Відповісти
 
 