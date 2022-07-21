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Новости Агрессия России против Украины Война
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На оккупированном Донбассе мобилизовали 100 тыс. мужчин, 23 тыс. погибли - правозащитники

донбас,ордло

С территории ОРДЛО россияне принудительно мобилизовали свыше 100 тыс. мужчин, из них к концу апреля погибли 23 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на Укринформ, об этом сказал основатель ОО "Восточная правозащитная группа", директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лисянский, представляя аналитический отчет "Принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей".

"По нашим данным, случаев принудительной мобилизации в отношении людей (жителей ОРДЛО) было более 100 тысяч… К концу апреля из принудительно мобилизованных погибли 23 тысячи. Это страшные цифры. И на сегодняшний день такая принудительная мобилизация продолжается снова и снова, кого-то каждый день они задерживают. Если посчитаем, сколько они в час задерживают людей - это тоже страшная цифра", - отметил Лисянский.

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Он напомнил, что ещё в 2021 году нвф "лднр" под контролем военных кураторов из рф провели 8 мобилизаций резервистов на территории ОРДЛО по программе генштаба вс рф "БАРС" (боевой армейский резервный состав). Фактически это была тренировка перед масштабным вторжением в 2022 году в Украину.

Для сохранения оккупационных войск рф нвф "лднр" начали осуществлять принудительную мобилизацию насильственным путем ещё с августа 2021 года. "Есть факты, что российская федерация ещё в 2021 году начала готовиться к масштабной агрессии против Украины… Они ещё в августе 2021 года напихали рабочих принудительно в автобусы и увезли, чтобы о них никто ничего не знал. Это в 2021 году. И это очень важный факт для международного уголовного суда", – добавил Лисянский.

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Автор: 

оккупация (10135) смерть (9218) мобилизация (2761) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+41
Мрія придурків збулася- здохли під расєйським прапором.
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21.07.2022 19:03
+34
Шахтёры! У них особенная гордость!
В 2014 зассали выйти на улицы и разогнать несколько десятков алкашей и нариков, которые топили за руццкий мир.
Теперь на мясо...
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21.07.2022 19:05
+33
значить коли домбабве будуть звільняти ніхто не буде відстрілюватись
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21.07.2022 19:00
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генофонд
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21.07.2022 18:58 Ответить
Скоріше гівнофонд.
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21.07.2022 19:17 Ответить
Лучшие геноциды нации (с)
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21.07.2022 19:42 Ответить
Плюс сюда еще крымские сепары и всякого рода буряты....Получается, что непосредственно засРашка не ощущает никаких потерь....пока....
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21.07.2022 18:59 Ответить
Да про жмуров - москвичей как-то не слышно! От они и деловые пока...
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21.07.2022 20:03 Ответить
ну що ви, вони ж довбані нєбожітєлі.
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21.07.2022 20:06 Ответить
значить коли домбабве будуть звільняти ніхто не буде відстрілюватись
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21.07.2022 19:00 Ответить
Міг би написати 230 тис. однаково ніхто не повірить і не перевірить.
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21.07.2022 19:01 Ответить
"директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський Джерело: ". Не вселяє довіри? Був колись такий персонаж на ім'я Хома.
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21.07.2022 19:18 Ответить
Шо то как то цифири не "стреляют"... 100 тыс... Откуда там столько набралось??
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21.07.2022 19:01 Ответить
Да запроста. Дамбас самый густонаселенный край Украины. Сейчас знакомые рассказывали что мужиков там почти не осталось. Всех кто носит штаны забирают даже со школы в армию. Не зря же теперь рашисты на вновь захваченных территориях детей похищают и вывозят на Рашку, чтобы из них делать рекрутов.
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21.07.2022 20:00 Ответить
В одном Донецке более 600 тыс населения, т.е. мужиков 250-300 тысяч. Понятно, что не все они годятся на убой, но люди оттуда говорят, что город пуст - по улицам ходят только тетки. Если идет мужик, то уже в форме - или мусар или гебнявый или ваевака. И это один Донецк. Дыру местные неофициально переименовали в ЖНР - женскаяНР. Так что вполне "стреляет". Другое дело, что из 38 тысяч угандошенных казламордых 23тысяч - бамбасяне, т.е. 60%, такого быть не может.
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22.07.2022 00:04 Ответить
уже давно не 38 тыс казламордых... "Суббота 9.07.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 41315 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 8 июля это 10751 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 15 июля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 2094 убитыми и пропавшими безвести" ... ну а этих мобиков на рашке никто и не считает и путену они в сводки не попадают.
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22.07.2022 01:29 Ответить
И *** *** по домбасу едут наши мужики. Мужики, мужики, вам уже давно в очелло всунули штыки. Эх дороги пыль да туман, пасечник с пушилой, да ***** туман (с)
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21.07.2022 19:03 Ответить
Мрія придурків збулася- здохли під расєйським прапором.
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21.07.2022 19:03 Ответить
а шо, мобиков еще кто-то считает??
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21.07.2022 19:04 Ответить
зато у этой бисксы жизнь удалась после смерти ее ****** моторлы. какойта ****** скрепный взял ее в жены с двумя спидозными дитими
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21.07.2022 19:04 Ответить
шоб у тех детей кровавый аквафреш из жепы лился каждый час
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21.07.2022 19:06 Ответить
Може вона сосалка знатная?...
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21.07.2022 19:10 Ответить
Доречі, діти морорила громадяни України і виплати вона отримує на дітей з бюджету України!
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21.07.2022 19:19 Ответить
Этим уйобкам уже больше 6 лет, ничо они не получают по идее. Хотя коля азиров пенсию получает до сих пор
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21.07.2022 19:44 Ответить
У нее до мойщика машин была кличка "Канистра" и шлюшкой была известной,так как на трасе сосала регулярно
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21.07.2022 20:38 Ответить
Всі нормальні та мозком виїхали ще 2014 році, біосміття зараз утилізують
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21.07.2022 19:05 Ответить
Шахтёры! У них особенная гордость!
В 2014 зассали выйти на улицы и разогнать несколько десятков алкашей и нариков, которые топили за руццкий мир.
Теперь на мясо...
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21.07.2022 19:05 Ответить
не зассали а поддержали
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21.07.2022 21:17 Ответить
А зільонський хотів шашликів....
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21.07.2022 19:09 Ответить
шо шо шо?? типу остання інфа генштабу - загинуло 38850 шт. А оці - це зверху, чи входять у зведення Генштабу? Бо якась подвійна бугалтерія..
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21.07.2022 19:09 Ответить
не входят - у ГШ своя бухгалтерия, они считают росиян, а этих не считают, это пусть правозащитники занимаются. Мы ж не плюсуем к потерям вражеских войск статистику погибших собак на оккупированных территориях, которую ведут зоозащитники.
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21.07.2022 19:22 Ответить
и потом - ГШ осторожен в цифрах: количество "пропавших без вести" российских военнослужащих во время так называемой "специальной военной операции" достигло значения 41 666 (на конец апреля).

Это только те, кто обратился с жалобой в "администрацию президента рф"... (интересно, а сколько не обратилось...?)

Так сообщает ресурс Moscow Tims в своём материале за 9.06.2022...

По сути, это погибшие, "оставшиеся на поле боя" и попавшие в плен, которые не смогли связаться с родственниками...

Однако, ободряющая динамика...
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21.07.2022 19:31 Ответить
Походу делают, как при совдепии. В середине 90-х на работе появляется странный дядя из военкомата и одного сотрудника увозят..в посольство Египта. Там вручают медаль - уже не помню какую. Типа награда нашла своего героя.

Как рассказал потом сотрудник, в 80-х союз много в каких конфликтах участвовал на территориях других стран. Закидывали туда сирот после детдомов, специнтернатов и т.п. Тогда тоже была двойная бухгалтерия.

Можно представить, сколько у нас неучтенки..
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21.07.2022 23:13 Ответить
Много. Если кацап помещается в одно ведро, то его наш ГШ уже не учитывает. Вероятно, потому что логистические расходы по доставке на родину минимальны:
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22.07.2022 01:50 Ответить
так вже і примусово ? як би дійсно примусово то в полон здалось би 50000, а 10000 замочили своїх кацапських командирів ! амністії не буде , у всякому разі перші 10 років після перемоги !
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21.07.2022 19:11 Ответить
это так не работает. Те кому терять нечего, те сдаются и так. Но у многих семьи, дети на оккупированных территориях, если сдаться в плен - то что дальше? Неизвестность впереди
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21.07.2022 19:27 Ответить
тоді хай дохнуть за ***** ! залишаться живі на зону років на 20 ,щоб був час все обміркувати . повернеться калікою , родині джекпот ...
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21.07.2022 23:33 Ответить
А на заході України, яка ситуація, те саме!
Бігають по містах і селах і гребуть всіх підряд до війська.
Мажори відкупляться, а бідося на війну!
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21.07.2022 19:18 Ответить
100%, східняцька бидлота не стає на обліки а драпає,авто массовой зі своїх Ан,ВВ,аі,ах,ха перереєстровують на місцеві номери бо місцеві почали активно ******* їхні пепелаци.
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21.07.2022 19:23 Ответить
та не *****, лохматый)) иди Путину лизни
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21.07.2022 19:25 Ответить
западенська быдлота свалила за кордон не так ли?
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21.07.2022 22:58 Ответить
Цікава якась математика...
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21.07.2022 19:19 Ответить
вони свого мокшу пушиліна порвуть на шматки. Вони не входять до армії. Не чекав, що орки піднімуть таку кількість вати. Недарма ж переходить на земськевійсько. Того курви і війни не оголошують,бо який референдум під час війни , А визнавати диру державою планували після виходуна адмінкордон. Ось і вляпався Путін з Лавровим. Видно нічого його юрист конституціоналіст Собчак таки не навчивв універі. Та і в кооперативі Озеро випусники якість недолугі. діма спився,валька спилася,бастрикін на старості вірші пише ......
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21.07.2022 19:22 Ответить
могу по своему случаю сказать. Теща которая живет в Донецке рассказывала что у них с работы забрили в дыровскую армию 5 работяг. Из них 1 вернулся подраненный, остальные 4 уже пару месяцев на связь не выходили с родственниками Но родственники все надеются и ждут их с победой, ахахах))
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21.07.2022 19:24 Ответить
Як воно, не гикається кармільцам Украіни?
Бо ж тепер, всі точно услишалі данбас!
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21.07.2022 19:34 Ответить
Хоть бы автоматы в правильную сторону направили и уже бы закрыли проблему Донбасса.
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21.07.2022 19:42 Ответить
23 - мало очень......
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21.07.2022 19:42 Ответить
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21.07.2022 19:45 Ответить
Ну зачем же вы так ))
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21.07.2022 20:49 Ответить
буде краще свиноматці расєє зробити аборт і тоді відпочине весь світ. Я сподіваюся, що на цей раз світ це зробить.
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21.07.2022 21:50 Ответить
А якби вони направили стволи на кацапів, то кацапи були би вже за Уралом
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21.07.2022 19:46 Ответить
Что и требовалось доказать, ***** захватывает чужие земли чтобы набрать мяса для своей армии. Помню как даунбаситы и крысчаны гаварили, зато у нас не стреляют. Ну теперь жрите. Не хотели защищать Украину теперь дохните как пушечное мясо за хотелки *****. То же самое нужно обяснить Европе. Если рашисты захватят всю Украину или мы не освободим окупированные территории, то через пару лет у ***** будет многомиллионная армия которую он поведет на Европу. Кремлевскому сумашедшему педофилу очень мечтается повторить путь Гитлера и Сталина.
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21.07.2022 19:56 Ответить
Так і є. Донесіть це до європейців.
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21.07.2022 20:12 Ответить
и скажу честно если мы Украина не победим то лично знаю многих которые с удовольствием будут жечь германию и прочих гейропейцев ..... да да, за то что не давали оружие небо не закрыли и давали деньги ***** на войну, а венграм вообще будут ****@ лютая.... ждите в гости *****
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21.07.2022 23:03 Ответить
небагато)
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21.07.2022 20:10 Ответить
А наше керівицтво вісім років виплачували пенсії оркам, тим самим спонсоручи терористичні лднр і за державний кошт навчали в наших ВУЗ дітей трористів без знань лише за те що з лднр ,це вороги.
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21.07.2022 20:10 Ответить
Просто кінчені люди... Вони не бояться зі своїми картами, а йдуть за них здихати... До сих пір вірять у братерство😁
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21.07.2022 20:18 Ответить
Кто этот бред пишет,почему не миллион погибло?
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21.07.2022 20:50 Ответить
Их там с личинками миллион живёт, каких 23000?
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21.07.2022 20:52 Ответить
Примерно 20% населения на территориях России, Украины, Беларуси - дети до 18 лет.
Еще примерно 20% - старше 60 лет.
Мужчин незначительно меньше, чем женщин.
В ОРДЛО призывной возраст сделали от 18 до 60.
Т.е. мужчин "призывного" возраста порядка 25-30% от всего населения.
Если их там всего миллион, то забрать на фронт могут до 250 тысяч.
Учитывая, что в ОРДЛО России не надо выплачивать всякие гробовые, то логично, что их кидают в самые опасные места и гибнет их больше, чем солдат российской армии.
Вот и вся математика.
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21.07.2022 21:30 Ответить
очень-очень интересно, а сколько из 100 000 сдалось?
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21.07.2022 21:15 Ответить
эти 100тыс потенциально с оружием могли бы хотя бы повернуть их против оккупантов
но нет, бе ме
пусть убегают куда могут

в лыныры уже все что можно вроде послали
в дыныры "веселье" у них только начинается

хитрая рашка, хочет очистить территорию
а потом засилить туда своими личинками
но не получится
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21.07.2022 22:05 Ответить
хотя если даже сейчас их почти нормально не экипируют
то еще больше народа тем более у них не хватит ресурсов (и желания)
а просто голым мясом многие не захотят быть и скорее всего будут массово сдаваться при первой же возможности

сейчас не войны начала 20го века
в рашке эти шайги и прочие видимо это не поняли, воюют частично используя старые методы
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21.07.2022 22:09 Ответить
Не могут они сдаваться. Россияне отлично понимают ненадежность такой армии, поэтому там создана качественная система заградотрядов, предотвращающая и бегство и сдачу в плен.
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22.07.2022 09:20 Ответить
Ці мудаки єслі би були патрітами Украіни то повернули б зброю проти рашистів,а так хай дохнуть після визволення загарбаних теріторій буде меньше роботи по зачистке від цього непотрібу.
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21.07.2022 22:46 Ответить
То вони там вибирають в основному етнічних українців щоб послати їх на убій.
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21.07.2022 23:17 Ответить
Путлер кацапов бережет, а против Украины, в основном, посылают воевать из своей территории нацменшинства (буряты и т.п.) и украинцев из оккупированных территорий. То есть тех кого не жалко.
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21.07.2022 23:15 Ответить
Бумеранг повернувся для тих хто нічого не робив і закликав орків на Донбасс.
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21.07.2022 23:38 Ответить
Они никогда не узнают о потерях.
В конце 1980-х, когда поднимали требование выйти из Афгана, говорили, что СССР потерял там 150 тыс убитыми. Союз был тогда 280 млн. А потом цифры просто потеряли нолик, превратившись в 15 тыс. По факту - это официальные потери за первые 2 года войны в Афганистане, потом их никто не считал или они сильно засекречены. По данным обществ воинов-интернационалистов только в Украине из этих 15 тыс похоронено 26 тыс человек. Учитывая, что Украина составляля ~ 1/6 населения всего Союза, то мы опять выходим на 150 тыс погибших в Афганистане. Кто-нибудь этому ужаснулся? Кто-нибудь, сказал: никогда больше?
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22.07.2022 09:28 Ответить
 
 