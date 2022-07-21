На оккупированном Донбассе мобилизовали 100 тыс. мужчин, 23 тыс. погибли - правозащитники
С территории ОРДЛО россияне принудительно мобилизовали свыше 100 тыс. мужчин, из них к концу апреля погибли 23 тыс. человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на Укринформ, об этом сказал основатель ОО "Восточная правозащитная группа", директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лисянский, представляя аналитический отчет "Принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей".
"По нашим данным, случаев принудительной мобилизации в отношении людей (жителей ОРДЛО) было более 100 тысяч… К концу апреля из принудительно мобилизованных погибли 23 тысячи. Это страшные цифры. И на сегодняшний день такая принудительная мобилизация продолжается снова и снова, кого-то каждый день они задерживают. Если посчитаем, сколько они в час задерживают людей - это тоже страшная цифра", - отметил Лисянский.
Он напомнил, что ещё в 2021 году нвф "лднр" под контролем военных кураторов из рф провели 8 мобилизаций резервистов на территории ОРДЛО по программе генштаба вс рф "БАРС" (боевой армейский резервный состав). Фактически это была тренировка перед масштабным вторжением в 2022 году в Украину.
Для сохранения оккупационных войск рф нвф "лднр" начали осуществлять принудительную мобилизацию насильственным путем ещё с августа 2021 года. "Есть факты, что российская федерация ещё в 2021 году начала готовиться к масштабной агрессии против Украины… Они ещё в августе 2021 года напихали рабочих принудительно в автобусы и увезли, чтобы о них никто ничего не знал. Это в 2021 году. И это очень важный факт для международного уголовного суда", – добавил Лисянский.
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Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 8 июля это 10751 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 15 июля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 2094 убитыми и пропавшими безвести" ... ну а этих мобиков на рашке никто и не считает и путену они в сводки не попадают.
В 2014 зассали выйти на улицы и разогнать несколько десятков алкашей и нариков, которые топили за руццкий мир.
Теперь на мясо...
Это только те, кто обратился с жалобой в "администрацию президента рф"... (интересно, а сколько не обратилось...?)
Так сообщает ресурс Moscow Tims в своём материале за 9.06.2022...
По сути, это погибшие, "оставшиеся на поле боя" и попавшие в плен, которые не смогли связаться с родственниками...
Однако, ободряющая динамика...
Как рассказал потом сотрудник, в 80-х союз много в каких конфликтах участвовал на территориях других стран. Закидывали туда сирот после детдомов, специнтернатов и т.п. Тогда тоже была двойная бухгалтерия.
Можно представить, сколько у нас неучтенки..
Бігають по містах і селах і гребуть всіх підряд до війська.
Мажори відкупляться, а бідося на війну!
Бо ж тепер, всі точно услишалі данбас!
Еще примерно 20% - старше 60 лет.
Мужчин незначительно меньше, чем женщин.
В ОРДЛО призывной возраст сделали от 18 до 60.
Т.е. мужчин "призывного" возраста порядка 25-30% от всего населения.
Если их там всего миллион, то забрать на фронт могут до 250 тысяч.
Учитывая, что в ОРДЛО России не надо выплачивать всякие гробовые, то логично, что их кидают в самые опасные места и гибнет их больше, чем солдат российской армии.
Вот и вся математика.
но нет, бе ме
пусть убегают куда могут
в лыныры уже все что можно вроде послали
в дыныры "веселье" у них только начинается
хитрая рашка, хочет очистить территорию
а потом засилить туда своими личинками
но не получится
то еще больше народа тем более у них не хватит ресурсов (и желания)
а просто голым мясом многие не захотят быть и скорее всего будут массово сдаваться при первой же возможности
сейчас не войны начала 20го века
в рашке эти шайги и прочие видимо это не поняли, воюют частично используя старые методы
В конце 1980-х, когда поднимали требование выйти из Афгана, говорили, что СССР потерял там 150 тыс убитыми. Союз был тогда 280 млн. А потом цифры просто потеряли нолик, превратившись в 15 тыс. По факту - это официальные потери за первые 2 года войны в Афганистане, потом их никто не считал или они сильно засекречены. По данным обществ воинов-интернационалистов только в Украине из этих 15 тыс похоронено 26 тыс человек. Учитывая, что Украина составляля ~ 1/6 населения всего Союза, то мы опять выходим на 150 тыс погибших в Афганистане. Кто-нибудь этому ужаснулся? Кто-нибудь, сказал: никогда больше?