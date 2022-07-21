На оккупированном Донбассе мобилизовали 100 тыс. мужчин, 23 тыс. погибли - правозащитники

С территории ОРДЛО россияне принудительно мобилизовали свыше 100 тыс. мужчин, из них к концу апреля погибли 23 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на Укринформ, об этом сказал основатель ОО "Восточная правозащитная группа", директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лисянский, представляя аналитический отчет "Принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей".

"По нашим данным, случаев принудительной мобилизации в отношении людей (жителей ОРДЛО) было более 100 тысяч… К концу апреля из принудительно мобилизованных погибли 23 тысячи. Это страшные цифры. И на сегодняшний день такая принудительная мобилизация продолжается снова и снова, кого-то каждый день они задерживают. Если посчитаем, сколько они в час задерживают людей - это тоже страшная цифра", - отметил Лисянский.

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Он напомнил, что ещё в 2021 году нвф "лднр" под контролем военных кураторов из рф провели 8 мобилизаций резервистов на территории ОРДЛО по программе генштаба вс рф "БАРС" (боевой армейский резервный состав). Фактически это была тренировка перед масштабным вторжением в 2022 году в Украину.

Для сохранения оккупационных войск рф нвф "лднр" начали осуществлять принудительную мобилизацию насильственным путем ещё с августа 2021 года. "Есть факты, что российская федерация ещё в 2021 году начала готовиться к масштабной агрессии против Украины… Они ещё в августе 2021 года напихали рабочих принудительно в автобусы и увезли, чтобы о них никто ничего не знал. Это в 2021 году. И это очень важный факт для международного уголовного суда", – добавил Лисянский.

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