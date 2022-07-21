Россия через "референдумы" планирует аннексировать пятую часть территорий Украины, - Bloomberg
Россия собирается аннексировать оккупированные украинские территории до 15 сентября.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет Bloomberg.
"По словам трех собеседников, официальные лица готовятся организовать голосование в районах, контролируемых сейчас российскими военными, и в любых других районах, которые россияне смогут захватить в ближайшие недели. Цель состоит в том, чтобы провести референдум о присоединении к России до 15 сентября ", – отмечает собеседник издания.
Отмечается, что проектом аннексии украинских территорий руководит первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко, регулярно посещающий оккупированные территории, чтобы наблюдать за подготовкой так называемого "референдума".
"Голосование" должно состояться на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Издание отмечает, что очень многие украинцы покинули свой дом после 24 февраля, однако у Кремля есть многолетний опыт фальсификации результатов внутренних выборов.
Также издание пишет, что международное сообщество, скорее всего, сочтет любые референдумы незаконными, как это было, когда Россия путем голосования под дулами автоматов аннексировала Крым в 2014 году.
Если РФ удастся аннексировать все захваченные на сегодняшний день территории, она будет контролировать примерно пятую часть Украины, в том числе наземное сообщение с Крымом и ключевые для украинского экспорта транспортные маршруты в Черном море.
Пожалуйста, подождите...
А зеленую плесень никто
Числені жертви на совісті влади, тут вже ніяким виправданням не виправдаєшся.
При Порохе Украина получила безвиз и Томос.
При Порохе в Конституцию был вписан курс на ЕС и НАТО
При Порохе была отвоевана большая часть Донбаса.
Выбрали ЗЄ ....
Теперь имеем в три раза увеличившуюся территорию под оккупацией и половину разрушенной страны
Питання до вас. Хто обіцяв закінчити війну, яку неможливо просто закінчити ?
Хто не посилював армію ?
Хто допустив шалену кількість зрадників на найвищі посади в силових структурах та у владі ?
Отмену индексацию помнишь или ты очередной павлик морозов НКВД?
Продажу гос структур Ахметову, Коломойскому и гопКо забыл?
Роттердам+ ? Это что?
24 раз призывал выезжать з Вкраїни....
Снова разводят на "черное и белое" - а ничего ч то это главный способ гоев доить?
ВВП росло и кредиты возвращались ТОЛЬКО при ЮВТ и "ці руки нічого не брали"...
Все остальное: тотальная подготовка до современных реалий.
Что 86% что 73... ничего отличительного - думать - больно и сложно. А тем более "помнить".
Забув хто керував військами при Яніку ?
Та армія була знищена. Один Порошенко не міг встигнути скрізь, особливо коли в країні в силовому блоці було повно запроданців.
Если бот, пускай, ЮА - это тотальная коррупция и предательство за 30 серебренных...
забагато
ЗЕ хотел умереть за Крым, но некогда ему было, он на расее говносериальчики ваял
До полного возвращения оккупированных территорий, им больше не видать МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТА...ЧМ и Европы по футболу, клубных кубков, олимпиад, ЧМ, чё, этапов кубков Мира по всем видам спорта.....
Почему СПОРТ, а не даже эмбарго на нефть и СВИФТ?
СПОРТ ВСЕГДА БЫЛ ОЧЕНЬ ВАЖЕН ДЛЯ КОЗЛОМОРДАСОВ.Особенно Хоккей, футбол, гимнастики, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, биатлон, теннис...и т.д.
Почти 9 тыс.спортивных школ, около 100 училищ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА.... Все это козломордасам можно спокойно закрывать....
Ps...Это ж настоящая трагедия для маленьких кацапиков.... С малых лет мечтать стать Олимпийским чемпионом, тяжело тренироваться с пеленок...Вырости....и тут из-за какого-то ПЛЕШИВОГО ПОЛУДУРКА, который решил поиграться в войнюшки и ИМПЕРВТОРА, их мечта накрывается.....
С.Ф. -Всем привет
С.Ф. -Паспорт ЛНР как можно оформить?
К. -Можно, но не всем
С.Ф. -россиянам можно? Я из рф, собираюсь тут остаться после спецоперации
Г. -Так тогда паспорт не надо. На табличке все указано будет.."
Но юридически он будет никем не признан.
Так как никто в мире из цивилизованых стран не признает Крым расейским, как и ДНР-ЛНР.
Что значит анексувати, каким образом? Война прекратится? Украина перестанет отвоевывать свои территории?
Или кто-то признает эти территории рашисткими*
Вот зачем говорить глупости?
А вроде бы уважаемое издание
А так як Україна поки ще на жаль не має чим відповісти думаю ви все повинні розуміти.
І я дуже сумніваюсь, що нам на такі погрози від рф, партнери дозволять нанести превентивний удар по аес рф щоб замінити цим атомні удари, які у випадку таких погроз від рф повинні бути обов'язково нанесені по рф щоб гобліни навіть не думали що можуть бути не покарані.
Как они себе представляют референдум во время войны, когда идут бои?
Я бы на месте нашего МИДа им ноту послал
Ну і звичайно ДМЗ. За цими новими кордонами, які збільшать територію України подекуди на пару сотнів км - треба буде створити так звані ДМЗ республіки де визволити із під гніту українство та провести там вибори на яких назначити главарів цих ДМЗ республік (як росіяни *******).