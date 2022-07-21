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Новости Война
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оккупация (9998) аннексия (147)

Россия через "референдумы" планирует аннексировать пятую часть территорий Украины, - Bloomberg

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Россия собирается аннексировать оккупированные украинские территории до 15 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет Bloomberg.

"По словам трех собеседников, официальные лица готовятся организовать голосование в районах, контролируемых сейчас российскими военными, и в любых других районах, которые россияне смогут захватить в ближайшие недели. Цель состоит в том, чтобы провести референдум о присоединении к России до 15 сентября ", – отмечает собеседник издания.

Отмечается, что проектом аннексии украинских территорий руководит первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко, регулярно посещающий оккупированные территории, чтобы наблюдать за подготовкой так называемого "референдума".

"Голосование" должно состояться на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Читайте: Медведев вслед за Лавровым заявляет о намерении "расширить" войну против Украины

Издание отмечает, что очень многие украинцы покинули свой дом после 24 февраля, однако у Кремля есть многолетний опыт фальсификации результатов внутренних выборов.

Также издание пишет, что международное сообщество, скорее всего, сочтет любые референдумы незаконными, как это было, когда Россия путем голосования под дулами автоматов аннексировала Крым в 2014 году.

Если РФ удастся аннексировать все захваченные на сегодняшний день территории, она будет контролировать примерно пятую часть Украины, в том числе наземное сообщение с Крымом и ключевые для украинского экспорта транспортные маршруты в Черном море.

Также читайте: РФ намерена аннексировать всю Харьковскую область или ее часть, - ISW
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Топ комментарии
+19
Сосать!
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21.07.2022 15:22
+14
Ну хватить уже этого бреда, не позорьте порохоботов, в обоих случаях виновником остается рашка
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21.07.2022 15:29
+9
Не меліть дурниць! Порошенко президент з 25 травня 2014, а кацапи коли напали? в лютому ще...
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21.07.2022 15:42
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Сосать!
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21.07.2022 15:22 Ответить
Похрен все референдумы, земля-то украинская - и этим всё сказано, не хочешь жить здесь - давай, вперед, двигай в Россию! В самой России все референдумы на отделение областей, республик по закону запрещены под угрозой длительных тюремных заключений..
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21.07.2022 16:48 Ответить
********* , рабсия ,а ее жители -орки ,убийцы ,палачи детоубийцы , насильники и выродки рода человеческого
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21.07.2022 17:11 Ответить
Уже на Рашке разгон мнения а ЗАЧЕМ РОССИИ КРЫМ ВООБЩЕ..... кстати самый реально разумный вопрос на России в свете реализма.... а не дебильного мнения ********* на полушария ********* ********...
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21.07.2022 15:24 Ответить
Ну хватить уже этого бреда, не позорьте порохоботов, в обоих случаях виновником остается рашка
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21.07.2022 15:29 Ответить
та він просто шоколад сильно любить
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21.07.2022 15:38 Ответить
Шоколад любят во всем мире.
А зеленую плесень никто
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21.07.2022 16:52 Ответить
Да, рашка. Але тупо просирати три роки на шашлики, замість підготовки до оборони.
Числені жертви на совісті влади, тут вже ніяким виправданням не виправдаєшся.
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21.07.2022 16:45 Ответить
При Порохе была поддержка Армии, при Порохе потихоньку подростала экономика.
При Порохе Украина получила безвиз и Томос.
При Порохе в Конституцию был вписан курс на ЕС и НАТО
При Порохе была отвоевана большая часть Донбаса.

Выбрали ЗЄ ....

Теперь имеем в три раза увеличившуюся территорию под оккупацией и половину разрушенной страны
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21.07.2022 16:51 Ответить
При Порохе полномасштабное наступление тоже бьіло? При Порохе русня розбомбила нашу промьішленность? При Порохе дали кандидата на вступ в ЕС? Или у вас до сих пор условия "как при Порохе", ничего не изменилось?
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21.07.2022 17:39 Ответить
Могло бути і так. Але Порох значно розумніший за клована. Кацапи так само стояли ордою біля наших кордонів і звідси так само втікали іноземці, якщо ви забули.
Питання до вас. Хто обіцяв закінчити війну, яку неможливо просто закінчити ?
Хто не посилював армію ?
Хто допустив шалену кількість зрадників на найвищі посади в силових структурах та у владі ?
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21.07.2022 18:03 Ответить
а при кучме и грушевском ни мостов ни вай фая
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21.07.2022 15:30 Ответить
Порошенко там ні до чого. Янук доклався.
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21.07.2022 15:33 Ответить
Порошенко не при чем?
Отмену индексацию помнишь или ты очередной павлик морозов НКВД?
Продажу гос структур Ахметову, Коломойскому и гопКо забыл?

Роттердам+ ? Это что?
24 раз призывал выезжать з Вкраїни....

Снова разводят на "черное и белое" - а ничего ч то это главный способ гоев доить?

ВВП росло и кредиты возвращались ТОЛЬКО при ЮВТ и "ці руки нічого не брали"...

Все остальное: тотальная подготовка до современных реалий.
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21.07.2022 15:41 Ответить
Кстати куда делись склады БК при "ні до чого"?

Что 86% что 73... ничего отличительного - думать - больно и сложно. А тем более "помнить".
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21.07.2022 15:43 Ответить
Доречі а хто переодягнув ЗСУ? Хто піднімав по декілька разів на рік оклади військовим? Хто залишив оклад рядового 10тис. грн. у 2019році, які до речі зелене кодло протримало до 24 лютого 22р.? При кому велись розробки ракетних програм, переоснащення технікою? По факту зараз воюють ЗСУ створені ще Порошенком.
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21.07.2022 16:02 Ответить
А ти впевнений, що на складах було аж так всього багато ?
Забув хто керував військами при Яніку ?
Та армія була знищена. Один Порошенко не міг встигнути скрізь, особливо коли в країні в силовому блоці було повно запроданців.
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21.07.2022 16:42 Ответить
Склады поджигались диверсантами, они уже тогда к войне готовились.
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21.07.2022 16:58 Ответить
А Порошенко это не выкормыш Яныка?.. какие только наивные есть....
Если бот, пускай, ЮА - это тотальная коррупция и предательство за 30 серебренных...
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21.07.2022 15:45 Ответить
ти сьогодні пропустив таблетки ?

забагато
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21.07.2022 16:08 Ответить
...ссучиш кінцівками по клаві
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21.07.2022 16:43 Ответить
Не меліть дурниць! Порошенко президент з 25 травня 2014, а кацапи коли напали? в лютому ще...
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21.07.2022 15:42 Ответить
Порошенко пришел к власти почти через 4 месяца после оккупации Крыма.
ЗЕ хотел умереть за Крым, но некогда ему было, он на расее говносериальчики ваял
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21.07.2022 16:56 Ответить
И квартирку Зеля в 2018-ом в Крыму прикупил. По расейским законам.
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21.07.2022 21:39 Ответить
Iнагурацiя 7 червня 2014 року
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21.07.2022 18:17 Ответить
хрен на вортник купленній у перехода под мавзолеем
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21.07.2022 15:26 Ответить
Та хоч 100000000 референдумів , Нам свою справу робити: вбивати кацапів та звільняти нашу землю від Сяну до Дону.
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21.07.2022 15:28 Ответить
знову цей захід цитує гопніків да мало що вони хочуть і мріють нахрена західна преса взагалі це аналізує і робить вид що це серьезно да не буде такого як з Кримом за нього ніхто не бився навіть не намагалися а зараз йде активна фаза як уявляє захід це буде припустим проводяться псевдовибори і українські воїни кажуть все все це ваше нема питань ми відступаемо до чого до Дніпропетровської обл чи Одеської ?так і далі вони не стануть і не заспокояться а будуть лізти далі до поки допоки в них є зброя і орки а бо ми їх не зупинемо іншого варіанта немає або ми або Мордор
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21.07.2022 15:30 Ответить
Чурки кацапским выучили одно слово "референдум" и тулят его везде теперь.
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21.07.2022 15:34 Ответить
він юридично нікчемний
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21.07.2022 15:34 Ответить
А зебилов предупреждали не голосовать за клоуна..хоть поржали?
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21.07.2022 15:46 Ответить
Но есть в этом всем и серьезная ложка дегтя для Козломордасов....
До полного возвращения оккупированных территорий, им больше не видать МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТА...ЧМ и Европы по футболу, клубных кубков, олимпиад, ЧМ, чё, этапов кубков Мира по всем видам спорта.....

Почему СПОРТ, а не даже эмбарго на нефть и СВИФТ?
СПОРТ ВСЕГДА БЫЛ ОЧЕНЬ ВАЖЕН ДЛЯ КОЗЛОМОРДАСОВ.Особенно Хоккей, футбол, гимнастики, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, биатлон, теннис...и т.д.
Почти 9 тыс.спортивных школ, около 100 училищ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА.... Все это козломордасам можно спокойно закрывать....

Ps...Это ж настоящая трагедия для маленьких кацапиков.... С малых лет мечтать стать Олимпийским чемпионом, тяжело тренироваться с пеленок...Вырости....и тут из-за какого-то ПЛЕШИВОГО ПОЛУДУРКА, который решил поиграться в войнюшки и ИМПЕРВТОРА, их мечта накрывается.....
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21.07.2022 15:46 Ответить
якщо після цього референдуму кацапів не викинуть з ООН то Україні там робити нічого !
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21.07.2022 15:52 Ответить
россия думает,что присвоив под россйский флаг временно захваченные территории,сможет напугать Украину воен. способом освобождать СВОЮ территорию .Мол, "рассердимся за то,что Украина "напала" на территорию россии,обидимся и ка-а-ак дадим..." Даст.Конечно даст..Такого стрекоча.что побросает много больше техники,чем под Киевом.И флаг свой с тех территорий снять не успеет.Украине уже пофигу стращалки россии.В крайнем случае,если россии удастся через всяких там "шольцев" остановить всю воен. и другую помощь Украине,украинцы смогут противостоять даже ядерной российской угрозе,"вытащив на свет божий" биологическое или химическое ,наплевав на все договоры.Потому как если россии дадут (или уже дают?) плевать на возможность применения ядерного оружия.то чего уж Украине "стесняться" и не наплевать на запрет применения биологического оружия,как равнодействующего по масштабам ядерному.Украинцы не станут оглядываться на разрешение или запрет от всяких там "шольцев" даже,если правительство Украины будет это делать.На ядерную угрозу найдётся равнозначный ответ. И он не заставит себя ждать даже на территории врага.
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21.07.2022 16:00 Ответить
Кацапы, хотите рассмешить ВСУ - расскажите о своих планах.
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21.07.2022 16:06 Ответить
"Из городского чата в Телеграме одного из городов, оккупированных еще в 2014:
С.Ф. -Всем привет
С.Ф. -Паспорт ЛНР как можно оформить?
К. -Можно, но не всем
С.Ф. -россиянам можно? Я из рф, собираюсь тут остаться после спецоперации
Г. -Так тогда паспорт не надо. На табличке все указано будет.."
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21.07.2022 16:07 Ответить
Это нам Будапештский меморандум отрыгивается
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21.07.2022 16:21 Ответить
Да и кому этот референдум интересен , пусть хоть часть марса аннексируют , оккупант должен быть уничтожен , КРАПКА!
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21.07.2022 16:52 Ответить
Если наш хитрожопый Главно-командущий Зеленский будет тянуть кота за хвост ,то мы потеряем не только пятую часть территории!! Развалил блин , за три года, своими долбанными крадивныцтвами на дорогах, нашу Украинскую Армию , а теперь ходит как нищий с протянутой рукой по всему мире и просит Оружия !!Почему не посадили до сих пор , Кучму, Тимошенко , Порошенко, Мороза, Еханурова, Гриценка, Братьев Литвиновых, всех бывших министров обороны и премьер-министров и прочую воровитую нечесть разворовавших ВСУ , аэродромы и полигоныи склады с БК!!?? !!Почему ???.....Да Потому , что там в верхах, круговая порука!!Сегодня Зеленский их спасёт от тюрьмы , а завтра они его спасут тоже от тюрьмы..... И Что это за форма наказания!!...Уйти или отправить в отставку!!.. А посидеть в тюрьме годиков 15 -20 за нанесенный ущерб стране и ВСУ конкретно!! Или друзей детства или 95-квартала это не касается?????....Бандиты , Блин!! ТОЛЬКО И УМЕЕТЕ , ЧТО ВОРОВАТЬ!!!!
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21.07.2022 16:57 Ответить
Рашисты могут "провести" фальшивый референдум под взрывами и где угодно.
Но юридически он будет никем не признан.

Так как никто в мире из цивилизованых стран не признает Крым расейским, как и ДНР-ЛНР.
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21.07.2022 17:04 Ответить
Росія через "референдуми" планує анексувати п'яту частину територій України

Что значит анексувати, каким образом? Война прекратится? Украина перестанет отвоевывать свои территории?
Или кто-то признает эти территории рашисткими*
Вот зачем говорить глупости?

А вроде бы уважаемое издание
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21.07.2022 17:10 Ответить
Попущений після цього в теорії спробує погрожувати атомною зброєю.

А так як Україна поки ще на жаль не має чим відповісти думаю ви все повинні розуміти.

І я дуже сумніваюсь, що нам на такі погрози від рф, партнери дозволять нанести превентивний удар по аес рф щоб замінити цим атомні удари, які у випадку таких погроз від рф повинні бути обов'язково нанесені по рф щоб гобліни навіть не думали що можуть бути не покарані.
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21.07.2022 22:50 Ответить
В Bloomberg там прикинулись идиотами и ли на самом деле идиоты?
Как они себе представляют референдум во время войны, когда идут бои?

Я бы на месте нашего МИДа им ноту послал
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21.07.2022 17:30 Ответить
раньше эта фишка могла держаться на страхе атопутеннападет, а щас уже пох
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21.07.2022 18:04 Ответить
А наші чекааааають, чекаааааюююють, чекааааають...
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21.07.2022 18:28 Ответить
Після такого ми вимушені будемо анексувати та зачистити від гоблінів прикордонні території щоб вирівняти майбутню лінію оборони.

Ну і звичайно ДМЗ. За цими новими кордонами, які збільшать територію України подекуди на пару сотнів км - треба буде створити так звані ДМЗ республіки де визволити із під гніту українство та провести там вибори на яких назначити главарів цих ДМЗ республік (як росіяни *******).
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21.07.2022 22:45 Ответить
В це гівно вірять тільки вони.Нам все рівно що вони там будуть референдить всі подохнуть ми вийдемо на кордони.
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21.07.2022 23:43 Ответить
Для такого випадку є ссо,та партизани,знищити виборчі штаби, можна і хамерсами.і після такого ніхто не станеться.де там в херсоні,в якому готелі живуть заізжі агітатори?.вичислити,і за..ти. Їх
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22.07.2022 11:45 Ответить
 
 