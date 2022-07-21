Россия через "референдумы" планирует аннексировать пятую часть территорий Украины, - Bloomberg

Россия собирается аннексировать оккупированные украинские территории до 15 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет Bloomberg.

"По словам трех собеседников, официальные лица готовятся организовать голосование в районах, контролируемых сейчас российскими военными, и в любых других районах, которые россияне смогут захватить в ближайшие недели. Цель состоит в том, чтобы провести референдум о присоединении к России до 15 сентября ", – отмечает собеседник издания.

Отмечается, что проектом аннексии украинских территорий руководит первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко, регулярно посещающий оккупированные территории, чтобы наблюдать за подготовкой так называемого "референдума".

"Голосование" должно состояться на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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Издание отмечает, что очень многие украинцы покинули свой дом после 24 февраля, однако у Кремля есть многолетний опыт фальсификации результатов внутренних выборов.

Также издание пишет, что международное сообщество, скорее всего, сочтет любые референдумы незаконными, как это было, когда Россия путем голосования под дулами автоматов аннексировала Крым в 2014 году.

Если РФ удастся аннексировать все захваченные на сегодняшний день территории, она будет контролировать примерно пятую часть Украины, в том числе наземное сообщение с Крымом и ключевые для украинского экспорта транспортные маршруты в Черном море.

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