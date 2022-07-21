Росія через "референдуми" планує анексувати п'яту частину територій України, - Bloomberg
Росія збирається анексувати окуповані українські території до 15 вересня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише Bloomberg.
"За словами трьох співрозмовників, офіційні особи готуються організувати голосування в районах, які зараз контролюються російськими військовими, і в будь-яких інших районах, які росіяни зможуть захопити найближчими тижнями. Мета полягає у тому, щоб провести референдум про приєднання до Росії до 15 вересня", - зазначає співрозмовник видання.
Зазначається, що проєктом анексії українських територій керує перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко, який регулярно відвідує окуповані території, щоб спостерігати за підготовкою так званого "референдуму".
"Голосування" має відбутися на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
Видання зазначає, що дуже багато українців залишили свій дім після 24 лютого, однак Кремль має багаторічний досвід фальсифікації результатів внутрішніх виборів.
Також видання пише, що міжнародна спільнота, швидше за все, вважатиме будь-які референдуми незаконними, як це було, коли Росія шляхом голосування під дулами автоматів анексувала Крим у 2014 році.
Якщо РФ вдасться анексувати всі захоплені на сьогодні території, вона контролюватиме приблизно п'яту частину України, зокрема наземне сполучення з Кримом і ключові для українського експорту транспортні маршрути в Чорному морі.
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А зеленую плесень никто
Числені жертви на совісті влади, тут вже ніяким виправданням не виправдаєшся.
При Порохе Украина получила безвиз и Томос.
При Порохе в Конституцию был вписан курс на ЕС и НАТО
При Порохе была отвоевана большая часть Донбаса.
Выбрали ЗЄ ....
Теперь имеем в три раза увеличившуюся территорию под оккупацией и половину разрушенной страны
Питання до вас. Хто обіцяв закінчити війну, яку неможливо просто закінчити ?
Хто не посилював армію ?
Хто допустив шалену кількість зрадників на найвищі посади в силових структурах та у владі ?
Отмену индексацию помнишь или ты очередной павлик морозов НКВД?
Продажу гос структур Ахметову, Коломойскому и гопКо забыл?
Роттердам+ ? Это что?
24 раз призывал выезжать з Вкраїни....
Снова разводят на "черное и белое" - а ничего ч то это главный способ гоев доить?
ВВП росло и кредиты возвращались ТОЛЬКО при ЮВТ и "ці руки нічого не брали"...
Все остальное: тотальная подготовка до современных реалий.
Что 86% что 73... ничего отличительного - думать - больно и сложно. А тем более "помнить".
Забув хто керував військами при Яніку ?
Та армія була знищена. Один Порошенко не міг встигнути скрізь, особливо коли в країні в силовому блоці було повно запроданців.
Если бот, пускай, ЮА - это тотальная коррупция и предательство за 30 серебренных...
забагато
ЗЕ хотел умереть за Крым, но некогда ему было, он на расее говносериальчики ваял
До полного возвращения оккупированных территорий, им больше не видать МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТА...ЧМ и Европы по футболу, клубных кубков, олимпиад, ЧМ, чё, этапов кубков Мира по всем видам спорта.....
Почему СПОРТ, а не даже эмбарго на нефть и СВИФТ?
СПОРТ ВСЕГДА БЫЛ ОЧЕНЬ ВАЖЕН ДЛЯ КОЗЛОМОРДАСОВ.Особенно Хоккей, футбол, гимнастики, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, биатлон, теннис...и т.д.
Почти 9 тыс.спортивных школ, около 100 училищ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА.... Все это козломордасам можно спокойно закрывать....
Ps...Это ж настоящая трагедия для маленьких кацапиков.... С малых лет мечтать стать Олимпийским чемпионом, тяжело тренироваться с пеленок...Вырости....и тут из-за какого-то ПЛЕШИВОГО ПОЛУДУРКА, который решил поиграться в войнюшки и ИМПЕРВТОРА, их мечта накрывается.....
С.Ф. -Всем привет
С.Ф. -Паспорт ЛНР как можно оформить?
К. -Можно, но не всем
С.Ф. -россиянам можно? Я из рф, собираюсь тут остаться после спецоперации
Г. -Так тогда паспорт не надо. На табличке все указано будет.."
Но юридически он будет никем не признан.
Так как никто в мире из цивилизованых стран не признает Крым расейским, как и ДНР-ЛНР.
Что значит анексувати, каким образом? Война прекратится? Украина перестанет отвоевывать свои территории?
Или кто-то признает эти территории рашисткими*
Вот зачем говорить глупости?
А вроде бы уважаемое издание
А так як Україна поки ще на жаль не має чим відповісти думаю ви все повинні розуміти.
І я дуже сумніваюсь, що нам на такі погрози від рф, партнери дозволять нанести превентивний удар по аес рф щоб замінити цим атомні удари, які у випадку таких погроз від рф повинні бути обов'язково нанесені по рф щоб гобліни навіть не думали що можуть бути не покарані.
Как они себе представляют референдум во время войны, когда идут бои?
Я бы на месте нашего МИДа им ноту послал
Ну і звичайно ДМЗ. За цими новими кордонами, які збільшать територію України подекуди на пару сотнів км - треба буде створити так звані ДМЗ республіки де визволити із під гніту українство та провести там вибори на яких назначити главарів цих ДМЗ республік (як росіяни *******).