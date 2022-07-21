Росія через "референдуми" планує анексувати п'яту частину територій України, - Bloomberg

Росія збирається анексувати окуповані українські території до 15 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише Bloomberg.

"За словами трьох співрозмовників, офіційні особи готуються організувати голосування в районах, які зараз контролюються російськими військовими, і в будь-яких інших районах, які росіяни зможуть захопити найближчими тижнями. Мета полягає у тому, щоб провести референдум про приєднання до Росії до 15 вересня", - зазначає співрозмовник видання.

Зазначається, що проєктом анексії українських територій керує перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко, який регулярно відвідує окуповані території, щоб спостерігати за підготовкою так званого "референдуму".

"Голосування" має відбутися на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Читайте також: 9 травня Путін може заявити про анексію територій України, - МВС

Видання зазначає, що дуже багато українців залишили свій дім після 24 лютого, однак Кремль має багаторічний досвід фальсифікації результатів внутрішніх виборів.

Також видання пише, що міжнародна спільнота, швидше за все, вважатиме будь-які референдуми незаконними, як це було, коли Росія шляхом голосування під дулами автоматів анексувала Крим у 2014 році.

Якщо РФ вдасться анексувати всі захоплені на сьогодні території, вона контролюватиме приблизно п'яту частину України, зокрема наземне сполучення з Кримом і ключові для українського експорту транспортні маршрути в Чорному морі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія готує міжнародне товариство до псевдореферендуму, - Скібіцький