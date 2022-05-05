9 травня Путін може заявити про анексію територій України, - МВС

Президент країни-агресора Путін може заявити про анексію окупованих територій України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та частину Запорізької області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в Кремлі зараз є дві партії, де одна говорить про те, що потрібно на 9 травня заявити про анексію окупованих українських територій.

"Одна говорить про те, що потрібно навіть на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, і навіть Херсонської області, і тих територій, які зараз окуповані на Запоріжжі. Друга частина говорить про те, що у разі анексії Росія просто не матиме шансів люфту для майбутніх переговорних процесів", - сказав Денисенко.

"Насправді в ці дні вирішуватиметься, чи зробить заяву Путін про те, що після того як задачі РФ буде виконано, він приєднає ці території до РФ. ... Говорити про те, що він отримає якісь серйозні здобутки до 9 травня, зараз не доводиться взагалі. На мою думку, 51 на 49 він слухає першу партію", - пояснив радник глав МВС.

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