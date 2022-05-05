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9 травня Путін може заявити про анексію територій України, - МВС

путін

Президент країни-агресора Путін може заявити про анексію окупованих територій України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та частину Запорізької області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в Кремлі зараз є дві партії, де одна говорить про те, що потрібно на 9 травня заявити про анексію окупованих українських територій.

"Одна говорить про те, що потрібно навіть на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, і навіть Херсонської області, і тих територій, які зараз окуповані на Запоріжжі. Друга частина говорить про те, що у разі анексії Росія просто не матиме шансів люфту для майбутніх переговорних процесів", - сказав Денисенко.

"Насправді в ці дні вирішуватиметься, чи зробить заяву Путін про те, що після того як задачі РФ буде виконано, він приєднає ці території до РФ. ... Говорити про те, що він отримає якісь серйозні здобутки до 9 травня, зараз не доводиться взагалі. На мою думку, 51 на 49 він слухає першу партію", - пояснив радник глав МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В катакомбах "Азовсталі" до 2 тис. цивільних. Ці люди - заручники Путіна, - радник глави МВС Денисенко

Автор: 

МВС (3509) анексія (127) Денисенко Вадим (119)


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Топ коментарі
+94
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05.05.2022 20:25
+41
***
количество техники и участников парада на 9 мая в мацкве
будут определять Вооруженные Силы Украины…
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05.05.2022 20:27
+37
Да он вроде на операции - сейчас сдохнет под ножом !!!!
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05.05.2022 20:24
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Да он вроде на операции - сейчас сдохнет под ножом !!!!
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05.05.2022 20:24 Відповісти
Таке можливо. Він "не витримає" операції, бо серце "не витримало", а сам зробить собі пластику та доживатиме зі свома 200 мільярдами десь на власному острівці на Карибах. От і все...
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05.05.2022 20:30 Відповісти
скорее на островах где нить в баренцевом море
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05.05.2022 21:17 Відповісти
Карма за смерть экипажа "Курска" на глубине 100м никуда не делась. Стоило перекачать воздух в задние отсеки и корма показалась бы над водой: длина "Курска" была более 150 метров. Путин даже не догадывается, что желает ему каждая вдова.
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05.05.2022 21:25 Відповісти
Никогда об этом не читал. Мысль интересная. Была бы
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05.05.2022 22:45 Відповісти
А звідкіля така інформація? Мені, здається, це просто вкид.
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05.05.2022 20:42 Відповісти
Там кобыла ***** вякает какуе-то...
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05.05.2022 20:48 Відповісти
Мне вообще все равно что говорит ***** !!! Все свинособаки сдохнут на нашей земле !!! Все до единого !!!
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05.05.2022 20:49 Відповісти
Походу врач еврей,раз решил перестраховаться,и у Израиля прощения попросил)))
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05.05.2022 20:59 Відповісти
Про, операцию, это был вброс британской желтой прессы.
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05.05.2022 21:12 Відповісти
Пусть заявляет. Разве это помеха для их освобождения? Насрать нам на его заявления.
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05.05.2022 21:32 Відповісти
***** вже не жилєжц.
Але подихатиме воно довго, забираючи з собою купу життів.
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05.05.2022 20:24 Відповісти
Как знать Ангела Смерти посылает Господь....
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05.05.2022 20:29 Відповісти
👎
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05.05.2022 20:25 Відповісти
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05.05.2022 20:25 Відповісти
Только Украины в этом списке нет.
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05.05.2022 20:42 Відповісти
Жданов сказав, що причину захоплення півдня України треба шукати в ОП. От і відповідь.
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05.05.2022 21:05 Відповісти
Єрмак,розмінував та дуже поспішав
прочитайте статтю десь наприкінці побачите про минулорічні домовленності чотирьох країн чорним шрифтом.
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/index.amp
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05.05.2022 21:45 Відповісти
не Украины, а зеленского
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05.05.2022 21:31 Відповісти
***
количество техники и участников парада на 9 мая в мацкве
будут определять Вооруженные Силы Украины…
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05.05.2022 20:27 Відповісти
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05.05.2022 20:38 Відповісти
Святая правда.

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05.05.2022 20:52 Відповісти
Московская полиция с верифицированного аккаунта на хедхантере разместила вакансию для «эксперта направления мобилизационной подготовки и мобилизации» на зарплату от 20 тысяч рублей.

Накануне Песков назвал «чушью» и «неправдой» сообщения, что 9 мая в РФ будет объявлена мобилизация. https://t.me/charter97_org/72143 https://t.me/charter97_org/72143

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05.05.2022 21:09 Відповісти
А кому не насрать на то что проблеет ***** ? Правильно ,ВСЕМ насрать на его бредни !
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05.05.2022 20:27 Відповісти
Razve jestj takije naivnije , kto dumajet , butta smertj ***** chevo ta pamenajet ? Jesli tak to mne ih zhalko....
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05.05.2022 20:27 Відповісти
Все так. Патрушев, наприклад, гірше за пуйла.
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05.05.2022 20:32 Відповісти
гірше,
але сцикливіший
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05.05.2022 20:35 Відповісти
точно? тобто буде ще 25 тисяч двохсотих?
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05.05.2022 20:36 Відповісти
Ниче себе,съеэдили мы в Оман.
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05.05.2022 20:27 Відповісти
Блін!!!! Справді????????????
МВС, навіщо наперед сказали?

Я тепер спати не буду......
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05.05.2022 20:28 Відповісти
Пох на заявления ху@ла...
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05.05.2022 20:28 Відповісти
Оккупендум засцал отменил, а аннексию объявил?
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05.05.2022 20:28 Відповісти
то для того орки мордора і окопуються, роблять фортифікації, там буде кордон і ніби вже територія мордора
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05.05.2022 20:29 Відповісти
У пида рассии тыритория будет у приделах мехесрань мудянскава балота, чайники и этого не дают.
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05.05.2022 22:12 Відповісти
радників розвелося багато, всі пздять і не знаєш кого слухати. гомік люся-тоже радник.
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05.05.2022 20:31 Відповісти
Только что Шольц и Байден практически в одно время заявили что не признают изменения границ Украины. Значит разведка Германии и США уже знает что решение принято
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05.05.2022 20:32 Відповісти
Так аннексия объявили ещё до войны-что забыли ,как признали луггандонию в границах областей?
Сейчас просто расширят на Херсон и запорожье
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05.05.2022 22:13 Відповісти
жаб нализався і меле що заманеться
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05.05.2022 20:33 Відповісти
А жуліки кажуть "*********** наступали але успіху не мали"
ну де ж не мали якщо такі території з 24 вже окуповані , судячи з карти є і не маленькі , а втрати так за 300 років існування кацапів то питання десяте
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05.05.2022 20:33 Відповісти
Слова к делам не пришьёшь.
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05.05.2022 20:34 Відповісти
Може заявити, а може не заявити. Це нічого не міняє.
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05.05.2022 20:35 Відповісти
Ничего этот окурок не объявит. Понты из питерской подворотни это его верх поведения и умозаключений.
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05.05.2022 20:35 Відповісти
і шо з того що воно оголосить щось зміниться і ці окуповані області не будуть звільнені?Що ЗСУ скажуть ок ми складаем зброю бо ***** так хоче?такого шансу як зараз ніколи може не бути якщо заморозиться зараз через кілька років України не буде орки підуть новю війною 8 років Україна окупована Донбас і Крим весь час самі ці теріторії окуповані так що про південь який тимчасово захопили по ходу повинин бути звільнений само собой в процесі а головне Донбасс весь і Крим
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05.05.2022 20:35 Відповісти
та ***** що він там заявить,мобілізацію об'явить чи війну нам,від того нічого не зміниться нам свою справу робити..досить вже гадати що там перне *****,треба думати що робити нам
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05.05.2022 20:36 Відповісти
Хто такий цей денисенко? Черговий радник? Чому всі ефіри забиті його вгодованим свинячим їблом, які його функції, і що воно взагалі може знати про плани кремля?!
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05.05.2022 20:36 Відповісти
тоже бесит....
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05.05.2022 20:40 Відповісти
залпы MLRS он аннексирует, а не территории.....
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05.05.2022 20:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=daZa6H470JQ
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05.05.2022 20:41 Відповісти
******* *****
Здохне ітак скоро
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05.05.2022 20:38 Відповісти
Та так, Ваша правда: отримало ненадовго шмат нашої землі, але втратило весь світ дуже надовго... "Стратєг", курва...
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05.05.2022 20:45 Відповісти
Вспомнилось из классики: - А не дать ли вам впридачу Мелитополь? Или Бобруйск?
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05.05.2022 20:39 Відповісти
На расії модний флешмоб - палити воєнкомати
https://t.me/truexanewsua/45354
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05.05.2022 20:40 Відповісти
заявить та буде погрожувати ядерною зброєю тіпа наступаєте на російські території.
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05.05.2022 20:44 Відповісти
це більше не працює.
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05.05.2022 21:58 Відповісти
.
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05.05.2022 20:44 Відповісти
Дак це було зрозуміло, ще з цих перемовин Аразамія/Рєзніков а з російською делегацією Мединський/Слуцький...
"Ми йдемо з ІРПІНЯ І БУЧІ, перестаємо геноцидити місцевих, а взамін отримуємо ПІВДЕНЬ і Херсон...".. Для киян важливіші їхні дачі в Бучі і квартири в Ірпіні...за якихось херсонців чи мелітополівців.....

PS. Звичайно не осуджую Зелінського, можливо це єдиноправильне рішення такого даш на даш(обміну)... Але тоді не потрібно було звинувачувати Пороха, що той здав Крим...якщо сам займаєшся підкилимними перемовинами з кремлівцями....
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05.05.2022 20:45 Відповісти
вы посмотрите за кого проголосовал юг (в том числе херсонцы), а за кого Киев и область- и потом вякайте, почему орки оттуда ушли, а на юге с востоком засели
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05.05.2022 21:35 Відповісти
Так Украины или областей Украины? Тут разница очень существительная Автор, ау!

Конечно не был бы удивлён, если Путлер или в случае его несовместимости с ожидаемой операцией - Патрушев или кто там следующий по иерархии провозгласил аннексию всей Украины даже если окупировали только 1/6 от её.
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05.05.2022 20:46 Відповісти
Кацапня , забудьте взагалі слово - анексія . . Вживайте правильні терміни - тимчасова окупація .
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05.05.2022 20:49 Відповісти
И что от етого изменится? То что он окупировал еще нужно удержать. А удержать у него удержалка еще не выросла
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05.05.2022 20:49 Відповісти
Возвращатєль зємєль рузькіх, коли ти вже здохнеш?
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05.05.2022 20:50 Відповісти
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05.05.2022 20:55 Відповісти
РЕТУШИРУЙТЕ РЫЛО ЭТОГО ДЕМОНА!
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05.05.2022 20:51 Відповісти
Лучше бы он застрелился,вот бы праздник был на века.
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05.05.2022 20:52 Відповісти
Да сколько можно уже 🤣А что скажет Путин 9 мая. А скажет то, а скажет это. А мобилизация, а не мобилизация, каждый день ***** сто предложений о том что скажет Путин. Не всё равно ли что он скажет? Все гадалками заделались... ******* уже. Да нихуя он не скажет. ******** как всегда ахинею да в бункер поедет. Хватит уже гадать. Как долбоебы с этим 9 мая бегают, да думают что Путин скажет 😆Лучше думайте о том чтобы он сдох скорее, а не про то что он скажет
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05.05.2022 20:52 Відповісти
Вы просто не улавливаете причинно-следственных связей. Если "новороссия" будет присоединена к раше, то следующий абсолютно логичный ход - всеобщая мобилизация или другие средства защиты собственой территории. Это как с признанием лднр в границах областей. Все сказали - ну и хрен с ним, ничего не изменилось. А те кто поумней сразу поняли - это объявление войны... Что и случилось.
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05.05.2022 21:05 Відповісти
Наплювати з самої високої дзвіниці на те,що там може пробелькотати ***** 9 травня.
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05.05.2022 20:53 Відповісти
Херсон реально шкода ... Навіть у часи Януковича і Партії регіонів...він давав найбільше депутатів від патріотичних сил ...(Батьківщина, Наша Україна і т.д.)...Така собі оаза УКРАЇНСТВА на Сході.....як Закарпаття на Заході, яке голосувало постійно за проросійські ПР і ОПЗЖ....
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05.05.2022 20:55 Відповісти
посмотрите за кого сейчас прогосоловал херсон
опзж -1ое место
И он живет так, как проглосовал
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05.05.2022 21:36 Відповісти
Какая нах - анексия . ? Слушай *****
.
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05.05.2022 20:57 Відповісти
Зе командувач не хоче коментар добавить ?Так що буде ордло ,хнр і приазовька республіка ! А потім ті самі висери ,військовий варіант не можливий там же наші люди і буде дуже багато жертв !
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05.05.2022 20:59 Відповісти
А че? новороссия уже как бы есть... Теоретически что-то объявить можно. Только тут делема. Объявишь - получишь новые санкции, война никак не прекратится. Кроме того, если обявить именно о присоединении, что фактически уже произошло, то следующим шагом должно быть обявление войны и всеобщая мобилизация для защиты новороссии... Чем это закончится - большой вопрос. Учитывая предыдущий опыт, больше похоже, что объявит аннексию и мобилизацию...
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05.05.2022 21:01 Відповісти
пусть Марс анексирует
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05.05.2022 21:19 Відповісти
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05.05.2022 21:03 Відповісти
Всё сейчас зависит от украинской армии. Другого такого шанса нескоро будет освободить земли Украины от этой нечисти.
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05.05.2022 21:11 Відповісти
Пусть объявит как смачно отсосал.
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05.05.2022 21:11 Відповісти
ТАКЕ ВРАЖЕННЯ,ЩО ЗЕЛЕНІ ДУЖЕ ОЧІКУЮТЬ ЦІЄЇ ЗАЯВИ,ЩОБ НАЧАТЬ ДАҐАВАРІВАЦЦА ПАСЄРЄДІНЄ...
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05.05.2022 21:18 Відповісти
Плешивый подонок.
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05.05.2022 21:26 Відповісти
Плевать, что там проблеет путинский двойник 9 мая.
Наше дело - приближать день, когда можно будет объявить
о возврате Донбасса и Крыма.
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05.05.2022 21:57 Відповісти
Воно заявляло що не планує нічого захоплювати. а тільки денацифікувати. Тепер побачимо як воно перевзувається і блефує.
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05.05.2022 21:34 Відповісти
С таким же успехом он может Марс присоединить, пихуй.
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05.05.2022 21:38 Відповісти
Если ***** объявит "Марснаш", Илон Маск с треском его засудит.
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05.05.2022 21:59 Відповісти
Та вже якось пох@ю, шо воно там собі заявить...
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05.05.2022 21:45 Відповісти
кого ще цікавить, що там скаже якесь *****.

Слава націі. піZда фашистській *********.
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05.05.2022 22:06 Відповісти
не знаю чи постановочні відео москалі транслюють чи ні,але підозрюю,що вата повилазила в Херсоні з ґєорґієвскімі ганчірками в останній раз.Або Україна проковтне і віддасть,або озброїться й недаючи закріпитися,пожене москалів в кримнахїх.
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05.05.2022 22:09 Відповісти
Що він там не заяве, а паРаше вже кирдик
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05.05.2022 22:51 Відповісти
Ще може себе Наполеоном оголосити або диреХтуром Місяця
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06.05.2022 04:30 Відповісти
 
 