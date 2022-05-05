9 травня Путін може заявити про анексію територій України, - МВС
Президент країни-агресора Путін може заявити про анексію окупованих територій України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та частину Запорізької області.
Про це в ефірі телемарафону повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в Кремлі зараз є дві партії, де одна говорить про те, що потрібно на 9 травня заявити про анексію окупованих українських територій.
"Одна говорить про те, що потрібно навіть на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, і навіть Херсонської області, і тих територій, які зараз окуповані на Запоріжжі. Друга частина говорить про те, що у разі анексії Росія просто не матиме шансів люфту для майбутніх переговорних процесів", - сказав Денисенко.
"Насправді в ці дні вирішуватиметься, чи зробить заяву Путін про те, що після того як задачі РФ буде виконано, він приєднає ці території до РФ. ... Говорити про те, що він отримає якісь серйозні здобутки до 9 травня, зараз не доводиться взагалі. На мою думку, 51 на 49 він слухає першу партію", - пояснив радник глав МВС.
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Але подихатиме воно довго, забираючи з собою купу життів.
прочитайте статтю десь наприкінці побачите про минулорічні домовленності чотирьох країн чорним шрифтом.
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/index.amp
количество техники и участников парада на 9 мая в мацкве
будут определять Вооруженные Силы Украины…
Накануне Песков назвал «чушью» и «неправдой» сообщения, что 9 мая в РФ будет объявлена мобилизация. https://t.me/charter97_org/72143 https://t.me/charter97_org/72143
але сцикливіший
МВС, навіщо наперед сказали?
Я тепер спати не буду......
Сейчас просто расширят на Херсон и запорожье
ну де ж не мали якщо такі території з 24 вже окуповані , судячи з карти є і не маленькі , а втрати так за 300 років існування кацапів то питання десяте
Здохне ітак скоро
https://t.me/truexanewsua/45354
"Ми йдемо з ІРПІНЯ І БУЧІ, перестаємо геноцидити місцевих, а взамін отримуємо ПІВДЕНЬ і Херсон...".. Для киян важливіші їхні дачі в Бучі і квартири в Ірпіні...за якихось херсонців чи мелітополівців.....
PS. Звичайно не осуджую Зелінського, можливо це єдиноправильне рішення такого даш на даш(обміну)... Але тоді не потрібно було звинувачувати Пороха, що той здав Крим...якщо сам займаєшся підкилимними перемовинами з кремлівцями....
Конечно не был бы удивлён, если Путлер или в случае его несовместимости с ожидаемой операцией - Патрушев или кто там следующий по иерархии провозгласил аннексию всей Украины даже если окупировали только 1/6 от её.
опзж -1ое место
И он живет так, как проглосовал
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Оцените отель https://www.google.com/travel/hotels/lujo%20bodrum%20hotel/entity/*******************/reviews?q=lujo%20bodrum%20hotel&g2lb=2502548%2C2503771%2C2503781%2C4258168%2C4270442%2C4284970%2C4291517%2C4306835%2C4429192%2C4515404%2C4597339%2C4649665%2C4722900%2C4723331%2C4733969%2C4738609%2C4757164%2C4758493%2C4762561%2C4762570&hl=de-DE&gl=de&ssta=1&rp=EIvFrrugu8LxEhCLxa67oLvC8RI4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiguv3198j3AhUAAAAAHQAAAAAQAg&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls&ts=CAESABpJCisSJzIlMHgxNGJlNWQ3YTlkYWU5ZmFiOjB4MTJlMzA5ZGEwNzZiYTI4YhoAEhoSFAoHCOYPEAUYCBIHCOYPEAUYChgCMgIQACoJCgU6A0VVUhoA
Наше дело - приближать день, когда можно будет объявить
о возврате Донбасса и Крыма.
Слава націі. піZда фашистській *********.