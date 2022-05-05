9 мая Путин может заявить об аннексии территории Украины, - МВД
Президент страны-агрессора Путин может заявить об аннексии оккупированных территорий Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской области.
Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в Кремле сейчас есть две партии, где одна говорит о том, что нужно на 9 мая заявить об аннексии оккупированных украинских территорий.
"Одна говорит о том, что нужно даже на 9 мая заявить об аннексии Донецкой и Луганской областей, а также Херсонской области и тех территорий, которые сейчас оккупированы на Запорожье. Вторая часть говорит о том, что в случае аннексии у России просто не будет шансов люфта для будущих переговорных процессов", - сказал Денисенко.
"На самом деле в эти дни будет решаться, сделает ли заявление Путин о том, что после того как задачи РФ будут выполнены, он присоединит эти территории к РФ. ... Говорить о том, что он получит какие-то серьезные достижения до 9 мая, сейчас не приходится вообще. По моему мнению, 51 на 49 он слушает первую партию", - объяснил советник глав МВД.
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Але подихатиме воно довго, забираючи з собою купу життів.
прочитайте статтю десь наприкінці побачите про минулорічні домовленності чотирьох країн чорним шрифтом.
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/index.amp
количество техники и участников парада на 9 мая в мацкве
будут определять Вооруженные Силы Украины…
Накануне Песков назвал «чушью» и «неправдой» сообщения, что 9 мая в РФ будет объявлена мобилизация. https://t.me/charter97_org/72143 https://t.me/charter97_org/72143
але сцикливіший
МВС, навіщо наперед сказали?
Я тепер спати не буду......
Сейчас просто расширят на Херсон и запорожье
ну де ж не мали якщо такі території з 24 вже окуповані , судячи з карти є і не маленькі , а втрати так за 300 років існування кацапів то питання десяте
Здохне ітак скоро
https://t.me/truexanewsua/45354
"Ми йдемо з ІРПІНЯ І БУЧІ, перестаємо геноцидити місцевих, а взамін отримуємо ПІВДЕНЬ і Херсон...".. Для киян важливіші їхні дачі в Бучі і квартири в Ірпіні...за якихось херсонців чи мелітополівців.....
PS. Звичайно не осуджую Зелінського, можливо це єдиноправильне рішення такого даш на даш(обміну)... Але тоді не потрібно було звинувачувати Пороха, що той здав Крим...якщо сам займаєшся підкилимними перемовинами з кремлівцями....
Конечно не был бы удивлён, если Путлер или в случае его несовместимости с ожидаемой операцией - Патрушев или кто там следующий по иерархии провозгласил аннексию всей Украины даже если окупировали только 1/6 от её.
опзж -1ое место
И он живет так, как проглосовал
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Оцените отель https://www.google.com/travel/hotels/lujo%20bodrum%20hotel/entity/*******************/reviews?q=lujo%20bodrum%20hotel&g2lb=2502548%2C2503771%2C2503781%2C4258168%2C4270442%2C4284970%2C4291517%2C4306835%2C4429192%2C4515404%2C4597339%2C4649665%2C4722900%2C4723331%2C4733969%2C4738609%2C4757164%2C4758493%2C4762561%2C4762570&hl=de-DE&gl=de&ssta=1&rp=EIvFrrugu8LxEhCLxa67oLvC8RI4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiguv3198j3AhUAAAAAHQAAAAAQAg&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls&ts=CAESABpJCisSJzIlMHgxNGJlNWQ3YTlkYWU5ZmFiOjB4MTJlMzA5ZGEwNzZiYTI4YhoAEhoSFAoHCOYPEAUYCBIHCOYPEAUYChgCMgIQACoJCgU6A0VVUhoA
Наше дело - приближать день, когда можно будет объявить
о возврате Донбасса и Крыма.
Слава націі. піZда фашистській *********.