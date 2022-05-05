9 мая Путин может заявить об аннексии территории Украины, - МВД

Президент страны-агрессора Путин может заявить об аннексии оккупированных территорий Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Кремле сейчас есть две партии, где одна говорит о том, что нужно на 9 мая заявить об аннексии оккупированных украинских территорий.

"Одна говорит о том, что нужно даже на 9 мая заявить об аннексии Донецкой и Луганской областей, а также Херсонской области и тех территорий, которые сейчас оккупированы на Запорожье. Вторая часть говорит о том, что в случае аннексии у России просто не будет шансов люфта для будущих переговорных процессов", - сказал Денисенко.

"На самом деле в эти дни будет решаться, сделает ли заявление Путин о том, что после того как задачи РФ будут выполнены, он присоединит эти территории к РФ. ... Говорить о том, что он получит какие-то серьезные достижения до 9 мая, сейчас не приходится вообще. По моему мнению, 51 на 49 он слушает первую партию", - объяснил советник глав МВД.

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