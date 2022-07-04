РФ готується до примусової "мобілізації" в окупованому Криму

В окупованому Криму росіяни готуються розпочати примусово мобілізацію в лави армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

"Днями на ресурсах окупаційної адміністрації рф у тимчасово окупованому Криму з’явився указ так званого "глави республіки крим", яким створено так звану "призовну комісію з мобілізації громадян у республіці крим" у новому складі, затверджено положення про неї та доручено створити в "муніципальних районах та міських округах" відповідні комісії нижчого рівня.



Вказані кроки окупаційної адміністрації свідчать, що російська федерація готується до проведення мобілізації на тимчасово окупованій території. Громадян України в окупованому Криму знову планують примушувати воювати проти власної держави, як це вже відбувається з тими, кого окупанти незаконно призвали на строкову службу", - йдеться в повідомленні.

У представництві президента нагадали, що призов і мобілізація наших громадян до збройних сил держави-окупанта є грубим порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема положень IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Громадян закликають зробити все можливе, аби уникнути будь-якої участі у військових формуваннях країни-агресора.

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