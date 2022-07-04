РФ готовится к принудительной "мобилизации" в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму россияне готовятся начать принудительную мобилизацию в ряды армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.

"На днях на ресурсах оккупационной администрации РФ во временно оккупированном Крыму появился указ так называемого "главы республики крым", которым создана так называемая "призывная комиссия по мобилизации граждан в республике крым" в новом составе, утверждено положение о ней и поручено создать в "муниципальных" районах и городских округах соответствующие комиссии более низкого уровня.

Указанные шаги оккупационной администрации свидетельствуют о том, что российская федерация готовится к проведению мобилизации на временно оккупированной территории. Граждан Украины в оккупированном Крыму снова планируют принуждать воевать против собственного государства, как это уже происходит с теми, кого оккупанты незаконно призвали на срочную службу", - говорится в сообщении.

В представительстве президента напомнили, что призыв и мобилизация наших граждан в вооруженные силы государства-оккупанта является грубым нарушением норм международного гуманитарного права, в частности положений IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Граждан призывают сделать все возможное, чтобы избежать любого участия в военных формированиях страны-агрессора.

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