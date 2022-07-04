РФ готовится к принудительной "мобилизации" в оккупированном Крыму
В оккупированном Крыму россияне готовятся начать принудительную мобилизацию в ряды армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.
"На днях на ресурсах оккупационной администрации РФ во временно оккупированном Крыму появился указ так называемого "главы республики крым", которым создана так называемая "призывная комиссия по мобилизации граждан в республике крым" в новом составе, утверждено положение о ней и поручено создать в "муниципальных" районах и городских округах соответствующие комиссии более низкого уровня.
Указанные шаги оккупационной администрации свидетельствуют о том, что российская федерация готовится к проведению мобилизации на временно оккупированной территории. Граждан Украины в оккупированном Крыму снова планируют принуждать воевать против собственного государства, как это уже происходит с теми, кого оккупанты незаконно призвали на срочную службу", - говорится в сообщении.
В представительстве президента напомнили, что призыв и мобилизация наших граждан в вооруженные силы государства-оккупанта является грубым нарушением норм международного гуманитарного права, в частности положений IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
Граждан призывают сделать все возможное, чтобы избежать любого участия в военных формированиях страны-агрессора.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бурятів, татар, башкир, донбасят уже кинули в топку, тепер черга кримчан прийшла.
Так, .уло?
Це була одна з причин розпаду СРСР і проголошення Незалежності.
Імперія розростання 100 років, від озера Байкал до Київської Русі.
Але як раз у Русі в них трапився ОБЛОМ.
І на наприкінці ХІІІ сторіччя її експансія закінчилася, вона РОЗПАЛАСЯ і перестала існувати.
Уйло повторює історію Орди.
РФ розпадеться!
Руські князі в більшості повтікали.
Для прикладу - Волзька Булгарія чинила спротив кілька років. А вона була в рази менша за Русь. І їх еліта загинула разом з народом.
Але чесно кажучи порівнювати Московію з Ордою не комільфо, Ордою керували геніальні полководці, а не рукожопі алкаші. А на чолі був видатний хан, а не ***** з комплексами
По перше, орда не змогла знищити ні військо, ні козаків - не було генеральної битви.
По друге, орда не змогла поповнити свої ряди з захоплених тут земель.
Орда тут застрягла як у болоті і за декілька років втратила кількість військ та бойовий потенціал.
Ті самі:
Мобільна оборона та партизани.
Під Орду лягли всі, хто вцілів з Руських князів.
По друге - Орда набрала - з місцевих достатньо людей - і кидала їх передовими загонами при наступі в Європі. Це була їхня звична тактика.
Ніхто в наступні 100-200 років не міг реально кинути виклик Золотій Орді.
І землі Київської Русі платили данину, ще сотні років
Київ зруйнували у 1240 році.
Встановили ярмо яке протрималось... 25 років до 1265 року.
У наступному поході орди Київ зруйнували вдруге, у 1299 році, але ярмо так і НЕ встановили.
У 1269 Орда розвалилася до 1299 року.
У 1361 році Орда почала знов розвалюватися і повністю розвалилася у 1465 році.
А Московські та Новгородські князівства платили данину і були під ярмом до 1480 року.
і більшість пенсіонери. я от знаю трьох, ні, чотирьох людей з Криму, вони всі виїхали давно. а їх батьки залишились. я думаю, там мало дієздатних чоловіків потрібного віку.
А воно все "ми внє палітікі, за мір, да і вабще братскіє жи народи", а також дідомай і бендеронацисти. От і хай пожирають плоди. Через 15 років расєя ще з кимось полізе воювати і полетять їхні дурні голови.
Тікайте в Білоруссію, рашку, Арменію, Ерітрею (чи куди вам там ще можна). Потім буде пізно.
А татари другий фронт так і не відкриють? А нам дорікали - "Крим повернеться, коли українці будуть за нього вмирати".
А тепер такі сльози, їх мобілізують, а вони бідосі не можуть зброю повернути в бік орків, бо у них там родини в заручниках.
Все це нагадує козацькі часи. Козацькі ватажки домовлялись з татарвой, ті стояли в резерві і дивились хто виграє. А потім звалювали при першій нагоді, а на них розраховували.
Хочете кримську автономію - воюйте за неї. Навіть, рейки всі цілі.
Все новобранцы с надеждой смотрять на взрывы складов, а вдруг кончатся патроны и снаряды.... у Путина.
Хотя вряд ли 140...=
Скорее всего 45... с монголами и чукчами...
Хіба людей, що сракою виляли перед кацапами, зустрічаючи окупантів з квітами та піснями, потрібно примушувати?!
Да вони в чергах до військоматів повинні стояти, разом зі своїми дітьми!
Сподіваюся, до когось тепер почне доходити, що вони накоїли!
Не дійшло через голову, то нехай доходить через сраку!
Вот эти наверное в первых рядах очереди в военкомат будут !
Як мінімум потрібно контролювати частину узбережжя Азовського моря, щоб стріляти по мосту.
Когда речь о референдуме - то он был под дулами автоматов
Когда речь о призыве на войну - то так им и надо.
Так они виноваты в захвате Крыма или нет ?!
Потому как получается, что
Если не виноваты - то с чего так им и надо
А если виноваты - то в равной степени как и ВСУ, ГУР и прочие СБУ
Хотелось бы понять.
Повинна бути силова евакуація.
І саме тому ми не вправі дозволити собі заморозити конфлікт інакше росіяни зроблять геноцид на півдні як вони зробили в українському Донецьку.