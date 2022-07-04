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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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РФ готовится к принудительной "мобилизации" в оккупированном Крыму

крым,зеленые

В оккупированном Крыму россияне готовятся начать принудительную мобилизацию в ряды армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.

"На днях на ресурсах оккупационной администрации РФ во временно оккупированном Крыму появился указ так называемого "главы республики крым", которым создана так называемая "призывная комиссия по мобилизации граждан в республике крым" в новом составе, утверждено положение о ней и поручено создать в "муниципальных" районах и городских округах соответствующие комиссии более низкого уровня.

Указанные шаги оккупационной администрации свидетельствуют о том, что российская федерация готовится к проведению мобилизации на временно оккупированной территории. Граждан Украины в оккупированном Крыму снова планируют принуждать воевать против собственного государства, как это уже происходит с теми, кого оккупанты незаконно призвали на срочную службу", - говорится в сообщении.

В представительстве президента напомнили, что призыв и мобилизация наших граждан в вооруженные силы государства-оккупанта является грубым нарушением норм международного гуманитарного права, в частности положений IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Граждан призывают сделать все возможное, чтобы избежать любого участия в военных формированиях страны-агрессора.

Также смотрите: Оккупанты обстреляли журналистов France 24, спасателей и гражданских в Донецкой области. ВИДЕО

Крым (26373) мобилизация (2749)


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Топ комментарии
+60
Камні с нєба ані такіє, да
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04.07.2022 12:18
+59
8 лет жирок нагуливали , пора и в мусорный пакет попасть.
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04.07.2022 12:31
+57
дивно, чому рашисти так довго думали і не наважувались на це рішення. воно ж лежить на поверхні.
бурятів, татар, башкир, донбасят уже кинули в топку, тепер черга кримчан прийшла.
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04.07.2022 12:19
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Правила форума Совет форумчан
Камні с нєба ані такіє, да
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04.07.2022 12:18 Ответить
8 лет жирок нагуливали , пора и в мусорный пакет попасть.
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04.07.2022 12:31 Ответить
Пора..нести відповідальність за крики росія росія….слова матерізуються
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04.07.2022 19:59 Ответить
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04.07.2022 12:41 Ответить
Она утонула - они потерялись.
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04.07.2022 14:33 Ответить
дивно, чому рашисти так довго думали і не наважувались на це рішення. воно ж лежить на поверхні.
бурятів, татар, башкир, донбасят уже кинули в топку, тепер черга кримчан прийшла.
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04.07.2022 12:19 Ответить
Це всі перераховані є мутовані зайвохромосомні потвори кремлівської селекції,істоти без роду та племені!!!)))
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04.07.2022 12:25 Ответить
Готуйтеся крисчане,Русский мир буде,в усій красі ,фарш з вас буде,люля-кебаб !!!)))
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04.07.2022 12:21 Ответить
) люляки-баб новых нарожают
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04.07.2022 12:23 Ответить
Хіба що від заїжджих абреків!!))
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04.07.2022 12:26 Ответить
"Друга армія світу" потребує мобілізації? Це що за армія?
Так, .уло?
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04.07.2022 12:22 Ответить
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04.07.2022 12:23 Ответить
Вот теперь заживут!!!
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04.07.2022 12:23 Ответить
Коли вони на "референдум" бігали, вони не могли не знати, що РуССкий мир, це не тільки військові пенсії, та туристи із Москви, а це в першу чергу участь їх дітей у нескінченних війнах, що розв'язує РФ.
Це була одна з причин розпаду СРСР і проголошення Незалежності.
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04.07.2022 12:24 Ответить
дуже хотілося російських пенсій
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04.07.2022 12:27 Ответить
Це точно! Я там служив у 1994 році (період "мешковської) ліваруції) застав Так там постійно як "мантру" кримчани проговорювали: "Зарплату в долларах и пенсию - в рублях!"
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04.07.2022 14:19 Ответить
а ось і камні, крисчанє
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04.07.2022 12:24 Ответить
ну може нарешті дійде і до самих упоротих, що вони не в рідну говєнь приплили а в окупації опинилися.
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04.07.2022 12:24 Ответить
Ну вот вам все наглядно. А мы все ждем когда перевес врага в 10 раз уменьшится. Да никогда армия врага не уменьшится так как они наступают и набирают себе пополнение на захваченных территориях. Это как Орда, чем больше наступает тем сильнее разрастается
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04.07.2022 12:29 Ответить
Вже двно минули ті часи, коли чисельна перевага була вирішальною. Зараз рулить техніка та вміння нею користуватися. Багато ті крисчани навоюють...
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04.07.2022 12:47 Ответить
Сейчас воюют вооружениями а не дюдьми. США ограниченным контингентом смогли завоевать Ирак-у когорого была 4-я по численности армия в мире. а потоммучто американское оружине на порядок эффективнее Советского. При достаточном количестве точного тяжелого дальнобойного оружия-Украине всеравно сколько пушечного мяса сможет мобилизовать Парашка. Сейчас пехотой никто не воюет. пехота даже подойти не сможет через плотный заградительный огонь артилерийских и реактивных систем.-которые перед этим разбомбят склады боеприпасов,штабы и места дислокации противника а так-же инфраструктуру подвоза вооружений,еды и тд
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04.07.2022 14:46 Ответить
Все вірно. Цей принцип набирати гарматне мясо на захоплених тариторіях чітко проводила орда з часів Темуджіна (Чингісхана). А московіти після загарбання Ккраїни-Руси українськими козацькими кістками встеляли свої завоювання в Євразії. В нинішній час інформаційного буму крисчанам не завадило почитати історію . Та для цього потрібно мати розум ...
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04.07.2022 15:09 Ответить
Гарно написано. Але історію ніхто не читає практично
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04.07.2022 22:18 Ответить
Тактика Орди - застосовувалась ще у ХІІ сторіччі.

Імперія розростання 100 років, від озера Байкал до Київської Русі.
Але як раз у Русі в них трапився ОБЛОМ.
І на наприкінці ХІІІ сторіччя її експансія закінчилася, вона РОЗПАЛАСЯ і перестала існувати.
Уйло повторює історію Орди.
РФ розпадеться!
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04.07.2022 12:31 Ответить
З точки зору історичної реальності Орда пройшла Русь за 5 місяців, навіть не помітивши - і далі на Європу.
Руські князі в більшості повтікали.
Для прикладу - Волзька Булгарія чинила спротив кілька років. А вона була в рази менша за Русь. І їх еліта загинула разом з народом.
Але чесно кажучи порівнювати Московію з Ордою не комільфо, Ордою керували геніальні полководці, а не рукожопі алкаші. А на чолі був видатний хан, а не ***** з комплексами
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04.07.2022 13:28 Ответить
Ні, читайте уважніше.
По перше, орда не змогла знищити ні військо, ні козаків - не було генеральної битви.
По друге, орда не змогла поповнити свої ряди з захоплених тут земель.
Орда тут застрягла як у болоті і за декілька років втратила кількість військ та бойовий потенціал.
Ті самі:
Мобільна оборона та партизани.
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04.07.2022 14:03 Ответить
Коли прийшла Орда Батия на Русь - жодних козаків - ще і в планах не було.
Під Орду лягли всі, хто вцілів з Руських князів.
По друге - Орда набрала - з місцевих достатньо людей - і кидала їх передовими загонами при наступі в Європі. Це була їхня звична тактика.

Ніхто в наступні 100-200 років не міг реально кинути виклик Золотій Орді.
І землі Київської Русі платили данину, ще сотні років
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04.07.2022 19:44 Ответить
Це Москва та Новгород були під ярмом більше 200 років.

Київ зруйнували у 1240 році.

Встановили ярмо яке протрималось... 25 років до 1265 року.

У наступному поході орди Київ зруйнували вдруге, у 1299 році, але ярмо так і НЕ встановили.

У 1269 Орда розвалилася до 1299 року.

У 1361 році Орда почала знов розвалюватися і повністю розвалилася у 1465 році.

А Московські та Новгородські князівства платили данину і були під ярмом до 1480 року.
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05.07.2022 00:04 Ответить
в окупованому Криму знову планують примушувати воювати проти власної держави, -переважна більшість так не вважає і важає себя рускімі так що звали рускій мір і радовались щож тепер пересидіти не вдасться по телевізоу і з попкорном як вони ржали запасаемся попкорном зараз подивимся як ви ржати будете, зрадникам карма не мине
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04.07.2022 12:32 Ответить
Крисчан в полон не брати то зрадники
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04.07.2022 12:35 Ответить
Армійські спогади.... https://youtu.be/***********
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04.07.2022 12:37 Ответить
еще с десяток бтг...
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04.07.2022 12:41 Ответить
та звідки ж? там всього населення було 1.5 млн у 2013-му.
і більшість пенсіонери. я от знаю трьох, ні, чотирьох людей з Криму, вони всі виїхали давно. а їх батьки залишились. я думаю, там мало дієздатних чоловіків потрібного віку.
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04.07.2022 20:13 Ответить
Крымские татары не будут против нас воевать, да и украинцев им 30 %.
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05.07.2022 04:28 Ответить
"Ах, как жє ані хателі міра, как смеяліся с нас, что іх защітіла расєя", це коли я там працював і фактично 99,9% працівників офісу різно зненавиділи Україну і полюбили Засрашку, фактично не знаючи її і не бувавши там ні разу. В кожного в кабінеті з'явилися портрети пуйла, хоча ніколи не було портретів наших президентів. І як вони раділи, що нам прийдеться воювали, а їх вже ніби захистила расєя. Так, на вигляд ніби захистила, але ні, вони вас поработили і будете воювати за цю орду-потвору не тільки проти України, яка вас виростила, а і проти інших країн і постійно, бо вних мир - це "русский мир". Не бачити миру вже ні вам. ні вашим дітям ні ваших внукам, але це ваш вибір.
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04.07.2022 12:42 Ответить
Бо треба було трішки цікавитися історією земель, на яких живеш.

А воно все "ми внє палітікі, за мір, да і вабще братскіє жи народи", а також дідомай і бендеронацисти. От і хай пожирають плоди. Через 15 років расєя ще з кимось полізе воювати і полетять їхні дурні голови.
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04.07.2022 12:49 Ответить
я теж помітив як тільки став Крим росією там масове захоплення ****** та атрібутікой прапори кацапськи всюди напевне в самій росіїї в жодному місті не було скільки папорів аквафреша як в криму футболки з ****** про армію орків футболки вежлівие люди в школах садках портрети ***** тьху ти гидота так підлизувати окупантам я би зрозумів якщо етнічні росіяни але більшість до росіїї не має ніякого відношення огидна така зрада
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04.07.2022 13:03 Ответить
Вони за України забули,що "рускій мір" - це постійна війна,постійна агресія,постійне захоплення чужого...Вони бігали з триколором,кричали "ми вєрнулісь" і тільки тепер зрозуміють,куди вони "вєрнулісь"...
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04.07.2022 12:45 Ответить
На учет возьмусь, а воевать - шиш с маслом
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04.07.2022 12:52 Ответить
"Вяликому сцарю служить, а саблю из ножен не вынимать"
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04.07.2022 13:00 Ответить
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04.07.2022 12:56 Ответить
КрымНяш на Дамбас! Утилизация отбросов.
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04.07.2022 12:57 Ответить
В цій ситуації кримчанам варто брати приклад з Верховного головнокомандувача, який у 2014-му році проігнорував 4 повістки. От тепер це буде дійсно патріотичний крок.
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04.07.2022 12:59 Ответить
чуєте заїбали ви вже. цим справі не допоможете. Переможемо, розберемось із клоунами. Зараз мета - перемога.
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04.07.2022 13:08 Ответить
Настав час каміння з неба та здихати за ***** в чернобаївці
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04.07.2022 13:12 Ответить
Ха ха, щас ломанутся в рашку
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04.07.2022 13:13 Ответить
А прикол в тому, що не всі зможуть. Пару років тому заборонили виїзд з Криму ментам і іншим силовикам ( екс громадянам України), а також людям, яким в 2014 роздавали великі зарплати і премії ( екс держслужбовцям і робітникам держпідприємств і установ), а тепер звинувачують у несплаті податків з цих грошей і заборону виїзду приписали.
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04.07.2022 15:19 Ответить
Бамбасята закінчились, запускай крисчан!
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04.07.2022 13:14 Ответить
наші кадри обмежені
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04.07.2022 13:16 Ответить
Кримчани, а зараз серьозно - тікайте. Кацапське життя ніколи не вартувало навіть ломаної копійки для *****. А ваше життя коштує ще меньше. В "лднр" мʼясо закінчується. Ви - наступні.
Тікайте в Білоруссію, рашку, Арменію, Ерітрею (чи куди вам там ще можна). Потім буде пізно.
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04.07.2022 13:16 Ответить
армія мова віра. Не асфальт шампура шашліки
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04.07.2022 13:18 Ответить
З ваньками все зрозуміло - хай більше здохне!
А татари другий фронт так і не відкриють? А нам дорікали - "Крим повернеться, коли українці будуть за нього вмирати".
А тепер такі сльози, їх мобілізують, а вони бідосі не можуть зброю повернути в бік орків, бо у них там родини в заручниках.
Все це нагадує козацькі часи. Козацькі ватажки домовлялись з татарвой, ті стояли в резерві і дивились хто виграє. А потім звалювали при першій нагоді, а на них розраховували.
Хочете кримську автономію - воюйте за неї. Навіть, рейки всі цілі.
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04.07.2022 13:27 Ответить
Зрадники завжди закінчують предчасно життя. Все закономірно.
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04.07.2022 13:31 Ответить
А шо, дикие орды кончаются ? Шас крымчаков будут на фронт вигонять будут, засиделись однако за юбками. "Родина,т... мать" в опасности, кругом вражины, а ани .....
Все новобранцы с надеждой смотрять на взрывы складов, а вдруг кончатся патроны и снаряды.... у Путина.
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04.07.2022 14:08 Ответить
марна надія. не буде снарядів - підуть воювати камінням з неба. "Добудешь винтовку в бою, мать твою" (С)
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04.07.2022 14:27 Ответить
У кого? Ви помилились; у **********.
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04.07.2022 15:16 Ответить
О , я думаю слід влаштувати народне свято з гармошками, в моряцькіх кастюмчіках, с очередямі доброволов, крісчанє вперде!!
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04.07.2022 14:13 Ответить
Ну так, а як могло бути по іншому? Були вільні люди, стали людьми другого сорту на власній землі. Лугандонія - еталонний приклад.
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04.07.2022 14:33 Ответить
Морячка танцующего в студию....
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04.07.2022 14:52 Ответить
Морячок уже давно червяков кормит
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04.07.2022 15:29 Ответить
Хотіли російских війскових пенсій а получать російскі цинкові гроби....
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04.07.2022 15:12 Ответить
Буряты калмыки и якуты с удмуртами закончились...бедная рабZeя...140 млн...а воевать некому...
Хотя вряд ли 140...=
Скорее всего 45... с монголами и чукчами...
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04.07.2022 15:13 Ответить
Ой як добре! Прям радію за зрадників! Ніколи нікому зрадники не потрібні, ні нашим ні вашим, але чомусь до самих зрадників це ніколи не доходить!
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04.07.2022 15:23 Ответить
Прям вже бачу кадри розбомбленого Севастополя! Ай краса! А потім на море, десь під Алушту! На оксамитовий сезон маємо встигнути! Оборонні заводи США мають пришвидшитись!
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04.07.2022 15:26 Ответить
Що значить примусова?!
Хіба людей, що сракою виляли перед кацапами, зустрічаючи окупантів з квітами та піснями, потрібно примушувати?!
Да вони в чергах до військоматів повинні стояти, разом зі своїми дітьми!
Сподіваюся, до когось тепер почне доходити, що вони накоїли!
Не дійшло через голову, то нехай доходить через сраку!
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04.07.2022 15:29 Ответить
ОНИ ПОТОМ И ПРИЙДУТ КРЫМ ВОЗВРАЩАТЬ !)
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04.07.2022 15:42 Ответить
Сволочі орки! Хочуть вбивати українців руками українців кримських. Українців та білорусів теж стравлюють між собою. Класична методика. Кацапи - рідкісної підлості народ...
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04.07.2022 15:47 Ответить



Вот эти наверное в первых рядах очереди в военкомат будут !
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04.07.2022 16:39 Ответить
Це актори із рф.
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04.07.2022 21:27 Ответить
Ждёмс, коли злетить кримський міст (бажано, з як можна з великою кількістю рузьке бидлом)
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04.07.2022 18:50 Ответить
Дуже до нього далеко.
Як мінімум потрібно контролювати частину узбережжя Азовського моря, щоб стріляти по мосту.
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04.07.2022 18:56 Ответить
Дуже чекаємо !!
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04.07.2022 20:00 Ответить
Какая-то путаница с показаниями возникает
Когда речь о референдуме - то он был под дулами автоматов

Когда речь о призыве на войну - то так им и надо.
Так они виноваты в захвате Крыма или нет ?!

Потому как получается, что

Если не виноваты - то с чего так им и надо
А если виноваты - то в равной степени как и ВСУ, ГУР и прочие СБУ

Хотелось бы понять.
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04.07.2022 19:40 Ответить
Все просто. Пропаганда рф вкинула посил що місцеві жителі цих регіонів підтримували росію. А українські корисні ідіоти підхопили. Корисні ідіоти не розуміють що так вони шкодять собі та допомагають рф. Корисні ідіоти на то й ідіоти що пам'ять у них як в рибки гупії і не пам'ятають як Донбас мітингував за Україну поки Гіркін не почав там робити масові страти.







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04.07.2022 21:26 Ответить
Саме тому не можна дозволяти залишатись людям на території які окупує рф.

Повинна бути силова евакуація.

І саме тому ми не вправі дозволити собі заморозити конфлікт інакше росіяни зроблять геноцид на півдні як вони зробили в українському Донецьку.
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04.07.2022 21:21 Ответить
Ну що, мешканці українського Криму, які брали участь в рашистському «референдумі», приспів пісні «Как прєкрасний русскій мир, посмотрі… не такий оптимістичний? Подивились? А тепер відчуйте цю красу на власній шкірі!
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04.07.2022 21:22 Ответить
Интересно, как поступят крысчане? С радостью на лицах и просветлённым взором пойдут воевать за "русский мир" или военкоматы все-таки запылают от коктейлей Молотова?
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04.07.2022 21:31 Ответить
Американський генерал закликав українців атакувати аеродроми, які використовуються літаками окупантів.
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05.07.2022 04:08 Ответить
 
 