Рашисты создают фильтрационный пост в Васильевке

Захватчики создают фильтрационный пост в Васильевке для проверки тех, кто хочет эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты анонсируют создание фильтрационного поста в Васильевке. Об этом сегодня на пропагандистских каналах заявил так называемый "глава администрации Запорожской области", назначенный рашистами.

Именно через Васильевку едут жители временно оккупированного Энергодара, которые хотят добраться на подконтрольные Украине территории. И уже весь мир знает, насколько тяжела, долговременна и непредсказуема эта дорога. Особенно ее отрезок Скельки-Василовка, где оккупанты искусственно удерживают сотни автомобилей с гражданскими жителями, пропуская лишь ограниченное их количество в сутки", - говорится в сообщении.

По словам Орлова, оккупанты не скрывают, что фильтрационный пункт имеет еще одну цель – это проверка украинцев.

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