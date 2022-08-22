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Новости Война
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Рашисты создают фильтрационный пост в Васильевке

василівка

Захватчики создают фильтрационный пост в Васильевке для проверки тех, кто хочет эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты анонсируют создание фильтрационного поста в Васильевке. Об этом сегодня на пропагандистских каналах заявил так называемый "глава администрации Запорожской области", назначенный рашистами.

Именно через Васильевку едут жители временно оккупированного Энергодара, которые хотят добраться на подконтрольные Украине территории. И уже весь мир знает, насколько тяжела, долговременна и непредсказуема эта дорога. Особенно ее отрезок Скельки-Василовка, где оккупанты искусственно удерживают сотни автомобилей с гражданскими жителями, пропуская лишь ограниченное их количество в сутки", - говорится в сообщении.

По словам Орлова, оккупанты не скрывают, что фильтрационный пункт имеет еще одну цель – это проверка украинцев.

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оккупация (10209) Запорожская область (3249)


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Уся парашинська гео-срать - це суцільний фільтраційний табір, починаючи з кремля та завершуючи дружбанами з інших азійських дуполізних автономних утворень від респ. комі та саха (якутів) -й до далекого півдня (буряти, чечени, калмики, башлкіри
та інші бушмени).
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22.08.2022 14:43 Ответить
А зеля навраки громадянство украіньске деяким москалям дає. Відчуваєте різницю?
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22.08.2022 14:43 Ответить
так граждане Украины имеют гражданство рефии
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22.08.2022 14:53 Ответить
 
 