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Новини Війна
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Рашисти створюють фільтраційний пост у Василівці

василівка

Загарбники створюють фільтраційний пост у Василівці для перевірки тих, хто хоче евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти анонсують створення фільтраційного посту у Василівці. Про це сьогодні на пропагандистських каналах заявив так званий "голова адміністрації Запорізької області", призначений рашистами.

Саме через Василівку їдуть мешканці тимчасово окупованого Енергодара, які хочуть дістатися на підконтрольні Україні території. І вже весь світ знає, наскільки важкою, довготривалою та непередбачуваною є ця дорога. Особливо її відрізок Скельки-Василівка, де окупанти штучно утримують сотні автівок з цивільними мешканцями, пропускаючи лише обмежену їх кількість на добу", - йдеться в повідомленні.

За словами Орлова, окупанти не приховують, що фільтраційний пункт має ще одну мету - це перевірка українців.

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Автор: 

окупація (6762) Запорізька область (3780)


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Уся парашинська гео-срать - це суцільний фільтраційний табір, починаючи з кремля та завершуючи дружбанами з інших азійських дуполізних автономних утворень від респ. комі та саха (якутів) -й до далекого півдня (буряти, чечени, калмики, башлкіри
та інші бушмени).
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22.08.2022 14:43 Відповісти
А зеля навраки громадянство украіньске деяким москалям дає. Відчуваєте різницю?
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22.08.2022 14:43 Відповісти
так граждане Украины имеют гражданство рефии
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22.08.2022 14:53 Відповісти
 
 