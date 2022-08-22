Рашисти створюють фільтраційний пост у Василівці

Загарбники створюють фільтраційний пост у Василівці для перевірки тих, хто хоче евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти анонсують створення фільтраційного посту у Василівці. Про це сьогодні на пропагандистських каналах заявив так званий "голова адміністрації Запорізької області", призначений рашистами.



Саме через Василівку їдуть мешканці тимчасово окупованого Енергодара, які хочуть дістатися на підконтрольні Україні території. І вже весь світ знає, наскільки важкою, довготривалою та непередбачуваною є ця дорога. Особливо її відрізок Скельки-Василівка, де окупанти штучно утримують сотні автівок з цивільними мешканцями, пропускаючи лише обмежену їх кількість на добу", - йдеться в повідомленні.

За словами Орлова, окупанти не приховують, що фільтраційний пункт має ще одну мету - це перевірка українців.

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