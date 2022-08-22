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Минкульт и "Banda" объявили флешмоб поздравления с Днем Независимости: украинцы возмущены его сходством с непристойным жестом

Креативное агентство Banda вместе с Министерством культуры Украины выбрали жест, которым все украинцы смогут поздравить друг друга с Днем Независимости.

Об этом они сообщили в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с МКИП мы выбрали жест, которым все украинцы смогут поздравлять друг друга с Днем Независимости: и в Киеве, и в Крыму, и в Варшаве. Это - Трезубец Независимости. В нем пульсирует сила нашего Герба и живет дух Независимости, потому что на жестовом языке он означает букву Н", - объяснили в Banda.

В сети пользователи обратили внимание на то, что отношение к жесту в мире довольно неоднозначно.

В частности, аналогичное расположение пальцев называется "Шокер". Жест используется, в зависимости от ситуации, как указание на превосходство над кем-то или над чем-то или как шутку.

Также у него есть сексуальный подтекст. Его называют "англ. Two in the pink, one in the stink".

Отметим, что классическая вариация трезубца пальцами принадлежит Вячеславу Чорноволу, одному из самых известных борцов за независимость и демократию.

Минкульт и Banda объявили флешмоб поздравления с Днем Независимости: украинцы возмущены его сходством с непристойным жестом 01

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Минкульт и Banda объявили флешмоб поздравления с Днем Независимости: украинцы возмущены его сходством с непристойным жестом 02
Минкульт и Banda объявили флешмоб поздравления с Днем Независимости: украинцы возмущены его сходством с непристойным жестом 03

День Независимости (1196) курьез (4066) Министерство культуры и информационной политики (780)


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Топ комментарии
+66
ДБЛЫ БЛД!!!! 😡😡🤬🤬
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22.08.2022 15:11 Ответить
+42
Чому тут дивуватися, це - логічне продовження
- заміни портретів героїв на картини "ларьок з шаурмою" в Офісі президента
- зайчиків сердючки на параді Незалежності
- вишиванки-косоворотки на день вишиванки
- совкових автоматів з газводою на алеї Небесної сотні на день Незалежності
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22.08.2022 15:32 Ответить
+32
Зе-banda вообще головой поехала, сколько денег выкинули на эту хрень
и у черновола три пальца вместе, а тут один зуб выломали
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22.08.2022 15:15 Ответить
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Пиз**ец!!! Это натуральное обсырание национальной и государственной символики! Всё равно, шо нагадить на наш герб! ЗЕсуки вобще берега потеряли. Чего зелёная плесень добивается, провоцируя народ?
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22.08.2022 18:17 Ответить
Зебіли пообісралися всюди де можна було і не впустили шансу ні разу. Перевиконали норму аж на 200%. Скоро зебілам скажуть, що військове положення буде буде і буде, а виборів не буде. Буду вам плескати стоячи!
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22.08.2022 20:00 Ответить
Пропоную створити петицію про відставку Ткаченка за профнездатність
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22.08.2022 20:04 Ответить
Що характерно, це під егідою міністерства КУЛЬТУРИ.... Феєрично....
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22.08.2022 20:12 Ответить
Rozenko Pavlo

Я ДУМАЮ!

Єдиною прийнятною формою вибачення може бути ТІЛЬКИ ВІДСТАВКА міністра культури Олександра Ткаченка!!!
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22.08.2022 20:17 Ответить
малосроси, мля.. не взять, не дать..
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23.08.2022 00:47 Ответить
Осінь наближається, болячки загострюються... От і флешмобів дочекались.
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23.08.2022 03:55 Ответить
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23.08.2022 07:35 Ответить
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23.08.2022 07:36 Ответить
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