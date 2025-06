Минкульт и "Banda" объявили флешмоб поздравления с Днем Независимости: украинцы возмущены его сходством с непристойным жестом

Креативное агентство Banda вместе с Министерством культуры Украины выбрали жест, которым все украинцы смогут поздравить друг друга с Днем Независимости.

Об этом они сообщили в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с МКИП мы выбрали жест, которым все украинцы смогут поздравлять друг друга с Днем Независимости: и в Киеве, и в Крыму, и в Варшаве. Это - Трезубец Независимости. В нем пульсирует сила нашего Герба и живет дух Независимости, потому что на жестовом языке он означает букву Н", - объяснили в Banda.

В сети пользователи обратили внимание на то, что отношение к жесту в мире довольно неоднозначно.

В частности, аналогичное расположение пальцев называется "Шокер". Жест используется, в зависимости от ситуации, как указание на превосходство над кем-то или над чем-то или как шутку.

Также у него есть сексуальный подтекст. Его называют "англ. Two in the pink, one in the stink".

Отметим, что классическая вариация трезубца пальцами принадлежит Вячеславу Чорноволу, одному из самых известных борцов за независимость и демократию.

