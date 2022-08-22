Боррель против полного запрета на выдачу виз россиянам

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает предложение о запрете въезда россиянам в страны ЕС.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Испании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Запретить въезд всем россиянам – это плохая идея. Мы должны быть более выборочными", - сказал Боррель.

По его мнению, следует запретить въезд в ЕС для российских олигархов, однако "есть много россиян, которые хотят бежать из страны, потому что они не хотят жить в этой ситуации", и для них следует оставить двери открытыми.

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