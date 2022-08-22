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Новости Санкции против России
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Боррель против полного запрета на выдачу виз россиянам

росія,віза

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает предложение о запрете въезда россиянам в страны ЕС.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Испании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Запретить въезд всем россиянам – это плохая идея. Мы должны быть более выборочными", - сказал Боррель.

По его мнению, следует запретить въезд в ЕС для российских олигархов, однако "есть много россиян, которые хотят бежать из страны, потому что они не хотят жить в этой ситуации", и для них следует оставить двери открытыми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США упрекнули Турцию в том, что РФ пользуется ею для уклонения от санкций

виза (1240) россия (96442) санкции (11580) Евросоюз (17341) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+22
"є багато росіян, які хочуть втекти з країни" - левацкие, беспозвоночные еврочиновники должны понимать, что эти "убегающие" не способны адаптироваться в цивилизованном мире и будут до конца своего убогого существования кричать о "величии роиси", гадить и всячески оскорблять страны принявшие их.
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22.08.2022 16:39 Ответить
+14
Імпотенти.
Як же деградувала Європа за декілька десятків років...
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22.08.2022 16:41 Ответить
+12
da PASHOL ti NAHER borelusjhka - u sebe doma togda prijuti etih kozlomordih 🤬
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22.08.2022 16:36 Ответить
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da PASHOL ti NAHER borelusjhka - u sebe doma togda prijuti etih kozlomordih 🤬
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22.08.2022 16:36 Ответить
боррель обурель
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22.08.2022 16:36 Ответить
А проти повної заборони вбивства українців ?
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22.08.2022 16:36 Ответить
"є багато росіян, які хочуть втекти з країни" - левацкие, беспозвоночные еврочиновники должны понимать, что эти "убегающие" не способны адаптироваться в цивилизованном мире и будут до конца своего убогого существования кричать о "величии роиси", гадить и всячески оскорблять страны принявшие их.
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22.08.2022 16:39 Ответить
Вони і дітей своїх навчать . Хай їдуть так цій Європі треба . Скоро вони відчують всі принади кацапні. Буде у них весь букет а на додаток "вторй государственний рузьське язик". Хай приймають.
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22.08.2022 18:12 Ответить
в открытую щель прощимятся не только драпающие мышки, но и жирные крысы... и масса блох и клопов... которым закон не писан...
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22.08.2022 16:41 Ответить
В щель к борелю даже носорог без мыла пролезет )))
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22.08.2022 16:42 Ответить
Імпотенти.
Як же деградувала Європа за декілька десятків років...
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22.08.2022 16:41 Ответить
Боррелю уже столька лєт а ума нєт...
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22.08.2022 16:46 Ответить
Оце вже точно-старість прийшла сама, розум десь відстав...
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22.08.2022 18:32 Ответить
тоді нехай до вас їдуть всі турісти що побували в бучі ірпіні маріуполі(((
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22.08.2022 16:46 Ответить
Почем сейчас боррель нефти?
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22.08.2022 16:50 Ответить
Ну чого вони такі дурні... Ще чекають на "харошіх" росіян...
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22.08.2022 16:54 Ответить
борель барель гівна барель
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22.08.2022 17:00 Ответить
Президент Латвії сказав:на такий випадок у них є шляхи відступу-Арменія,Грузія,Турція.ОАЄ і ще декілька дружніх їм країн.А в цивілізованих країнах москалям немає що робити.
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22.08.2022 17:02 Ответить
Хтось здивований?
Їм же крадені грошенята батальйона Монако не пахнуть. Крадії в міжнародному розшуку, курям насміх, і спокійно жирують в Європі на чесно навороване. Всі ці роки.
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22.08.2022 17:07 Ответить
Ми до цього дуже довго йшли і бачите до чого прийшли? Думаєте у вас буде інакше? ну, ну.
«Вчіть історію, вчіть історію. В історії знаходяться всі таємниці політичної прозорливості ».© Сер Вінстон Черчілль.
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22.08.2022 17:08 Ответить
Шо б ему кацапы под дверь. нacpaли! 💩
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22.08.2022 17:10 Ответить
Насруть не сумнівайся.
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22.08.2022 18:14 Ответить
Та плювали ті олігархи на візи! Кожний з них має громадянство кількох країн.
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22.08.2022 17:14 Ответить
Жопез Бордель
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22.08.2022 17:16 Ответить
А до чого ТУРИСТИЧНІ візи до біженців з Рашки ? Туристичні візи треба закрить!
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22.08.2022 17:37 Ответить
Баран а вони невибірково наших жінок і дітей убивають, а ти твою мать херню таку мелеш!!!🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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22.08.2022 17:44 Ответить
Боррель старый идиот.
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22.08.2022 17:47 Ответить
ФСБ не взрывает рабZeю...книга хороша для потомков...автор кажись историк Юрий Фельштинский и покойный Александр Литвиненко...которого отравили Полонием...
История учит что ничему не учит...
Мне тоже нравится книга старого КГБшного полковника и шакала ,"Записки террориста"...
В которой полковник сам себя и срань всю рабZeянскую сдает с потрохамии...
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22.08.2022 18:11 Ответить
Зараз іде війна не України з кацапнею. Зараз іде війна між здоровим глуздом і жлобством. Поки що перемагає жлобство. Якщо , не дай Бог Україна впаде, московіти підсилені українцями і окрилені успіхом зжеруть більше ніж пів Європи. А Європа буде дальше бариші підраховувати .Воно і американські фірми працюють в московії і японські але вони далеко. А Європа , це ж під вашими вікнами. Кацапи вже створюють у вас п'яту колону. Пускайте їх побільше. Вони тікають , від кого? Хто їм погрожує якщо вони нічого протиправного не робили. Це ви думаєте що москалі проти путлера. Дудки , вони навіть ті що в Україні все життя прожили , навіть коли їм на голову прилітає - всерівно за рассею і за плешивого вождя. Це шовіністи до мозку кісток. І ніхто це зних не виб'є. Україна буде держатись до останнього але ворог сильний і цинічний . Але якщо ми впадемо , то наступні ви. Вони і США поставлять в позу. Там у них теж сильна п'ята колона . Приклад: історія з Трампом. Американці дивуються: у нас ніколи такого не було. Тепер буде. Або світ схаменеться і зажене московитів у їх ісконно московитські землі як говори Дудаєв або світ буде мати дуже великі проблеми.
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22.08.2022 18:39 Ответить
Плохая идея слушать таких "боррелей".И нужно быть избирательней еврочиновникам в выдвижении кандидатур на такую должность,какую занимает Боррель..Видимо,господин Боррель только что увидел войну и необходимость части населения бежать от неё, как Боррель озаботился для россиян.Во-первых,уже только в Украине россия воюет 9 лет и за это время несогласные с режимом россияне уже покинули россию.Во-вторых,беженцами можно заниматься без ТУРИСТИЧЕСКИХ виз.
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22.08.2022 19:28 Ответить
Бордель,какую подачку ты получил от окурка ? Думаешь на твоё позорное существование тебе хватит-"европеец" ,какие же вы продажные-ничтожества.
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22.08.2022 21:09 Ответить
Бордель-безхребетное Чмо!
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22.08.2022 21:53 Ответить
сколько в европе дебилов....мы в окружении дебилов почти со всех сторон!
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23.08.2022 00:51 Ответить
 
 