Боррель проти повної заборони на видачу віз росіянам

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що не підтримує пропозицію про заборону в’їзду росіянам до країн ЄС.

Про це він сказав на пресконференції в Іспанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Заборонити в’їзд усім росіянам - це погана ідея. Ми маємо бути більш вибірковими", - сказав Боррель.

На його думку, слід заборонити в’їзд у ЄС для російських олігархів, проте "є багато росіян, які хочуть втекти з країни, тому що вони не хочуть жити в цій ситуації", і для них слід залишити двері відкритими.

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