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Новини Санкції проти Росії
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Боррель проти повної заборони на видачу віз росіянам

росія,віза

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що не підтримує пропозицію про заборону в’їзду росіянам до країн ЄС.

Про це він сказав на пресконференції в Іспанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Заборонити в’їзд усім росіянам - це погана ідея. Ми маємо бути більш вибірковими", - сказав Боррель.

На його думку, слід заборонити в’їзд у ЄС для російських олігархів, проте "є багато росіян, які хочуть втекти з країни, тому що вони не хочуть жити в цій ситуації", і для них слід залишити двері відкритими.

Також читайте: Швеція виступила проти повної заборони на видачу віз росіянам

Автор: 

віза (737) росія (66478) санкції (12284) Євросоюз (13787) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+22
"є багато росіян, які хочуть втекти з країни" - левацкие, беспозвоночные еврочиновники должны понимать, что эти "убегающие" не способны адаптироваться в цивилизованном мире и будут до конца своего убогого существования кричать о "величии роиси", гадить и всячески оскорблять страны принявшие их.
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22.08.2022 16:39 Відповісти
+14
Імпотенти.
Як же деградувала Європа за декілька десятків років...
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22.08.2022 16:41 Відповісти
+12
da PASHOL ti NAHER borelusjhka - u sebe doma togda prijuti etih kozlomordih 🤬
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22.08.2022 16:36 Відповісти
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da PASHOL ti NAHER borelusjhka - u sebe doma togda prijuti etih kozlomordih 🤬
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22.08.2022 16:36 Відповісти
боррель обурель
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22.08.2022 16:36 Відповісти
А проти повної заборони вбивства українців ?
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22.08.2022 16:36 Відповісти
"є багато росіян, які хочуть втекти з країни" - левацкие, беспозвоночные еврочиновники должны понимать, что эти "убегающие" не способны адаптироваться в цивилизованном мире и будут до конца своего убогого существования кричать о "величии роиси", гадить и всячески оскорблять страны принявшие их.
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22.08.2022 16:39 Відповісти
Вони і дітей своїх навчать . Хай їдуть так цій Європі треба . Скоро вони відчують всі принади кацапні. Буде у них весь букет а на додаток "вторй государственний рузьське язик". Хай приймають.
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22.08.2022 18:12 Відповісти
в открытую щель прощимятся не только драпающие мышки, но и жирные крысы... и масса блох и клопов... которым закон не писан...
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22.08.2022 16:41 Відповісти
В щель к борелю даже носорог без мыла пролезет )))
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22.08.2022 16:42 Відповісти
Імпотенти.
Як же деградувала Європа за декілька десятків років...
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22.08.2022 16:41 Відповісти
Боррелю уже столька лєт а ума нєт...
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22.08.2022 16:46 Відповісти
Оце вже точно-старість прийшла сама, розум десь відстав...
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22.08.2022 18:32 Відповісти
тоді нехай до вас їдуть всі турісти що побували в бучі ірпіні маріуполі(((
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22.08.2022 16:46 Відповісти
Почем сейчас боррель нефти?
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22.08.2022 16:50 Відповісти
Ну чого вони такі дурні... Ще чекають на "харошіх" росіян...
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22.08.2022 16:54 Відповісти
борель барель гівна барель
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22.08.2022 17:00 Відповісти
Президент Латвії сказав:на такий випадок у них є шляхи відступу-Арменія,Грузія,Турція.ОАЄ і ще декілька дружніх їм країн.А в цивілізованих країнах москалям немає що робити.
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22.08.2022 17:02 Відповісти
Хтось здивований?
Їм же крадені грошенята батальйона Монако не пахнуть. Крадії в міжнародному розшуку, курям насміх, і спокійно жирують в Європі на чесно навороване. Всі ці роки.
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22.08.2022 17:07 Відповісти
Ми до цього дуже довго йшли і бачите до чого прийшли? Думаєте у вас буде інакше? ну, ну.
«Вчіть історію, вчіть історію. В історії знаходяться всі таємниці політичної прозорливості ».© Сер Вінстон Черчілль.
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22.08.2022 17:08 Відповісти
Шо б ему кацапы под дверь. нacpaли! 💩
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22.08.2022 17:10 Відповісти
Насруть не сумнівайся.
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22.08.2022 18:14 Відповісти
Та плювали ті олігархи на візи! Кожний з них має громадянство кількох країн.
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22.08.2022 17:14 Відповісти
Жопез Бордель
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22.08.2022 17:16 Відповісти
А до чого ТУРИСТИЧНІ візи до біженців з Рашки ? Туристичні візи треба закрить!
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22.08.2022 17:37 Відповісти
Баран а вони невибірково наших жінок і дітей убивають, а ти твою мать херню таку мелеш!!!🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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22.08.2022 17:44 Відповісти
Боррель старый идиот.
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22.08.2022 17:47 Відповісти
ФСБ не взрывает рабZeю...книга хороша для потомков...автор кажись историк Юрий Фельштинский и покойный Александр Литвиненко...которого отравили Полонием...
История учит что ничему не учит...
Мне тоже нравится книга старого КГБшного полковника и шакала ,"Записки террориста"...
В которой полковник сам себя и срань всю рабZeянскую сдает с потрохамии...
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22.08.2022 18:11 Відповісти
Зараз іде війна не України з кацапнею. Зараз іде війна між здоровим глуздом і жлобством. Поки що перемагає жлобство. Якщо , не дай Бог Україна впаде, московіти підсилені українцями і окрилені успіхом зжеруть більше ніж пів Європи. А Європа буде дальше бариші підраховувати .Воно і американські фірми працюють в московії і японські але вони далеко. А Європа , це ж під вашими вікнами. Кацапи вже створюють у вас п'яту колону. Пускайте їх побільше. Вони тікають , від кого? Хто їм погрожує якщо вони нічого протиправного не робили. Це ви думаєте що москалі проти путлера. Дудки , вони навіть ті що в Україні все життя прожили , навіть коли їм на голову прилітає - всерівно за рассею і за плешивого вождя. Це шовіністи до мозку кісток. І ніхто це зних не виб'є. Україна буде держатись до останнього але ворог сильний і цинічний . Але якщо ми впадемо , то наступні ви. Вони і США поставлять в позу. Там у них теж сильна п'ята колона . Приклад: історія з Трампом. Американці дивуються: у нас ніколи такого не було. Тепер буде. Або світ схаменеться і зажене московитів у їх ісконно московитські землі як говори Дудаєв або світ буде мати дуже великі проблеми.
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22.08.2022 18:39 Відповісти
Плохая идея слушать таких "боррелей".И нужно быть избирательней еврочиновникам в выдвижении кандидатур на такую должность,какую занимает Боррель..Видимо,господин Боррель только что увидел войну и необходимость части населения бежать от неё, как Боррель озаботился для россиян.Во-первых,уже только в Украине россия воюет 9 лет и за это время несогласные с режимом россияне уже покинули россию.Во-вторых,беженцами можно заниматься без ТУРИСТИЧЕСКИХ виз.
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22.08.2022 19:28 Відповісти
Бордель,какую подачку ты получил от окурка ? Думаешь на твоё позорное существование тебе хватит-"европеец" ,какие же вы продажные-ничтожества.
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22.08.2022 21:09 Відповісти
Бордель-безхребетное Чмо!
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22.08.2022 21:53 Відповісти
сколько в европе дебилов....мы в окружении дебилов почти со всех сторон!
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23.08.2022 00:51 Відповісти
 
 