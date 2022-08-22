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Боррель проти повної заборони на видачу віз росіянам
Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що не підтримує пропозицію про заборону в’їзду росіянам до країн ЄС.
Про це він сказав на пресконференції в Іспанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Заборонити в’їзд усім росіянам - це погана ідея. Ми маємо бути більш вибірковими", - сказав Боррель.
На його думку, слід заборонити в’їзд у ЄС для російських олігархів, проте "є багато росіян, які хочуть втекти з країни, тому що вони не хочуть жити в цій ситуації", і для них слід залишити двері відкритими.
Топ коментарі
+22 Vasya Kirpych #484960
показати весь коментар22.08.2022 16:39 Відповісти Посилання
+14 mrSmith
показати весь коментар22.08.2022 16:41 Відповісти Посилання
+12 nav svargi
показати весь коментар22.08.2022 16:36 Відповісти Посилання
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