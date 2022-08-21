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Швеція виступила проти повної заборони на видачу віз росіянам

швеція

Уряд Швеції хоче бачити обмеження, але не повну зупинку видачі віз громадянам РФ.

Про це повідомив міністр міграції Андерс Ігеман, повідомляють шведські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я думаю, що повну зупинку було б важко і невдало реалізувати. З іншого боку, суворе обмеження, наприклад, шляхом скасування спрощеної візової процедури — це те, до чого ми, Естонія, Фінляндія та інші прагнули в ЄС", — зазначив Ігеман.

За словами міністра, повне припинення видачі російських віз може призвести до помилок.

"Ми хочемо, щоб санкції в першу чергу вдарили по політичній та економічній еліті Росії. Якщо ви введете повну зупинку видачі віз, це буде означати, що в ЄС не зможуть приїжджати дисиденти або дослідники, а обмін з Росією, можливо, нам все ще потрібен", — вважає Ігеман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц про заборону шенгенських віз для громадян РФ: Ми не повинні ускладнювати втечу від російської диктатури

Автор: 

віза (737) Швеція (976) Шенген (122)


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Топ коментарі
+24
Журнал СНПУ "Орієнтири", 1999

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21.08.2022 22:00 Відповісти
+18
Може Швеції не треба в НАТО? Так Україна не проти помінятися місцями
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21.08.2022 22:01 Відповісти
+15
Російських дисидентів шкода, а вбитих українців - ні?
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21.08.2022 22:02 Відповісти
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Журнал СНПУ "Орієнтири", 1999

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21.08.2022 22:00 Відповісти
Може Швеції не треба в НАТО? Так Україна не проти помінятися місцями
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21.08.2022 22:01 Відповісти
Это их право! Задача дипломатии убеждать и не хамить!!
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21.08.2022 22:24 Відповісти
Кого в чому переконувати? Нам шведів про те, що недоімперія - це ******* нацистська держава, населення якої в переважній більшості поділяє людожерські погляди та немає нічого спільного європейськими цінностями? Швеція тим, що різко перестала бути нейтральною та запросилася в НАТО це чудово усвідомила. Позаяк, залишаються деякі політики в тій же Швеції, які підозріло ніяк не можуть розлюбити рашу. Благо для них, що Стокгольм та Мальме це зараз не Маріуполь та Буча.
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22.08.2022 00:03 Відповісти
"не зможуть приїжджати дисиденти або дослідники, а обмін з Росією, можливо, нам все ще потрібен", - бачив тих дослідників пригріла Швеція з 80х з Сомалі Сиріїї Бангладеш кожен пятий "дослідник або дисидент"
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21.08.2022 22:02 Відповісти
Тут скоро вибори, а кацапів у Швеції багато і дехто не хоче втрачати їхні голоси. А на місцевих виборах можна голосувати взагалі без громадянства, і для того деяким партіям якраз потрібні сирійці-сомалійці.
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21.08.2022 22:44 Відповісти
так в НАТО зачем тогда идут? избирателей кацапов потеряют...пусть сидят как есть
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21.08.2022 23:56 Відповісти
Проти НАТО місцеві кацапи не сильно виступають, на них не впливає, а якщо візи не будуть давати, то вони бояться що їм дозвіл на проживання не продовжать і т. д. А
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22.08.2022 00:08 Відповісти
Всіх козлів і загін
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21.08.2022 22:02 Відповісти
Російських дисидентів шкода, а вбитих українців - ні?
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21.08.2022 22:02 Відповісти
Ну не хочуть заборони - залиште 5 віз на рік. Для "обездолених" **************.
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21.08.2022 22:06 Відповісти
Ну просто не шведів вбивають. Тому можна й товаришувати. Позиція страуса.
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21.08.2022 22:07 Відповісти
позиция сук
страус - это про другое
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21.08.2022 23:59 Відповісти
Визы допустимы исключительно либо гуманитарные, либо рабочие для тех специальностей, которые могут послужить тому же производству оружия, что полезно для ЕС и будет полезно забрать специалиста у кацапов.

Все остальное зарезать под ноль, более того, выкинуть всю старую либеральную оппозицию из Европы, кто занимает чужое место в медиапространстве и ничего не делает как минимум из-за вербовки, а может и по тупости.

Гуманитарные визы выдавать после зафиксированного на видео эффективного удара по военной хунте Путина. Поджоги заводов, насосных станций, электросетей, жилых домов у членов военной хунты, конечно же нападения и ликвидация военных любого сорта, включая и секретаря суда, и воспитательницу детского сада, которая строит детей в букве Z, за что конечно является полноправным членом хунты. Сделал дело, зафиксировал доказательства своего личного участия, получил визу и билет куда угодно, сразу и жилье дадут, и пособие, и героя будущей России, если это государство еще останется на карте мира. Больше никому не давать. Трепло на улице не заслуживает политического убежища. Пока есть две руки и две ноги, то пускай берут в руки вилы и забивают хунту до смерти, это проще простого, соотношения кацапского народа к хунте может быть 150 к 1, что более чем достаточно для победы.
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21.08.2022 22:07 Відповісти
No country will ever welcome anyone with a history of slaughtering a pre-school teacher with a pitchfork, regardless of any lofty cause they may have done it for. For purely practical reasons: if they have done it once, they will do it again. No country in the world wants in its midst unrulythugs ready to use violence against the system they do not like. There are already plenty.
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21.08.2022 22:33 Відповісти
What in the name of God are you blathering about!?
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21.08.2022 22:37 Відповісти
ну скажимо спеціалісти для виробництва зброї, будуть передавати секретну інформацію до рф, це ж перше що спадає на думку.
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21.08.2022 23:49 Відповісти
Швеція хоче і рибку з 'їсти, і на ... сісти !
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21.08.2022 22:14 Відповісти
Безхребетные!!!! Когда прилетят пару искандеров,а корректировщиками будут дессиденты....тогда вы по другому запоете!
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21.08.2022 22:16 Відповісти
Знову ця ***** з гарними рузькіми, блін зробіть простішу процедуру видачі саме втікачам від політ режиму
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21.08.2022 22:19 Відповісти
так на чолі не написано втікач чи "втікач", в Європі вже приймали втікачів з Африки, в результаті наповнили Європу бойовиками і маргіналами, які не хочуть працювати і вчитися, а бойовиками бути хочуть, бо це легко для них.
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21.08.2022 23:47 Відповісти
Привезуть і туди руський мир
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21.08.2022 22:22 Відповісти
Давайтє візи токо харошим руським.
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21.08.2022 22:23 Відповісти
Так ніхто ж, принаймні поки що, не каже про скасування усіх віз. Мова ж за туристичні. Які дисиденти та дослідники на відпочинку вам потрібні?
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21.08.2022 22:23 Відповісти
шведські ,та інші світові прихильники рашистських "дослідників" і " дисидентів" без віз, можуть приїхати в Україну і в Бучі, Ірпіні,чи десь в іншому місці Україниі особисто побачити на власні очі їхню рашистську.кроваву "титанічну працю"
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21.08.2022 22:25 Відповісти
а надихали цю "титанічну працю" в основному "дисиденти", "опозиціонери", які вже давно в рф є кишеньковими.
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21.08.2022 23:45 Відповісти
дурні..від тієї раїсі що вони хочуть отримати? ресурси? бо в них ні технологій ні нормальних робочих рук..а ресурсами там скоро будуть керувати китайці..

чи то за десяток олігархів тримаються..дозаграють, як Європа з Гітлером
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21.08.2022 22:27 Відповісти
Это их ещё не бомбили. Если начнут, то быстро поменяют мнение
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21.08.2022 22:46 Відповісти
их и не будут. Бо они в НАТО вступают. Можно и визы повыдавать
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22.08.2022 00:00 Відповісти
На росії нема жодного дисидента, а під виглядом «дисидентів» якраз їде вся наволоч, включаючи агентів впливу, хіба там в Швеції такі всі дурні? Чи просто дурників клеять?
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21.08.2022 22:52 Відповісти
Мы сами только недавно визы ввели, а про то чтобы их вообще запретить клоуны даже не заикаются. Хотя мы первые заинтересованы.
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21.08.2022 22:52 Відповісти
Шведы похоже не понимают, что кацапье в Европу едет, чтобы корректировать цели, когда мордор начнет по ним стрелять.
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21.08.2022 23:06 Відповісти
Чим твій мордор почне стріляти по Європах?
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21.08.2022 23:17 Відповісти
Фаріон, це ти під логіном?
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22.08.2022 09:23 Відповісти
Демократичним країнам важко вводити якісь обмеження, забороняти та порушувати цим права людини. Прав людини для них - це святе!
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21.08.2022 23:21 Відповісти
русскіє не поводяться як люди. Якщо однаково відноситися до жертви і насильника, до порядної адекватної людини і до урки, якщо всіх рівняти під один гребінець, це жодна демократія. Це совок чистої води! І у нас таке було.
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21.08.2022 23:43 Відповісти
да, только курдов они туркам аж бегом сдали, и с их правами, как только речь зашла о шведской шкуре в НАТО. Так что святое - это когда чисто теоретически и не про личную шкуру шведа.
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22.08.2022 00:01 Відповісти
Вам мало дисидентів що понаїхали минулого сторіччя? яка з них користь? вони такі самі імперіалісти, просто воліли би "м"ягку силу та інтелігентні системи"? так вони ще гірші!
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21.08.2022 23:41 Відповісти
"в ЄС не зможуть приїжджати дисиденти або дослідники" - а вони там є?
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21.08.2022 23:57 Відповісти
я их называю евробл*дями.
Во 1ых, чтобы вступить в НАТО права и ценности бедных курдов сразу были забыты и готовится сдача тех, кого они так вчера горячо защищали.
Мерзкая позиция.
Во 2х, только недавно эти же гандоны пригласили кацапскую фигуристку, чтобы она дала там мастер-класс. Кацапы от счастья чуть не сдохли, как европе без них жить не может. Этот почти дисидент або дослідник, фигня дело что поддерживает путина на убийство Украинцев, нам же обмін з Росією, можливо, нам все ще потрібен....
Я их просто ненавижу, этих мерзких, лицемерных и двуличных ублюдков!
Чтоб турки им зарубили вступ в НАТО, а русские на них сбросили парочку бомб! И потом мы услышим, как запоется совсем другая песенка.
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22.08.2022 00:07 Відповісти
та нехай хоч так...
Нехай ті касапи, кому потрібен шенген - доведуть, що вони проти *****, або хочуть втекти з лаптєстану...
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22.08.2022 00:15 Відповісти
Левачье сране везде гаде. Їх "доброта" дорого обійдется Світу.
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22.08.2022 07:17 Відповісти
звісно проти! це тільки українським чоловікам можна забороняти кудись їздити....
а москалям - ні в якому разі, бо вони ж комуністи, космополіти і інтернаціоналісти! УГА, ТАВАГІШЧІ!
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22.08.2022 07:20 Відповісти
Это Стокгольмский синдром.
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22.08.2022 07:43 Відповісти
 
 