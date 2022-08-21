Швеція виступила проти повної заборони на видачу віз росіянам
Уряд Швеції хоче бачити обмеження, але не повну зупинку видачі віз громадянам РФ.
Про це повідомив міністр міграції Андерс Ігеман, повідомляють шведські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я думаю, що повну зупинку було б важко і невдало реалізувати. З іншого боку, суворе обмеження, наприклад, шляхом скасування спрощеної візової процедури — це те, до чого ми, Естонія, Фінляндія та інші прагнули в ЄС", — зазначив Ігеман.
За словами міністра, повне припинення видачі російських віз може призвести до помилок.
"Ми хочемо, щоб санкції в першу чергу вдарили по політичній та економічній еліті Росії. Якщо ви введете повну зупинку видачі віз, це буде означати, що в ЄС не зможуть приїжджати дисиденти або дослідники, а обмін з Росією, можливо, нам все ще потрібен", — вважає Ігеман.
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страус - это про другое
Все остальное зарезать под ноль, более того, выкинуть всю старую либеральную оппозицию из Европы, кто занимает чужое место в медиапространстве и ничего не делает как минимум из-за вербовки, а может и по тупости.
Гуманитарные визы выдавать после зафиксированного на видео эффективного удара по военной хунте Путина. Поджоги заводов, насосных станций, электросетей, жилых домов у членов военной хунты, конечно же нападения и ликвидация военных любого сорта, включая и секретаря суда, и воспитательницу детского сада, которая строит детей в букве Z, за что конечно является полноправным членом хунты. Сделал дело, зафиксировал доказательства своего личного участия, получил визу и билет куда угодно, сразу и жилье дадут, и пособие, и героя будущей России, если это государство еще останется на карте мира. Больше никому не давать. Трепло на улице не заслуживает политического убежища. Пока есть две руки и две ноги, то пускай берут в руки вилы и забивают хунту до смерти, это проще простого, соотношения кацапского народа к хунте может быть 150 к 1, что более чем достаточно для победы.
чи то за десяток олігархів тримаються..дозаграють, як Європа з Гітлером
Во 1ых, чтобы вступить в НАТО права и ценности бедных курдов сразу были забыты и готовится сдача тех, кого они так вчера горячо защищали.
Мерзкая позиция.
Во 2х, только недавно эти же гандоны пригласили кацапскую фигуристку, чтобы она дала там мастер-класс. Кацапы от счастья чуть не сдохли, как европе без них жить не может. Этот почти дисидент або дослідник, фигня дело что поддерживает путина на убийство Украинцев, нам же обмін з Росією, можливо, нам все ще потрібен....
Я их просто ненавижу, этих мерзких, лицемерных и двуличных ублюдков!
Чтоб турки им зарубили вступ в НАТО, а русские на них сбросили парочку бомб! И потом мы услышим, как запоется совсем другая песенка.
Нехай ті касапи, кому потрібен шенген - доведуть, що вони проти *****, або хочуть втекти з лаптєстану...
а москалям - ні в якому разі, бо вони ж комуністи, космополіти і інтернаціоналісти! УГА, ТАВАГІШЧІ!