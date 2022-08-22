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Посольство Ирландии возобновляет работу в Киеве

ірландія

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни объявил о возобновлении работы ирландского посольства в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ирландский вещатель RTE.

Посольство работало дистанционно после вторжения России в Украину.

Министр заявил, что Министерство иностранных дел "внимательно следит" за ситуацией в Украине вместе со своими коллегами из ЕС и другими международными организациями.

По его словам, ведомство продолжает "настоятельно не рекомендовать" какие-либо поездки в Украину в любых целях.

"Поскольку посольство возобновит свою деятельность в Киеве, ключевым приоритетом команды будет восстановление и развитие сети контактов с украинскими чиновниками для лучшего информирования о предоставлении Ирландией поддержки и помощи правительству и народу Украины", - отметил Ковни.

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Подобно другим посольствам, работающим в Украине, посольство Ирландии будет работать с ограниченными возможностями для предоставления личной консульской помощи.

Автор: 

Ирландия (123) Киев (25793) посольство (1087)


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О!
Добре що нагадали про себе...
В мене на День перемоги й пляшка вашого Джемесону стоїть...
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22.08.2022 18:51 Ответить
А моя ще на своїй батьківщині - жінка з моєю пляшкою ще в Ірландії
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23.08.2022 07:55 Ответить
 
 