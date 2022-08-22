Посольство Ирландии возобновляет работу в Киеве
Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни объявил о возобновлении работы ирландского посольства в Киеве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ирландский вещатель RTE.
Посольство работало дистанционно после вторжения России в Украину.
Министр заявил, что Министерство иностранных дел "внимательно следит" за ситуацией в Украине вместе со своими коллегами из ЕС и другими международными организациями.
По его словам, ведомство продолжает "настоятельно не рекомендовать" какие-либо поездки в Украину в любых целях.
"Поскольку посольство возобновит свою деятельность в Киеве, ключевым приоритетом команды будет восстановление и развитие сети контактов с украинскими чиновниками для лучшего информирования о предоставлении Ирландией поддержки и помощи правительству и народу Украины", - отметил Ковни.
Подобно другим посольствам, работающим в Украине, посольство Ирландии будет работать с ограниченными возможностями для предоставления личной консульской помощи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Добре що нагадали про себе...
В мене на День перемоги й пляшка вашого Джемесону стоїть...