Посольство Ірландії відновлює роботу в Києві

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні оголосив про відновлення роботи ірландського посольства в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посимланням на ірландський мовник RTE.

Посольство працювало дистанційно після вторгнення Росії в Україну.

Міністр заявив, що міністерство закордонних справ "уважно стежить" за ситуацією в Україні разом зі своїми колегами з ЄС та інших міжнародних організацій.

За його словами, відомство продовжує "настійно не рекомендувати" будь-які поїздки в Україну з будь-якою метою.

"Оскільки посольство відновить свою діяльність у Києві, ключовим пріоритетом команди буде відновлення та розбудова мережі контактів з українськими урядовцями для кращого інформування щодо надання Ірландією підтримки та допомоги уряду та народу України", — зазначив Ковні.

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Подібно до інших посольств, які працюють в Україні, посольство Ірландії працюватиме з обмеженими можливостями для надання особистої консульської допомоги.