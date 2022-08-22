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Посольство Ірландії відновлює роботу в Києві

ірландія

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні оголосив про відновлення роботи ірландського посольства в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посимланням на ірландський мовник RTE.

Посольство працювало дистанційно після вторгнення Росії в Україну.

Міністр заявив, що міністерство закордонних справ "уважно стежить" за ситуацією в Україні разом зі своїми колегами з ЄС та інших міжнародних організацій.

За його словами, відомство продовжує "настійно не рекомендувати" будь-які поїздки в Україну з будь-якою метою.

"Оскільки посольство відновить свою діяльність у Києві, ключовим пріоритетом команди буде відновлення та розбудова мережі контактів з українськими урядовцями для кращого інформування щодо надання Ірландією підтримки та допомоги уряду та народу України", — зазначив Ковні.

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Подібно до інших посольств, які працюють в Україні, посольство Ірландії працюватиме з обмеженими можливостями для надання особистої консульської допомоги.

Автор: 

Ірландія (170) Київ (19795) посольство (950)


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О!
Добре що нагадали про себе...
В мене на День перемоги й пляшка вашого Джемесону стоїть...
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22.08.2022 18:51 Відповісти
А моя ще на своїй батьківщині - жінка з моєю пляшкою ще в Ірландії
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23.08.2022 07:55 Відповісти
 
 