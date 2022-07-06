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Премьер Ирландии Мартин посетил Бучу и Бородянку

майкл,мартін

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин, который в среду, 6 июня, прибыл в Украину с первым официальным визитом, посетил Бучу и Бородянку, пострадавшие от российской оккупации.

Об этом сообщает ирландское телевидение RTE, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Свой визит в Украину Мартин начал с поездки в Бородянку — город на окраине Киева, сильно пострадавший от российских обстрелов. В Бородянке премьер осмотрел многоквартирные дома, обгоревшие во время российской бомбардировки. Затем премьер Ирландии посетил город Буча, где ему показали братскую могилу.

"Эта война должна прекратиться", - сказал он.

Мартин был приглашен в Украину в прошлом месяце президентом Зеленским.

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Точные подробности визита вчера вечером не разглашались из соображений безопасности, но ожидалось, что Мартин отправится в Киев наземным транспортом из Польши.

визит (3068) Ирландия (121) Киевская область (4113) Буча (458) Бородянка (65) Мартин Майкл (4)


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"Ця війна має припинитися" - ни о чём. Пацифисты и путинферштейеры тоже так говорят.
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06.07.2022 12:59 Ответить
пропоную "миротворця" папу Франциска ...десь так ближче до передової лінії фронту,може хрестом і святою водою танки зупинить
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06.07.2022 13:27 Ответить
 
 