Прем'єр Ірландії Мартін відвідав Бучу та Бородянку

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін, який у середу, 6 червня, прибув до України з першим офіційним візитом, відвідав Бучу та Бородянку, котрі постраждали від російської окупації.

Про це повідомляє ірландське телебачення RTE, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Свій візит до України Мартін розпочав із поїздки до Бородянки - міста на околиці Києва, яке сильно постраждало від російських обстрілів. У Бородянці прем'єр оглянув багатоквартирні будинки, що обгоріли під час російського бомбардування. Потім прем'єр Ірландії завітав до міста Бучі, де йому показали братську могилу.

"Ця війна має припинитися", - наголосив він.

Мартіна до України запросив президент Зеленський минулого місяця.

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Точних подробиць візиту вчора ввечері не розголошували з міркувань безпеки, але очікувалося, що Мартін вирушить до Києва наземним транспортом із Польщі.