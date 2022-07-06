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Прем'єр Ірландії Мартін відвідав Бучу та Бородянку

майкл,мартін

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін, який у середу, 6 червня, прибув до України з першим офіційним візитом, відвідав Бучу та Бородянку, котрі постраждали від російської окупації.

Про це повідомляє ірландське телебачення RTE, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Свій візит до України Мартін розпочав із поїздки до Бородянки - міста на околиці Києва, яке сильно постраждало від російських обстрілів. У Бородянці прем'єр оглянув багатоквартирні будинки, що обгоріли під час російського бомбардування. Потім прем'єр Ірландії завітав до міста Бучі, де йому показали братську могилу.

"Ця війна має припинитися", - наголосив він.

Мартіна до України запросив президент Зеленський минулого місяця.

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Точних подробиць візиту вчора ввечері не розголошували з міркувань безпеки, але очікувалося, що Мартін вирушить до Києва наземним транспортом із Польщі.

Автор: 

візит (1573) Ірландія (167) Київська область (4002) Буча (539) Бородянка (81) Мартін Майкл (4)


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"Ця війна має припинитися" - ни о чём. Пацифисты и путинферштейеры тоже так говорят.
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06.07.2022 12:59 Відповісти
пропоную "миротворця" папу Франциска ...десь так ближче до передової лінії фронту,може хрестом і святою водою танки зупинить
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06.07.2022 13:27 Відповісти
 
 