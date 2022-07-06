Премьер-министр Ирландии Мартин прибыл в Киев
Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин прибыл в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.
Об этом сообщает издание The Irish Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Ирландия поддержит Украину перед лицом "аморальной и ничем не спровоцированной террористической войны" России, подчеркнул Мартин перед своим прибытием в Киев сегодня утром.
"Бомбардировки и нападения на мирных жителей - это не что иное, как военные преступления, и я воспользуюсь своим визитом, чтобы выразить поддержку Ирландией мер, направленных на то, чтобы привлечь к ответственности тех, кто стоит за этими нападениями", - сказал Мартин.
Премьер Ирландии прибыл в Киев, где ожидается встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также Мартин обсудит с украинскими властями, как Ирландия и ЕС могут поддержать текущие и будущие потребности страны.
Также правительство Ирландии сообщает, что Мартин лично увидит разрушения вследствие бомбардировок и целенаправленных нападений на гражданское население во время вторжения и оккупации российскими войсками.
В заявлении говорится, что премьер "подтвердит полную поддержку Ирландией продолжающихся санкций против путинского режима, пути Украины к полноправному членству в ЕС, а также нашу приверженность работе с коллегами из ЕС для обеспечения восстановления Украины".
"Дух и решимость украинского народа вдохновили всех нас, и Ирландия окажет любую поддержку на пути Украины к полноправному членству в ЕС и продолжит приветствовать и поддерживать мирных жителей, спасающихся от этой войны", - заверил премьер.
Мартина пригласил в Украину в прошлом месяце президент Зеленский.
Точные подробности визита вчера вечером не разглашались из соображений безопасности, но ожидалось, что Мартин отправится в Киев наземным транспортом из Польши.
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в Верховной Раде большинство евреев - они , шо не понимают , что их раввины должны были первыми приехать в Бучу ?
Они уже там шо, массово приняли иудаизм?
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6 мая, 2019 17.44
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-obsudil-s-ravvinami-ukrainy-razvitie-dialoga-s-zhitelyami-vremenno-okkupirovannyh-territoriy-i-borbu-s-antisemitizmom-942316.html
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