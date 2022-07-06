Премьер-министр Ирландии Мартин прибыл в Киев

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин прибыл в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.

Об этом сообщает издание The Irish Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ирландия поддержит Украину перед лицом "аморальной и ничем не спровоцированной террористической войны" России, подчеркнул Мартин перед своим прибытием в Киев сегодня утром.

"Бомбардировки и нападения на мирных жителей - это не что иное, как военные преступления, и я воспользуюсь своим визитом, чтобы выразить поддержку Ирландией мер, направленных на то, чтобы привлечь к ответственности тех, кто стоит за этими нападениями", - сказал Мартин.

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Премьер Ирландии прибыл в Киев, где ожидается встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также Мартин обсудит с украинскими властями, как Ирландия и ЕС могут поддержать текущие и будущие потребности страны.

Также правительство Ирландии сообщает, что Мартин лично увидит разрушения вследствие бомбардировок и целенаправленных нападений на гражданское население во время вторжения и оккупации российскими войсками.

В заявлении говорится, что премьер "подтвердит полную поддержку Ирландией продолжающихся санкций против путинского режима, пути Украины к полноправному членству в ЕС, а также нашу приверженность работе с коллегами из ЕС для обеспечения восстановления Украины".

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"Дух и решимость украинского народа вдохновили всех нас, и Ирландия окажет любую поддержку на пути Украины к полноправному членству в ЕС и продолжит приветствовать и поддерживать мирных жителей, спасающихся от этой войны", - заверил премьер.

Мартина пригласил в Украину в прошлом месяце президент Зеленский.

Точные подробности визита вчера вечером не разглашались из соображений безопасности, но ожидалось, что Мартин отправится в Киев наземным транспортом из Польши.