РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6007 посетителей онлайн
Новости За рубежом
1 316 7
Ирландия (96) членство в ЕС (778) Мартин Майкл (4)

Премьер Ирландии - за ускоренное вступление Украины в ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ірландія

Глава правительства Ирландии Майкл Мартин считает, что Украина должна вступить в ЕС в кратчайшие сроки.

Об этом он сказал, выступая на конференции партии "Альянс либералов и демократов за Европу", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Мартин подчеркнул, что он "изначально был ярым сторонником" вступления Украины в ЕС и что в целом он поддерживает "быстрый и ускоренный" процесс вступления.

Глава ирландского правительства отметил, что ему "вполне понятно" то, что будущее Украины – в Европейском Союзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство граждан стран Центрально-Восточной Европы видят Украину в ЕС и НАТО, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Мартин считает, что лидеры ЕС в июне должны предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Среди аргументов против, которые приводят противники - это было бы несправедливо в отношении некоторых стран Западных Балкан, для которых процесс вступления в последние годы серьезно затянулся.

Но Мартин подчеркнул, что он еще до "любой войны" критически относился к медленным темпам процесса вступления, особенно что касается Северной Македонии и Албании.

"Я считаю, что в целом нам необходимо ускорить процесс вступления", – сказал он.

Относительно конкретно Украины Мартин отметил, что "будет взаимодействие", как это довольно продолжительное время происходило и с Ирландией, прежде чем она стала членом ЕС, но "в кратчайший возможный срок - это то, на что я бы рассчитывал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержать вступление Украины в ЕС - это наша историческая ответственность, - фон дер Ляйен

"Поскольку я думаю, что мы сейчас переживаем исторический момент, вся Европа и демократические государства говорят: уже достаточно авторитарных режимов. Демократия не может вечно отступать, и самый эффективный способ для демократий укрепиться и удержать свою линию - быть вместе и работать совместно", - сказал он.

В последнее время появились сообщения о том, что Украине предлагают предоставить только статус потенциального кандидата, однако это вызвало возражения в Киеве, включая беспрецедентное обращение украинских неправительственных организаций в ЕС.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости создания "европейской подготовительной зоны", пребывание в которой позволит Украине и Молдове приблизиться к стандартам ЕС.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ірландцям-черговий респект за підтримку України...
показать весь комментарий
06.06.2022 14:09 Ответить
А Орбан-Яга - против!)
показать весь комментарий
06.06.2022 14:11 Ответить
Відволікання від здравої ідеї створення дійсно дієвого союзу.
Нах...Україні бути кандидатом в Союз,в якому якийсь угорець може зарубити члєнство на десятиріччя? І навіщо українцям союз з такими "члєнами"?
показать весь комментарий
06.06.2022 14:12 Ответить
Тут знов виникає питання: в ЄС розправляються з опозицією, чи таки ні?
показать весь комментарий
06.06.2022 14:14 Ответить
Або нам дають статус кандидата або ні,ні в якому разі не можна погоджуватися на якийсь проміжний статус з невизначеним змістом,навіть говорити про це не варто бо деякі ********* будуть намагатися затягти у перемовини що до тупикового шляху!
показать весь комментарий
06.06.2022 14:20 Ответить
Крысам путлера за бугром хмырь мавзолейный платит бешенное бабло за не вступление Украины в НАТО или ЕС...потому Орбаны и прочие крысы путлера из кожи вылазят...под любым предлогом ...
показать весь комментарий
06.06.2022 14:53 Ответить
Ірландія! Ірландія! Ірландія!
показать весь комментарий
06.06.2022 14:55 Ответить
 
 