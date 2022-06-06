Прем'єр Ірландії за прискорений вступ України до ЄС
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Голова уряду Ірландії Майкл Мартін вважає, що Україна має вступити до ЄС у найкоротші терміни.
Про це він сказав, виступаючи на конференції партії "Альянс лібералів і демократів за Європу", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Мартін наголосив, що він "від самого початку був затятим прихильником" вступу України до ЄС і що загалом він підтримує "швидший і прискорений" процес вступу.
Глава ірландського уряду зазначив, що йому "цілком зрозуміло" те, що майбутнє України - в Європейському Союзі.
Мартін вважає, що лідери ЄС у червні повинні надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Серед аргументів проти, які наводять противники - що це було б несправедливо щодо деяких країн Західних Балкан, для яких процес вступу в останні роки серйозно затягнувся.
Але Мартін підкреслив, що він ще до "будь-якої війни" критично ставився до повільних темпів процесу вступу, особливо що стосується Північної Македонії та Албанії.
"Я вважаю, що в цілому нам необхідно прискорити процес вступу", - сказав він.
Стосовно конкретно України Мартін зазначив, що "буде взаємодія", як це досить тривалий час відбувалось і з Ірландією, перш ніж вона стала членом ЄС, але "у найкоротший можливий термін - це те, на що я розраховував би".
"Оскільки я думаю, що ми зараз переживаємо історичний момент, уся Європа та демократичні держави кажуть: досить вже авторитарних режимів. Демократія не може вічно відступати, і найефективніший спосіб для демократій зміцнитися та утримати свою лінію - бути разом і працювати спільно", - сказав він.
Останнім часом з'явилися повідомлення, про те, що Україні пропонують надати лише статус потенційного кандидата, однак це викликало заперечення в Києві, включаючи безпрецедентне звернення українських неурядових організацій до ЄС.
Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив про необхідність створення "європейської підготовчої зони", перебування в якій дозволить Україні та Молдові наблизитися до стандартів ЄС.
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Нах...Україні бути кандидатом в Союз,в якому якийсь угорець може зарубити члєнство на десятиріччя? І навіщо українцям союз з такими "члєнами"?