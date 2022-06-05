Австрія пропонує проміжний етап для України перед вступом до ЄС
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Між співпрацею та вступом до Європейського союзу слід запропонувати проміжний етап для України. Щоб вона встигла досягти європейських стандартів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зокрема, австрійський канцлер Карл Негаммер запропонував створити так званий "підготовчий простір" для України, щоб він досяг стандартів ЄС, аналогічних Європейській економічній зоні та Європейській угоді про вільну торгівлю.
"Нас об'єднує одна мета, ми всі хочемо сильної, незалежної та економічно успішної України. В даний час вона бореться за своє політичне і територіальне виживання. Всі наші зусилля в першу чергу спрямовані на припинення російської агресивної війни. На такому етапі швидке приєднання до ЄС в будь-якому випадку не може бути нагальною проблемою", - зазначив Негаммер.
Він підкреслив, що в нинішніх дебатах про членство України в ЄС необхідно позбутися емоцій, оскільки швидкий вступ нереалістичний.
"Ми повинні створити європейський підготовчий простір, який дозволить крок за кроком зміцнювати співпрацю з ЄС і краще адаптуватися до європейських стандартів", - додав Негаммер.
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Запланированный на 6-7 июня визит министра иностранных дел рф сергея лаврова в Сербию оказался под угрозой. Сразу три страны - Болгария, Северная Македония и Черногория- закрыли воздушное пространство для самолета лаврова.
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Кто эти пункты выполнять будет,те кто дороги уже строить собрался?
Ещё один Орбан в ЕС не нужен.
Надо вступать туда где всё прекрасно.
Кто знает где это?
Это плохо...кажуть у ЄС...
Это самый верный путь перевести го.....ев из привычного состояния,на путь нужный тебе"
Из какой книги додумайтесь сами
1. Орбан
2. Драги
3. Негаммер
Список потенциальных гнид:
1. Макрон
2. Шольц
Список стран со статусом кандидата в члены ЕС:
1. Черногория
2. Турция
3. Македония (!)
4. Албания (!!)
5. Сербия (!!!)
То есть, понимаете, Албания и Сербия больше заслуживали статус кандидата, чем Украина!!!!!