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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Австрия (734) Украина (44303) членство в ЕС (777) Нехаммер (25)

Австрия предлагает промежуточный этап для Украины перед вступлением в ЕС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

єс,європарламент

Между сотрудничеством и вступлением в Европейский союз следует предложить промежуточный этап для Украины. Чтобы она успела добиться европейских стандартов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, австрийский канцлер Карл Нехаммер предложил создать так называемое "подготовительное пространство" для Украины, чтобы достичь стандартов ЕС, аналогичных Европейской экономической зоне и Европейскому соглашению о свободной торговле.

"Нас объединяет одна цель, мы все хотим сильной, независимой и экономически успешной Украины. В настоящее время она борется за свое политическое и территориальное выживание. Все наши усилия в первую очередь направлены на прекращение российской агрессивной войны. На таком этапе скорейшее присоединение к ЕС в любом случае не может быть неотложной проблемой", - отметил Нехаммер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство граждан стран Центрально-Восточной Европы видят Украину в ЕС и НАТО, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Он подчеркнул, что в нынешних дебатах о членстве Украины в ЕС необходимо избавиться от эмоций, поскольку быстрое вступление нереалистично.

"Мы должны создать европейское подготовительное пространство, которое позволит шаг за шагом укреплять сотрудничество с ЕС и лучше адаптироваться к европейским стандартам", – добавил Нехаммер.

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Топ комментарии
+29
Убераєм все зелене гімно з держпосад, видаєм США коломойшу - і через рік ми в Євросоюзі.
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05.06.2022 18:39
+23
Нет с нами больше Ромы.
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05.06.2022 18:36
+15
лаврова не пускают в Сербию: три страны заблокировали его самолет



Запланированный на 6-7 июня визит министра иностранных дел рф сергея лаврова в Сербию оказался под угрозой. Сразу три страны - Болгария, Северная Македония и Черногория- закрыли воздушное пространство для самолета лаврова.

Сербские СМИ поспешили уверить, что "вины Сербии в этом нет", и что 6 июня президент страны Александр Вучич встретится с послом россии в Сербии "в связи с новой обстановкой". Об этом сообщило издание "Вечерне новости" со ссылкой на свои источники в правительстве.
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05.06.2022 18:47
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Нет с нами больше Ромы.
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05.06.2022 18:36 Ответить
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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05.06.2022 18:37 Ответить
Земля металлом
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05.06.2022 18:39 Ответить
Скловатою з залізобетоном
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05.06.2022 19:17 Ответить
когда там уже ганзо ********. бегает токо де не стреляют. конченое чмо. пегов или как его там. шоб кацапы понимали ганзо это с порнухи где геи и гомосеки. а они дрочат сидят
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05.06.2022 18:40 Ответить
этот Рома из дурдома?
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05.06.2022 18:44 Ответить
Этот **** если в Украину приедет то ему на границе сразу язык из шеи нужно вытянуть, шоб была corbata colombiana . лучшего галстука чем собственный язык, наверное в мире не бывает
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05.06.2022 18:47 Ответить
Ось він
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05.06.2022 18:50 Ответить
Дай Боже, щоб не останній!
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05.06.2022 20:22 Ответить
він зараз думає- зозулько-зозулько-скільки мені ще жити зостало......
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05.06.2022 20:48 Ответить
в бой пошли каренные рассеяне - ромы и синти ))
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05.06.2022 18:53 Ответить
типо пойти перекурить?
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05.06.2022 18:39 Ответить
Убераєм все зелене гімно з держпосад, видаєм США коломойшу - і через рік ми в Євросоюзі.
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05.06.2022 18:39 Ответить
каломейшу просто шлепнуть нада когда в Днепр вернется. просто кирпичем голову проломить. и нарику и второму пидирасту. и пох шо они обрезанные, и плевать шо без гасовых камер
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05.06.2022 18:42 Ответить
Понимаю, без газенвагена каломейше и его подельникам будет не кошерно, но какие времена такие и нравы. Газ дорогой. Так что пусть смирятся, будет больна
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05.06.2022 18:45 Ответить
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05.06.2022 18:47 Ответить
І ще багато чого. Принаймі ще треба не обрати наступним ще одну бубочку, не завести замість одного коломойши іншого.
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05.06.2022 18:45 Ответить
Не вийде, Зе банда добряче присосалася до тіла України, бо «він не втік» піде на другий термін і бабу Беню не здадут.
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05.06.2022 20:27 Ответить
Заробив цукерку від бункерного педофіла, хлопчик Карл. що завгодно придумають, щоб не давати офіційний статус, і не засмучувати бункерного діда. а то він нападЭ
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05.06.2022 18:43 Ответить
Они нам могут дать только статут кандидата и дорожную карту. А то что он предлагает это реальная постепенная интеграция. Если им удастся это продавить, то мы не повторим сценарий Турции, а гарантированно войдем в ЕС через какой-то строго ограниченный срок.
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05.06.2022 18:44 Ответить
На вскидку лет 10 реформ. Строителей дорог нафиг, коломойшу в Гуантанамо, в президенты какого нибудь Бутусова или Залужного. Тут надо человек, который не побоится жёстко ломать систему, как в свое время Саакашвили в Грузии. Петя с Вовой не смогли
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05.06.2022 18:59 Ответить
Они реально готовы нас в ЕС брать? Значит всё серьезнее, чем я думал. Удачи им тогда. Я только за.
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05.06.2022 18:43 Ответить
Територіально б аби навпаки уроди, су ка
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05.06.2022 18:44 Ответить
- Що таке 100 000 здохлих рашистів?
- Файний початок!
)))
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05.06.2022 18:44 Ответить
если венгрия соответствует вашим европейским стандартам, топошли вы...! со своими стандартами
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05.06.2022 18:45 Ответить
У маляр ринкова економіка і просте ведення бізнесу. Там міліарди інвестицій. А те що при ******* вони дали задню, це вже інша справа. На момент вступу вони відповідали вимогам.
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05.06.2022 19:01 Ответить
Снова идиоты видят зраду. Это не зрада, а помощь. И великая новость. Давайте признаем - мы неспособны построить нормальное государство тридцать лет, оттого нам нужно руководство. Вот ЕС нам его готово предоставить. Чего вам не нравиться?
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05.06.2022 18:45 Ответить
Недоучка.
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05.06.2022 18:51 Ответить
Девушка прислала парню свою фотку по вайберу с припиской:
-- Нравиться?
На что парень ответил:
--Ну, нравься.
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05.06.2022 19:39 Ответить
Идиоты как раз видят в очередном европейском балабольстве ни о чём что-то толковое.🤦
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05.06.2022 18:53 Ответить
Блин,в страна кандидат это не промежуточный этап? Как вы задрали путинососы на марше, уроды
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05.06.2022 18:45 Ответить
Страна кандидат это просто кандидат. А тут реальная интеграция. Это намного круче кандидата.
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05.06.2022 18:47 Ответить
неправда,страна кандидат отримає реальні гроші на модернізацію,а цей пропонує довгий "коридор" з не існуючою нормативною базою!
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05.06.2022 21:12 Ответить
лаврова не пускают в Сербию: три страны заблокировали его самолет



Запланированный на 6-7 июня визит министра иностранных дел рф сергея лаврова в Сербию оказался под угрозой. Сразу три страны - Болгария, Северная Македония и Черногория- закрыли воздушное пространство для самолета лаврова.

Сербские СМИ поспешили уверить, что "вины Сербии в этом нет", и что 6 июня президент страны Александр Вучич встретится с послом россии в Сербии "в связи с новой обстановкой". Об этом сообщило издание "Вечерне новости" со ссылкой на свои источники в правительстве.
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05.06.2022 18:47 Ответить
на калибр его верхом и прям в кабинет вучича!
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05.06.2022 19:02 Ответить
Тільки телепортуватися.
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05.06.2022 20:33 Ответить
Переслідування опозиції це європейські стандарти, чи ні?
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05.06.2022 18:48 Ответить
Обкладинка журналу в Польщі.
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05.06.2022 18:48 Ответить
Европедики будут крутить продажными жопами и придумывать отмазки до упора. Лишь бы не брать Украину в ЕС. Там же была хорошая идея про союз с Великобританией,Польшей,странами Балтии. А всю эту всратую немчуру,австрияк,лягушатников и прочий шлак,подъедающийся на кацапских взятках просто нах.
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05.06.2022 18:50 Ответить
В элитный клуб ЕС принимают после выполнения определённых пунктов и их много.
Кто эти пункты выполнять будет,те кто дороги уже строить собрался?
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05.06.2022 18:53 Ответить
постоять в прихожей 20 лет как янычары? .... у вас в некоторых странах ЕС неплохо бы для начала депутинизацию провести ... глядишь и генератор дурацких идей бы перестал работать
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05.06.2022 18:53 Ответить
Проміжний етап має включати розстріл зеленого, єрмака, подоляка, АраХамії і всієї тієї швалі.
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05.06.2022 18:54 Ответить
це в ідеалі
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05.06.2022 19:12 Ответить
А растрел 90% населения которые их поддерживают включен в этот этап?
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05.06.2022 19:16 Ответить
А цим вже займається параша.
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06.06.2022 23:26 Ответить
Чергове європейсько- рашистське кидалово для України і її народу, прорашистський австрійський канцлер Карл Негаммер ,назвав "підготовчий простір" для України .Карл ,за рашистським коритом іди накуй.
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05.06.2022 19:08 Ответить
Членство в ЕС нам не светит ближайшие лет 30, и это при успешном проведении реформ, войну выиграть это только начало, у нас судов нет и вся власть построена на коррупции, по-другому ничего не работает, и что хуже всего, большевизм общественного сознания, народ жаждет не правосудия, а "справедливости", далеко ходить не надо, вот на этом форуме Коломойского кирпичом прихлопнуть предлагают, такие порядки только в РФ да Китае.
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05.06.2022 19:09 Ответить
Правильно.Без реформ нас не візьмуть.В ЄС єрмаки,бєні та гетьманциві не потрібні
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05.06.2022 19:11 Ответить
Нельзя проситься в ЕС и критиковать ЕС.Если ЕС плохой,то не надо туда и проситься.
Ещё один Орбан в ЕС не нужен.
Надо вступать туда где всё прекрасно.
Кто знает где это?
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05.06.2022 19:14 Ответить
Германия Франция Италия Венгрия..а теперь и Австрия...не любят Ze..ne Loha...
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05.06.2022 19:15 Ответить
Слишком много чести. Они не любят украинский народ.
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05.06.2022 19:19 Ответить
А як можна любити нарід який вибрав клоуна презом?
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05.06.2022 20:27 Ответить
Вони не ******* нашу корупцію і ********* який її обожнює.
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05.06.2022 22:13 Ответить
Гуманитарную помощь стран ЕС Уераине курирует Коломойский и его шайка не Воров...
Это плохо...кажуть у ЄС...
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05.06.2022 19:22 Ответить
"Чтобы обмануть-надо внушить иллюзию.
Это самый верный путь перевести го.....ев из привычного состояния,на путь нужный тебе"
Из какой книги додумайтесь сами
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05.06.2022 19:30 Ответить
Придумують все що завгодно аби не взяти Україну в ЄС.
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05.06.2022 19:57 Ответить
Думаю Австрию не нужно брать в наш союз, пусть воюет сама с русскими.
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05.06.2022 20:01 Ответить
Если мы сами не построим себе нормальную страну, никто за нас нам ее не построит. Это простой факт. Все эти очередные придумки для галочки, уже стыдно. НА данном этапе про этот ЕС вообще можно забыть и не морочить людям голову. Самим придется, только самим. А когда/если получиться, то не факт что нам нужно будет в это ЕС. В структуру где любую инициативу может зарубить одна кремлевкая подстилка и все равны, но кто-то все же ровнее. ЕС хорошо для небольших стран. Украина при нормальном подходе сама себе ЕСом может стать. С таким то потенциалом. Никто не мешает заключать различные союзы и договора на двухстороннем уровне. А то мы все мечтаем что добрые дядьки сами за нас все сделают.(
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05.06.2022 22:07 Ответить
Список гнид:
1. Орбан
2. Драги
3. Негаммер

Список потенциальных гнид:
1. Макрон
2. Шольц

Список стран со статусом кандидата в члены ЕС:
1. Черногория
2. Турция
3. Македония (!)
4. Албания (!!)
5. Сербия (!!!)

То есть, понимаете, Албания и Сербия больше заслуживали статус кандидата, чем Украина!!!!!
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05.06.2022 22:23 Ответить
Та це зрозуміло. Ми дуже рвемося в Європу але демонструємо що ми насправді і є совок 2.0. Зокрема у нас культивується вражаючий сексизм де право на перетин кордону залежить від твого статевого органу. Це просто ганьба. Допоки будуть приймати ватні постанови ніхто нас нікуди не візьме.
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06.06.2022 00:16 Ответить
 
 