Австрия предлагает промежуточный этап для Украины перед вступлением в ЕС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Между сотрудничеством и вступлением в Европейский союз следует предложить промежуточный этап для Украины. Чтобы она успела добиться европейских стандартов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В частности, австрийский канцлер Карл Нехаммер предложил создать так называемое "подготовительное пространство" для Украины, чтобы достичь стандартов ЕС, аналогичных Европейской экономической зоне и Европейскому соглашению о свободной торговле.
"Нас объединяет одна цель, мы все хотим сильной, независимой и экономически успешной Украины. В настоящее время она борется за свое политическое и территориальное выживание. Все наши усилия в первую очередь направлены на прекращение российской агрессивной войны. На таком этапе скорейшее присоединение к ЕС в любом случае не может быть неотложной проблемой", - отметил Нехаммер.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство граждан стран Центрально-Восточной Европы видят Украину в ЕС и НАТО, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Он подчеркнул, что в нынешних дебатах о членстве Украины в ЕС необходимо избавиться от эмоций, поскольку быстрое вступление нереалистично.
"Мы должны создать европейское подготовительное пространство, которое позволит шаг за шагом укреплять сотрудничество с ЕС и лучше адаптироваться к европейским стандартам", – добавил Нехаммер.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержать вступление Украины в ЕС - это наша историческая ответственность, - фон дер Ляйен
Пожалуйста, подождите...
- Файний початок!
)))
-- Нравиться?
На что парень ответил:
--Ну, нравься.
Запланированный на 6-7 июня визит министра иностранных дел рф сергея лаврова в Сербию оказался под угрозой. Сразу три страны - Болгария, Северная Македония и Черногория- закрыли воздушное пространство для самолета лаврова.
Сербские СМИ поспешили уверить, что "вины Сербии в этом нет", и что 6 июня президент страны Александр Вучич встретится с послом россии в Сербии "в связи с новой обстановкой". Об этом сообщило издание "Вечерне новости" со ссылкой на свои источники в правительстве.
Кто эти пункты выполнять будет,те кто дороги уже строить собрался?
Ещё один Орбан в ЕС не нужен.
Надо вступать туда где всё прекрасно.
Кто знает где это?
Это плохо...кажуть у ЄС...
Это самый верный путь перевести го.....ев из привычного состояния,на путь нужный тебе"
Из какой книги додумайтесь сами
1. Орбан
2. Драги
3. Негаммер
Список потенциальных гнид:
1. Макрон
2. Шольц
Список стран со статусом кандидата в члены ЕС:
1. Черногория
2. Турция
3. Македония (!)
4. Албания (!!)
5. Сербия (!!!)
То есть, понимаете, Албания и Сербия больше заслуживали статус кандидата, чем Украина!!!!!