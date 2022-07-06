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Прем'єр-міністр Ірландії Мартін прибув до Києва

майкл,мартін

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін прибув до Києва, щоб висловити підтримку українському народу.

Про це повідомляє видання The Irish Times, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ірландія підтримає Україну перед "аморальною і нічим не спровокованою терористичною війною" Росії, наголосив Мартін перед своїм прибуттям до Києва сьогодні вранці.

"Бомбардування та напади на мирних жителів - це ніщо інше, як воєнні злочини, і я скористаюся своїм візитом, щоб висловити підтримку Ірландією заходів, спрямованих на те, щоб притягнути до відповідальності тих, хто стоїть за цими нападами", - сказав Мартін.

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Прем'єр Ірландії прибув до Києва, де очікується зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Також Мартін обговорить з українською владою, як Ірландія та ЄС можуть підтримати поточні й майбутні потреби країни.

Також уряд Ірландії повідомляє, що Мартін особисто побачить руйнування через бомбардування та цілеспрямовані напади на громадянське населення під час вторгнення та окупації російськими військами.

У заяві йдеться, що прем'єр "підтвердить повну підтримку Ірландії санкцій проти путінського режиму, шляхи України до повноправного членства в ЄС, а також нашу відданість роботі з колегами з ЄС для забезпечення відновлення України".

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"Дух і рішучість українського народу надихнули всіх нас, і Ірландія надасть будь-яку підтримку на шляху України до повноправного членства в ЄС і продовжить вітати та підтримувати мирних жителів, котрі рятуються від цієї війни", - запевнив прем'єр.

Мартіна запросив в Україну минулого місяця президент Зеленський.

Точні подробиці візиту вчора ввечері не розголошувалися з міркувань безпеки, але очікувалося, що Мартін вирушить до Києва наземним транспортом із Польщі.

Автор: 

візит (1573) Ірландія (167) Мартін Майкл (4)


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Дякуем Ірландії !
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06.07.2022 11:24 Відповісти
У меня вопрос - почему в Бучу до сих пор не приехал НИ ОДИН РАВВИН выразить солидарность с украинцами ?

в Верховной Раде большинство евреев - они , шо не понимают , что их раввины должны были первыми приехать в Бучу ?
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06.07.2022 11:27 Відповісти
О, так а совсем недавно ж в Раде было большинство кацапов и малоросов.
Они уже там шо, массово приняли иудаизм?
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06.07.2022 12:01 Відповісти
И где все эти ребята ? В Лугано к мильярдам присматриваются ? Им Буча не интересна ?

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06.07.2022 11:30 Відповісти
Зеленский обсудил с раввинами Украины развитие диалога с жителями временно оккупированных территорий и борьбу с антисемитизмом
Этот материал можно прочитать и на украинском языке
6 мая, 2019 17.44
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-obsudil-s-ravvinami-ukrainy-razvitie-dialoga-s-zhitelyami-vremenno-okkupirovannyh-territoriy-i-borbu-s-antisemitizmom-942316.html
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06.07.2022 11:31 Відповісти
Киев превратился в Мекку...
Прямо паломничество со всех концов Света...
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06.07.2022 11:44 Відповісти
Éirinn go Brách
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06.07.2022 12:03 Відповісти
 
 