Риск ядерного конфликта достиг самой высокой точки за десятилетие, - Гутерриш
На данный момент риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на заседании Совета безопасности.
По его мнению, "бряцание ядерным оружием" нужно прекратить.
"Ядерный риск достиг высшей точки за десятилетия", - сказал он.
Он отметил, что обладающие ядерным оружием страны должны взять на себя обязательство не применять его первыми и "заверить неядерные государства в том, что не будут применять или угрожать применением ядерных вооружений против них".
Гутерриш также заявил, что ситуация с Запорожской АЭС должна решиться с помощью диалога.
"Приверженность диалогу должна быть проявлена в ситуации на Запорожской АЭС. Я вновь подтверждаю, что ООН располагает в Украине возможностями в области безопасности и логистики, чтобы обеспечить миссию МАГАТЭ из Киева в Запорожье",- сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тю... Виж самі це викормили...
на першу спробу - лігу націй, наплював адік.
і ломали його без лігі націй, кожний вже як вмів.
на цю реінкарнацію тої лігі, оонь з кацапським правом вето, насрав *****.
і ломають його теж без ооні..
Агресія кацапів проти Грузії та знищення Сирії, почались коли ООН очолював Пан Гі Мун.
Друга Чеченська війна, за каденції Кофі Аннана.
Перша Чеченська війна - Бутрос Галі.
Ніхто ніфіга не зробив, палець о палець не стукнули, лише п-діли, штампували занепокоєння, та резолюції яки ніхто не виконував.
Или вы считаете, что Украина конфликтует с рашетеррористами, не желая дать им взорвать АЭС?
Почему-то до того, как рашисты приперлись в Украину, АЭС нормально работала и ни у кого не вызывала претензий.
Может пан Гуттериш расскажет всем откуда вдруг на ровном месте возник "конфликт"?
хай параша забереться з України і не буде ніякої загрози
Так это же Будапештский Меморандум:
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.
2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.
...
Фашисти й диктатори мають ядерну зброю.
Допанькались з ублюдками.
А ТакЕ дурне
Должность Генерального секретаря, согласно общепринятой практике, не должен занимать представитель страны, являющейся постоянным членом СБ.
Рассмотрение кандидатур проходит «за закрытыми дверями» исключительно участниками Совета Безопасности.
Постоянные члены СБ имеют право наложить на любую кандидатуру вето.
Устав ООН был утверждён на Сан-Францисской конференции в 1945 году.
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 Конференция в Сан-Франциско проходила под председательством Элджера Хисса, которому впоследствии было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Советского Союза.
Имя Страна Годы полномочий
Глэдвин Джебб (1900-1996) Великобритания 24.10.45-1.2.46
Трюгве Ли (1896-1968) Норвегия 1.2.46-10.11.52
Даг Хаммаршёльд (1905-1961) Швеция 10.4.53-18.9.61
У Тан (1909-1974) Бирма 30.11.61-31.12.71
Курт Вальдхайм (1918-2007) Австрия 1.1.72-31.12.81
Хавьер Перес де Куэльяр (1920-2020) Перу 1.1.82-31.12.91
Бутрос Бутрос-Гали (1922-2016) Египет 1.1.92-31.12.96
Кофи Аннан (1938-2018) Гана 1.1.97-31.12.2006
Пан Ги Мун (род. 1994) Республика Корея 1.1.2007-31.12.2016
Антониу Гутерриш (род. 1949) Португалия 1.1.2017-действующий
Ще й Ердоган туди ж і все інше шобло.
Есть другое мнение, что надо перестать трясти дрожащими от жадности ручонками и от страха перед орками губами.