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Новини
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Ризик ядерного конфлікту досяг найвищої точки за десятиліття, - Гутерріш

гутерріш

На цей час ризик ядерного конфлікту став найсерйознішим за останні десятиліття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша на засіданні Ради безпеки.

На його думку, "брязкання ядерною зброєю" потрібно припинити.

"Ядерний ризик досяг найвищої точки за десятиліття", - сказав він.

Гутерріш зазначив, що країни, які мають ядерну зброю, повинні взяти на себе зобов'язання не застосовувати її першими і "запевнити неядерні держави в тому, що не будуть застосовувати або загрожувати застосуванням ядерних озброєнь проти них".

Генсе також заявив, що ситуація із Запорізькою АЕС має вирішитись за допомогою діалогу.

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"Прихильність діалогу має бути виявлена ​​в ситуації на Запорізькій АЕС. Я знову підтверджую, що ООН має в Україні можливості в галузі безпеки і логістики, щоб забезпечити місію МАГАТЕ з Києва до Запоріжжя", - сказав він.

Автор: 

ООН (3397) ядерна безпека (586) Гутерріш Антоніу (398) Запорізька АЕС (1435)


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Топ коментарі
+24
Від твого бездійства , придурок !
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22.08.2022 20:09 Відповісти
+19
Ви здивовані?
Тю... Виж самі це викормили...
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22.08.2022 20:11 Відповісти
+11
Когда у этого слизняка заканчивается срок, до конца этого года? Надеюсь в следующем году будет другой генсек, не такой размазня и дружбан пуйла.
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22.08.2022 20:14 Відповісти
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Від твого бездійства , придурок !
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22.08.2022 20:09 Відповісти
Ви здивовані?
Тю... Виж самі це викормили...
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22.08.2022 20:11 Відповісти
Когда у этого слизняка заканчивается срок, до конца этого года? Надеюсь в следующем году будет другой генсек, не такой размазня и дружбан пуйла.
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22.08.2022 20:14 Відповісти
За всю історію існування ООН, жодного адекватного керівника там не було.
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22.08.2022 20:18 Відповісти
Там людоіди сидять , звітки там адекватам взятись з'їдять зразу
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22.08.2022 20:26 Відповісти
Гутерриш слизняк и кусок г....
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22.08.2022 20:20 Відповісти
найслабіший генсек ооні.
на першу спробу - лігу націй, наплював адік.
і ломали його без лігі націй, кожний вже як вмів.
на цю реінкарнацію тої лігі, оонь з кацапським правом вето, насрав *****.
і ломають його теж без ооні..
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22.08.2022 20:22 Відповісти
Там усі таки.
Агресія кацапів проти Грузії та знищення Сирії, почались коли ООН очолював Пан Гі Мун.
Друга Чеченська війна, за каденції Кофі Аннана.
Перша Чеченська війна - Бутрос Галі.
Ніхто ніфіга не зробив, палець о палець не стукнули, лише п-діли, штампували занепокоєння, та резолюції яки ніхто не виконував.

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22.08.2022 20:32 Відповісти
дістань яйця з дупи і скажи хто бряцає яо
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22.08.2022 20:25 Відповісти
Чучало
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22.08.2022 20:27 Відповісти
Всё благодаря тому, что лично ты, вместо жёстких мер в отношении Параша за Сирию, Украину и т.д., занимался тем, что ковырялся у себя в ж.... пальцами, затем слюнявил эти пальцы своими толстыми губедями и пересчитывал бабло из Параши.
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22.08.2022 20:28 Відповісти
важко не погодитися
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22.08.2022 20:31 Відповісти
Это не конфликт, а террор со стороны России.

Или вы считаете, что Украина конфликтует с рашетеррористами, не желая дать им взорвать АЭС?

Почему-то до того, как рашисты приперлись в Украину, АЭС нормально работала и ни у кого не вызывала претензий.

Может пан Гуттериш расскажет всем откуда вдруг на ровном месте возник "конфликт"?
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22.08.2022 20:29 Відповісти
"Конфлікту", падло старе??? !!! Не тероризму???
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22.08.2022 20:29 Відповісти
шо він меле,
хай параша забереться з України і не буде ніякої загрози
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22.08.2022 20:30 Відповісти
Тоже мне алкаш-ньюсмейкер! Делай что-то, кроме ******@! У тебя огромные возможности-есть даже свои миротворцы!
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22.08.2022 20:34 Відповісти
"Гутерріш зазначив, що країни, які мають ядерну зброю, повинні взяти на себе зобов'язання не застосовувати її першими і "запевнити неядерні держави в тому, що не будуть застосовувати або загрожувати застосуванням ядерних озброєнь проти них"."

Так это же Будапештский Меморандум:

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.

2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.
...
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22.08.2022 20:35 Відповісти
Коли ядерна зброя у маньяків то про яку безпеку йде мова.
Фашисти й диктатори мають ядерну зброю.
Допанькались з ублюдками.
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22.08.2022 20:38 Відповісти
если это конфликт, то что тогда терроризм и ядерный шантаж ??????
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22.08.2022 20:38 Відповісти
когда арабы взрывают 2 небоскреба
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23.08.2022 00:30 Відповісти
пидорок **********
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22.08.2022 20:43 Відповісти
И в этой ситуации роль оон ничтожно мала.... только разные виды обеспокоенности....
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22.08.2022 20:45 Відповісти
ТакЕ старе
А ТакЕ дурне
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22.08.2022 20:45 Відповісти
І ти, старий пердуне, щось із цим зробиш, чи просто продовжиш триндіти?!
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22.08.2022 20:49 Відповісти
Генеральный секретарь избирается сроком на 5 лет.
Должность Генерального секретаря, согласно общепринятой практике, не должен занимать представитель страны, являющейся постоянным членом СБ.
Рассмотрение кандидатур проходит «за закрытыми дверями» исключительно участниками Совета Безопасности.
Постоянные члены СБ имеют право наложить на любую кандидатуру вето.

Устав ООН был утверждён на Сан-Францисской конференции в 1945 году.
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 Конференция в Сан-Франциско проходила под председательством Элджера Хисса, которому впоследствии было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Советского Союза.

Имя Страна Годы полномочий
Глэдвин Джебб (1900-1996) Великобритания 24.10.45-1.2.46
Трюгве Ли (1896-1968) Норвегия 1.2.46-10.11.52
Даг Хаммаршёльд (1905-1961) Швеция 10.4.53-18.9.61
У Тан (1909-1974) Бирма 30.11.61-31.12.71
Курт Вальдхайм (1918-2007) Австрия 1.1.72-31.12.81
Хавьер Перес де Куэльяр (1920-2020) Перу 1.1.82-31.12.91
Бутрос Бутрос-Гали (1922-2016) Египет 1.1.92-31.12.96
Кофи Аннан (1938-2018) Гана 1.1.97-31.12.2006
Пан Ги Мун (род. 1994) Республика Корея 1.1.2007-31.12.2016
Антониу Гутерриш (род. 1949) Португалия 1.1.2017-действующий
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22.08.2022 20:59 Відповісти
Заказная песня
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22.08.2022 21:06 Відповісти
Wse??usralis6!!, oon-eto uge kusok gawna na tualetnoj bumage !,wskormili satanu?,a teper6 useee ,pozdno!
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22.08.2022 21:09 Відповісти
Ах как не хочется этому пи...су возвращать деньги *****. А ведь не отработал.
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22.08.2022 21:10 Відповісти
Такими заявами,звеличуються москалі.Тому що це сигнал,що їх бояться і вони нахабнішають.
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22.08.2022 21:15 Відповісти
Ядерна зброя,це гарантія безпеки,ну або велика кількість крилатих і балістичних ракет,дальністю дії не 300 км,а від 500 і далі.Все інше то просто балачки і обман.Ніякі договори безпеки,нічого вам не гарантують.
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22.08.2022 21:20 Відповісти
Растет прОцент жировъ...
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22.08.2022 22:01 Відповісти
виліз лицемір і починаэ розповідати, як нам треба домовлятися з геноцидниками і вістковими злочинцями москалями. Знов та сама пісня "дагаваріцца пасэрэдінэ". ПНХ
Ще й Ердоган туди ж і все інше шобло.
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22.08.2022 22:06 Відповісти
А с чего это этот еле-еле поц думает, что ядерный удар США по Параше приведёт в армагеддону? Это полезное и обязательное мероприятие должно быть чем раньше, тем лучше.
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22.08.2022 22:21 Відповісти
Безхребетные пугало!
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22.08.2022 22:34 Відповісти
"По его мнению, "бряцание ядерным оружием" нужно прекратить".
Есть другое мнение, что надо перестать трясти дрожащими от жадности ручонками и от страха перед орками губами.
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23.08.2022 06:48 Відповісти
 
 