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Йодна профілактика у разі радіаційної аварії: МОЗ нагадало основні правила. ІНФОГРАФІКА

радіація

Використання спиртового розчину йоду чи розчину Люголя є неефективним та завдасть лише шкоду, підкреслили у МОЗ.

У разі аварії на ядерних установках атомної станції може відбутися викид радіоізотопів йоду, цезію, стронцію та інших радіонуклідів. В результаті викиду може утворитися радіаційна хмара, яка по своїй протяжності може забруднювати ґрунт, поверхні, їжу та воду. Крім того, опади з хмари можуть осідати на шкірі та одязі людини. Так виникає зовнішнє опромінення, а при споживанні забруднених харчових продуктів – внутрішнє. Значна частина викидів містить радіактивний йод, або так звані радіоактивні ізотопи йоду ("поганий йод"). Якщо не вживати заходів захисту, то в такому разі радіоактивний йод дуже легко і швидко поглинається щитоподібною залозою (особливо у дітей) і може призвести до її захворювань, повідомили в МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Значний ризик для здоров’я має внутрішнє опромінення, – коли радіоізотопи потрапляють в організм людини через вдихання повітря чи споживання забруднених продуктів.

Щоби зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу, використовується калій йодид. Такий захід називають йодною профілактикою. Після прийому препарату відбувається блокування щитоподібної залози, що перешкоджає накопиченню в ній радіоізотопів йоду.

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Приймати профілактичну дозу йодиду калію потрібно тільки після офіційного оповіщення про загрозу викиду та необхідність проведення йодної профілактики! Таке оповіщення проводиться місцевими органами виконавчої влади всіма доступними засобами масової інформації.

Оптимальний ефект йодної профілактики досягається при завчасному прийомі препарату за 6 і менше годин до надходження радіоактивної хмари. Прийом препарату залишається ефективним одночасно з надходженням "хмари" та через 6 годин після. Не рекомендуємо прийом препарату через 24 годин після надходження хмари.

Держава закупила необхідну кількість йодиду калію. Кожен регіон отримав необхідну кількість з розрахунку чисельності населення. У разі аварії будуть оперативно визначені пункти його видачі, найближчі до місця проживання людей.

Якщо аварія вже сталася, категорично не рекомендовано залишати місце укриття до офіційних повідомлень місцевої влади. Так можна наразитися на ще більшу небезпеку. У будь-якому випадку варто чекати сповіщень від місцевої влади.

Кому і в яких дозах потрібно приймати йодиду калію:

  • діти до 1 місяця (немовлята й діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) – 16 мг,
  • діти від 1 місяця до 3 років – 32 мг,
  • діти від 3 до 12 років – 62,5 мг,
  • підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують грудьми – 125 мг.

Людям старшим за 40 років калій йод не призначають!

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Тимчасова блокада функції щитоподібної залози та одноразове введення йодовмісних препаратів практично не позначається на стані здоров'я дітей та дорослих. Але якщо приймати такі препарати протягом тривалого часу і у неправильному дозуванні, підвищується ризик зниження функції щитоподібної залози. Отже, приймати йодовмісні препарати для профілактики не варто.

Використання спиртового розчину йоду чи розчину Люголя є неефективним та завдасть лише шкоду!

Пам’ятайте також про інші заходи захисту у разі радіаційної аварії: перейдіть в укриття, щільно закрийте вікна і двері (не здійснюйте провітрювання), упакуйте харчові продукти або помістіть їх в закриті ємності, накопичте запас чистої води.

Йодна профілактика у разі радіаційної аварії: МОЗ нагадало основні правила 01

Автор: 

МОЗ (5405) радіація (187) ядерна безпека (586)


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Топ коментарі
+12
30 капель валерьянки на стакан коньяка.
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20.08.2022 21:47 Відповісти
+10
А що робити людям старшим за 40 років?
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20.08.2022 21:31 Відповісти
+7
приймати зеленку ))) (даруйте за сарказм)
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20.08.2022 21:36 Відповісти
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А що робити людям старшим за 40 років?
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20.08.2022 21:31 Відповісти
приймати зеленку ))) (даруйте за сарказм)
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20.08.2022 21:36 Відповісти
Я серйозно(((
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20.08.2022 21:37 Відповісти
просто бухати і читати новини, заклеїти шпарини в вікнах і дихати власним перегаром, дрочити, їсти мівіну
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20.08.2022 21:40 Відповісти
"На грудь" грам 150.
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20.08.2022 21:38 Відповісти
якої мікстури і скільки разів (не чокаясь)
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20.08.2022 21:39 Відповісти
30 капель валерьянки на стакан коньяка.
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20.08.2022 21:47 Відповісти
або на літр...
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20.08.2022 23:56 Відповісти
дохтур комаровський на початку війни розказував шукайте в ютубі
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20.08.2022 21:40 Відповісти
Робити те саме, що люди до 40, зменшити тільки дозу, це те, що нам викладали в медуніверситеті на військовій кафедрі.
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20.08.2022 21:59 Відповісти
Ох, дозиметри подорощають) Йодні фільтри з вугіллям будуть актуальні як ніколи.
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20.08.2022 21:41 Відповісти
Похоже дела серьезные, если уже готовятся к аварии. Но тогда НАТО разбомбит парашу, как они это уже обьявили...
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20.08.2022 21:49 Відповісти
нам пігулки роздавали ще декілька місяців назад (здається ще весна була)
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20.08.2022 22:53 Відповісти
Старше 40 - нарисуйте йодом на животе решётку. Дефицита йода в организме тогда не будет.
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20.08.2022 21:58 Відповісти
а слово буй там не написати? Йод в миліграмах приймають внутрішньо. А зовнішньо перевіряють дефиціт. Якщо мазок швидко зникає, то дефіцити присутній. А перемазуватися, то не ефективно.
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20.08.2022 23:21 Відповісти
На скільки пам'ятаю від ліквідаторів ЧАЕС ті хто добряче бухав, всі вижили... алкоголь пригнічує імунітет, це як народний засіб, зловживати звісно шкідливо але від радіації інших засобів ще не вигадали.
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20.08.2022 22:25 Відповісти
Сие - антинаучно, однако - правда.
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20.08.2022 22:28 Відповісти
Нихрена! Мой сосед выжил, вернувшись бросил, дали инвалидность без права работы, но его жена поехала крышей, уехала в Сибирь к какому то целителю из секты валежник жрать, а он развязал, допился до белочки и выбросился из подъезда с 5 этажа.
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20.08.2022 22:31 Відповісти
алкоголь пригнічує імунітет,
Алкоголь быстро выгонял радиоктивные вещества из организма в виде мочи.Отсюда результат выживания.
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20.08.2022 22:35 Відповісти
Етанол розріджує кров, не даючи загуснути при згортанні під дією проходящих крізь тіло нейтронів. Так чи інакше ці нейтрони все одно руйнують клітини та структуру рнк.
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20.08.2022 23:24 Відповісти
незнаю як там ситуація зараз в аптеках, а місяць тому хрин ти її купиш в аптеці! я замовляв онлайн з Хмельницкої фарм/фарбики здається чи то складу.

як це старше 40 не приймати калію-йодид? а шо їм пошкодить? якийсь бред просто.
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20.08.2022 23:33 Відповісти
Доза опромінення буде вищою за ту,що була після катастрофи в Чернобилі((( Це страшно. Чорнобильці,з Прип'яті люди - ті кого знаю,не доживали до 60,помирали від онко. Їх діти з дитинства мали серйозні проблеми з внутрішніми органами,безпліддя. Ще трохи сподіваюся,що не підірвуть. Але чим далі,тим менше сумнівів.
До речі,у Польщі теж готуються до вибуху. І війська НАТО також готуються. Сьогодні 24 американських "раптора" гуділи на головою..
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20.08.2022 23:35 Відповісти
Дуже дієво, анус йодом намастити, ні не собі, беспосередньому начальнику, ну і так доверху, допоможе
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20.08.2022 23:40 Відповісти
Если собирались переключать на рашистскую енергосистему, то взрывать АС как бы исключено. Кто-то здесь брешет...
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20.08.2022 23:58 Відповісти
Де миротворчі сили ООН ? Чому вони не блокують ЗАЕС. невже треба мовчки чекати ядерної катастрофи ? Наші спецпризначенці з залученням учасників миротворчих місій невже не можуть провести цю унікальну операцію? А НАТО потрібно вже стати союзником України проти російської агресії.
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21.08.2022 00:40 Відповісти
я тоже не понимаю. США с НАТО просто сс*т. Облако ж на европу полетит, им что легче станет, абы не стреляли?!! дебилы
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21.08.2022 00:56 Відповісти
10 пігулок 200 грн. Охрініти можна. Це Україна.
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21.08.2022 00:49 Відповісти
На prom.ua можна купити 100 г KI за 300 гр. Якщо в одній аптечній таблетці 0,125 г, то в 100 г буде 800 таблеток.
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21.08.2022 09:25 Відповісти
«У разі аварії будуть оперативно визначені пункти його видачі, найближчі до місця проживання людей.

Якщо аварія вже сталася, категорично не рекомендовано залишати місце укриття до офіційних повідомлень місцевої влади. Джерело:

Якісь взаємовиключаючі речення. Як можна не залишати місце укриття і стояти в черзі на отримання препарату?
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21.08.2022 08:27 Відповісти
 
 