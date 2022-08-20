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Новости Война
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Йодная профилактика в случае радиационной аварии: Минздрав напомнил основные правила. ИНФОГРАФИКА

радіація

Использование спиртового раствора йода или раствора Люголя неэффективно и нанесет только вред, подчеркнули в Минздраве.

При аварии на ядерных установках атомной станции может произойти выброс радиоизотопов йода, цезия, стронция и других радионуклидов. В результате выброса может образоваться радиационное облако, которое по всей своей протяженности может загрязнять почву, поверхность, пищу и воду. Кроме того, осадки из облака могут оседать на коже и одежде человека. Так возникает внешнее облучение, а при употреблении в пищу загрязненных пищевых продуктов – внутреннее. Значительная часть выбросов содержит радиоактивный йод или так называемые радиоактивные изотопы йода ("плохой йод"). Если не принимать меры защиты, то в таком случае радиоактивный йод очень легко и быстро поглощается щитовидной железой (особенно у детей) и может привести к ее заболеваниям, сообщили в Минздраве, передает Цензор.НЕТ.

Значительный риск для здоровья имеет внутреннее облучение, когда радиоизотопы попадают в организм человека из-за вдыхания воздуха или потребления загрязненных продуктов.

Чтобы уменьшить негативное влияние радиоактивного йода на щитовидную железу, используется калия йодид. Такую меру называют йодной профилактикой. После приема препарата происходит блокировка щитовидной железы, что препятствует накоплению в ней радиоизотопов йода.

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Принимать профилактическую дозу йодида калия следует только после официального оповещения об угрозе выброса и необходимости проведения йодной профилактики! Такое извещение проводится местными органами исполнительной власти всеми доступными средствами массовой информации.

Оптимальный эффект йодной профилактики достигается при преждевременном приеме препарата за 6 и менее часов до поступления радиоактивного облака. Прием препарата остается эффективным одновременно с поступлением "облака" и через 6 ч после. Не рекомендуем прием препарата через 24 ч после поступления облака.

Государство закупило необходимое количество йодида калия. Каждый регион получил необходимое количество для расчета численности населения. В случае аварии будут оперативно определены пункты его выдачи, ближайшие к месту жительства.

Если авария уже произошла, категорически не рекомендуется покидать место укрытия до официальных сообщений местных властей. Так можно подвергнуться еще большей опасности. В любом случае следует ожидать уведомлений от местных властей.

Кому и в каких дозах следует принимать калия йодид:

  • дети до 1 месяца (младенцы и дети, находящиеся на грудном вскармливании) – 16 мг,
  • дети от 1 месяца до 3 лет – 32 мг,
  • дети от 3 до 12 лет – 62,5 мг,
  • подростки от 13 до 18 лет, взрослые до 40 лет, беременные и кормящие матери – 125 мг,
  • Людям старше 40 лет калия йодид не назначают!

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Временная блокада функции щитовидной железы и однократное введение йодсодержащих препаратов практически не отражается на состоянии здоровья детей и взрослых. Но если принимать такие препараты длительное время и в неправильной дозировке, повышается риск снижения функции щитовидной железы. Следовательно, принимать йодсодержащие препараты для профилактики не следует.

Использование спиртового раствора йода или раствора Люголя неэффективно и нанесет только вред!

Помните также о других мерах защиты в случае радиационной аварии: перейдите в укрытие, плотно закройте окна и двери (не осуществляйте проветривание), упакуйте пищевые продукты или поместите их в закрытые емкости, накопите запас чистой воды.

Йодная профилактика в случае радиационной аварии: Минздрав напомнил основные правила 01

Автор: 

Минздрав (4905) радиация (321) ядерная безопасность (515)


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Топ комментарии
+12
30 капель валерьянки на стакан коньяка.
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20.08.2022 21:47 Ответить
+10
А що робити людям старшим за 40 років?
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20.08.2022 21:31 Ответить
+7
приймати зеленку ))) (даруйте за сарказм)
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20.08.2022 21:36 Ответить
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А що робити людям старшим за 40 років?
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20.08.2022 21:31 Ответить
приймати зеленку ))) (даруйте за сарказм)
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20.08.2022 21:36 Ответить
Я серйозно(((
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20.08.2022 21:37 Ответить
просто бухати і читати новини, заклеїти шпарини в вікнах і дихати власним перегаром, дрочити, їсти мівіну
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20.08.2022 21:40 Ответить
"На грудь" грам 150.
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20.08.2022 21:38 Ответить
якої мікстури і скільки разів (не чокаясь)
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20.08.2022 21:39 Ответить
30 капель валерьянки на стакан коньяка.
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20.08.2022 21:47 Ответить
або на літр...
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20.08.2022 23:56 Ответить
дохтур комаровський на початку війни розказував шукайте в ютубі
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20.08.2022 21:40 Ответить
Робити те саме, що люди до 40, зменшити тільки дозу, це те, що нам викладали в медуніверситеті на військовій кафедрі.
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20.08.2022 21:59 Ответить
Ох, дозиметри подорощають) Йодні фільтри з вугіллям будуть актуальні як ніколи.
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20.08.2022 21:41 Ответить
Похоже дела серьезные, если уже готовятся к аварии. Но тогда НАТО разбомбит парашу, как они это уже обьявили...
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20.08.2022 21:49 Ответить
нам пігулки роздавали ще декілька місяців назад (здається ще весна була)
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20.08.2022 22:53 Ответить
Старше 40 - нарисуйте йодом на животе решётку. Дефицита йода в организме тогда не будет.
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20.08.2022 21:58 Ответить
а слово буй там не написати? Йод в миліграмах приймають внутрішньо. А зовнішньо перевіряють дефиціт. Якщо мазок швидко зникає, то дефіцити присутній. А перемазуватися, то не ефективно.
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20.08.2022 23:21 Ответить
На скільки пам'ятаю від ліквідаторів ЧАЕС ті хто добряче бухав, всі вижили... алкоголь пригнічує імунітет, це як народний засіб, зловживати звісно шкідливо але від радіації інших засобів ще не вигадали.
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20.08.2022 22:25 Ответить
Сие - антинаучно, однако - правда.
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20.08.2022 22:28 Ответить
Нихрена! Мой сосед выжил, вернувшись бросил, дали инвалидность без права работы, но его жена поехала крышей, уехала в Сибирь к какому то целителю из секты валежник жрать, а он развязал, допился до белочки и выбросился из подъезда с 5 этажа.
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20.08.2022 22:31 Ответить
алкоголь пригнічує імунітет,
Алкоголь быстро выгонял радиоктивные вещества из организма в виде мочи.Отсюда результат выживания.
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20.08.2022 22:35 Ответить
Етанол розріджує кров, не даючи загуснути при згортанні під дією проходящих крізь тіло нейтронів. Так чи інакше ці нейтрони все одно руйнують клітини та структуру рнк.
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20.08.2022 23:24 Ответить
незнаю як там ситуація зараз в аптеках, а місяць тому хрин ти її купиш в аптеці! я замовляв онлайн з Хмельницкої фарм/фарбики здається чи то складу.

як це старше 40 не приймати калію-йодид? а шо їм пошкодить? якийсь бред просто.
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20.08.2022 23:33 Ответить
Доза опромінення буде вищою за ту,що була після катастрофи в Чернобилі((( Це страшно. Чорнобильці,з Прип'яті люди - ті кого знаю,не доживали до 60,помирали від онко. Їх діти з дитинства мали серйозні проблеми з внутрішніми органами,безпліддя. Ще трохи сподіваюся,що не підірвуть. Але чим далі,тим менше сумнівів.
До речі,у Польщі теж готуються до вибуху. І війська НАТО також готуються. Сьогодні 24 американських "раптора" гуділи на головою..
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20.08.2022 23:35 Ответить
Дуже дієво, анус йодом намастити, ні не собі, беспосередньому начальнику, ну і так доверху, допоможе
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20.08.2022 23:40 Ответить
Если собирались переключать на рашистскую енергосистему, то взрывать АС как бы исключено. Кто-то здесь брешет...
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20.08.2022 23:58 Ответить
Де миротворчі сили ООН ? Чому вони не блокують ЗАЕС. невже треба мовчки чекати ядерної катастрофи ? Наші спецпризначенці з залученням учасників миротворчих місій невже не можуть провести цю унікальну операцію? А НАТО потрібно вже стати союзником України проти російської агресії.
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21.08.2022 00:40 Ответить
я тоже не понимаю. США с НАТО просто сс*т. Облако ж на европу полетит, им что легче станет, абы не стреляли?!! дебилы
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21.08.2022 00:56 Ответить
10 пігулок 200 грн. Охрініти можна. Це Україна.
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21.08.2022 00:49 Ответить
На prom.ua можна купити 100 г KI за 300 гр. Якщо в одній аптечній таблетці 0,125 г, то в 100 г буде 800 таблеток.
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21.08.2022 09:25 Ответить
«У разі аварії будуть оперативно визначені пункти його видачі, найближчі до місця проживання людей.

Якщо аварія вже сталася, категорично не рекомендовано залишати місце укриття до офіційних повідомлень місцевої влади. Джерело:

Якісь взаємовиключаючі речення. Як можна не залишати місце укриття і стояти в черзі на отримання препарату?
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21.08.2022 08:27 Ответить
 
 