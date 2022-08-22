Российские оккупанты из "Ураганов" обстреляли Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, ранена женщина, - облсовет
Российские оккупанты днем из "Ураганов" обстреляли Зеленодольскую громаду, в результате чего была ранена 61-летняя женщина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
"Днем российские оккупационные войска из "Ураганов" ударили по Зеленодольской громаде. В результате обстрела осколочное ранение получила 61-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Два кассетных боеприпаса упали во двор домохозяйства, там повреждены два хозяйственных здания", - написал он.
Кроме этого, вечером враг обстрелял пограничные территории Широковской громады, из "Ураганов" ударили и по Великой Костромке. Жертв, разрушений нет.
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Алекс Скела
показать весь комментарий22.08.2022 21:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий22.08.2022 21:10 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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