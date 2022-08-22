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Украинские военные "приземлили" российский беспилотник в Херсонской области

безпілотник,орлан10

Вооруженные силы Украины сбили российский беспилотник "Орлан-10" в небе над Херсонской областью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование "Південь" в фейсбук.

"В районе Высокополья "Орлан-10" уничтожен в процессе выполнения задания", - написали военные.

При этом отмечается, что украинские зенитно-ракетные подразделения контролируют ситуацию в небе Херсонской области и не позволяют россиянам проводить разведку.

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Автор: 

беспилотник (3862) ВСУ (6738) Херсонская область (4962)


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Аналагавнєт?
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22.08.2022 21:08 Ответить
"Орлан"= "орк"+ "*****".
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22.08.2022 21:10 Ответить
вірю в ЗСУ !!!
///
У понеділок, 22 серпня, 93 ОМБр «Холодний Яр» святкує власну подію.
Адже саме у цей день у 2018 році вони отримали назву «Холодний Яр».




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22.08.2022 21:15 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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22.08.2022 21:17 Ответить
Нехай їм щастить!!!!
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22.08.2022 22:59 Ответить
Виглядає майже неушкодженим. Можливо наші перероблять, що буде нам користь приносити...
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22.08.2022 22:01 Ответить
 
 