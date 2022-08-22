Украинские военные "приземлили" российский беспилотник в Херсонской области

Вооруженные силы Украины сбили российский беспилотник "Орлан-10" в небе над Херсонской областью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование "Південь" в фейсбук.

"В районе Высокополья "Орлан-10" уничтожен в процессе выполнения задания", - написали военные.

При этом отмечается, что украинские зенитно-ракетные подразделения контролируют ситуацию в небе Херсонской области и не позволяют россиянам проводить разведку.

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