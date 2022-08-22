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Українські військові "приземлили" російський безпілотник на Херсонщині

безпілотник,орлан10

Збройні сили України збили російський безпілотник "Орлан-10" у небі над Херсонською областю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у фейсбук.

" В районі Високопілля "Орлан-10" знищено в процесі виконання завдання", - зазначають військові.

При цьому наголошують, що українські зенітно-ракетні підрозділи контролюють ситуацію в небі Херсонської області і не дозволяють росіянам проводити розвідку.

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безпілотник (4443) ЗСУ (7721) Херсонська область (5955)


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Аналагавнєт?
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22.08.2022 21:08 Відповісти
"Орлан"= "орк"+ "*****".
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22.08.2022 21:10 Відповісти
вірю в ЗСУ !!!
///
У понеділок, 22 серпня, 93 ОМБр «Холодний Яр» святкує власну подію.
Адже саме у цей день у 2018 році вони отримали назву «Холодний Яр».




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22.08.2022 21:15 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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22.08.2022 21:17 Відповісти
Нехай їм щастить!!!!
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22.08.2022 22:59 Відповісти
Виглядає майже неушкодженим. Можливо наші перероблять, що буде нам користь приносити...
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22.08.2022 22:01 Відповісти
 
 