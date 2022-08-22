Українські військові "приземлили" російський безпілотник на Херсонщині

Збройні сили України збили російський безпілотник "Орлан-10" у небі над Херсонською областю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у фейсбук.

" В районі Високопілля "Орлан-10" знищено в процесі виконання завдання", - зазначають військові.

При цьому наголошують, що українські зенітно-ракетні підрозділи контролюють ситуацію в небі Херсонської області і не дозволяють росіянам проводити розвідку.

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