Українські військові "приземлили" російський безпілотник на Херсонщині
Збройні сили України збили російський безпілотник "Орлан-10" у небі над Херсонською областю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у фейсбук.
" В районі Високопілля "Орлан-10" знищено в процесі виконання завдання", - зазначають військові.
При цьому наголошують, що українські зенітно-ракетні підрозділи контролюють ситуацію в небі Херсонської області і не дозволяють росіянам проводити розвідку.
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