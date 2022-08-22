Перше полювання литовського Байрактара на російських окупантів в Україні. ВIДЕО
Литовський журналіст Андрюс Тапінас опублікував відео роботи БПЛА Bayraktar, на який зібрали гроші литовці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ціллю Байрактара стали два ворожі артилерійські розрахунки.
Топ коментарі
+96 nav svargi
показати весь коментар22.08.2022 15:49 Відповісти Посилання
+87 MausMike
показати весь коментар22.08.2022 15:45 Відповісти Посилання
+69 Eight Wonder #490997
показати весь коментар22.08.2022 15:42 Відповісти Посилання
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дуже
Хотя, они и сами в курсе дела:
Президент Естонії Алар Каріс
https://defence-line.org/2022/08/ishhem-neobychnoe-chast-4/ Ищем необычное (Часть 4)
(Окончание, начало в https://defence-line.org/2022/08/ishhem-neobychnoe-chast-1/ ч1 , https://defence-line.org/2022/08/ishhem-neobychnoe-chast-2/ ч2 , https://defence-line.org/2022/08/ishhem-neobychnoe-chast-3/ ч3 )
Оказалось, что угрожал он жидко, хоть и громко, а теперь все наблюдают, как в порт Клайпеды, впервые вошел USS Kearsarge (LHD-3) десантный корабль, размером с атомный авианосец. Этот корабль является флагманом 22-го отряда Корпуса Морской Пехоты США и он стал первым кораблем такого класса, который вообще так далеко зашел в воды Балтики. Kearsarge - это корабль длиной 257,3 метра, шириной 60,1 метра и осадкой 10,5 метра. Корабль имеет более 2000 морпехов, и на борту одновременно находится до 1 500 членов экипажа.
Между прочим, этот корабль принимает участие в морских маневрах стран НАТО «Балтийские бикини» и это - действительно мощный жест по отношению к Финляндии и Швеции, которые почти переступили порог НАТО. Сами же учения стали следствием путинских угроз, которые он высказал весной и примерно тогда были запланированы разноплановые учения, чтобы обеспечить присутствие необходимого количества сил и средств в регионе, в случае, если у прутина будет зудеть что-то там такое сделать военными силами.
Но там фраер полностью сдал назад и от него уже ничего не слышно, как по поводу вступления стран в НАТО, так и по поводу крупнейших маневров на Балтике. Причем, не слышно ни самого прутина, ни его лошади, хоть той, на которой он ездил с винтовкой, ни той, что возглавляет МИД. Молчат, как рыба об лед Финского залива. Видимо отмечать учения уже не было смысла и они прошли по плану, хотя их основная функция, показать прутину решимость, уже и не нужна, поскольку он как бы сказал: «Ша! Уже ни кто, никуда не едет!»
Но конечно, классикой жанра стало начало деоккупации Украиной Крыма. А сейчас мы наблюдаем именно это, поскольку деоккупация как явление, состоит из двух больших частей. Первая - уничтожение оккупантов и их оружия, на оккупированной территории, а потом - возврат этой территории, на которой уничтожен оккупант, под контроль ВСУ. И вот сейчас мы наблюдаем первый этап - уничтожение оккупанта. А ведь прутин изображал из себя собирателя земель и главной срепы федерации, пусть и с педовильскими и даже зоофильскими наклонностями.
Именно в этом, и ни в каком другом случае, стадо ждало выхода фюрера на виртуальный балкон с речью к стаду. Понятно, что балкон этот изобразили бы в бункере, как он это любит, массовку сняли бы отдельно, но важен сам факт. Публика ждала каких-то пояснений именно от фюрера, а не от странных полу-покеров, наподобие Конашенкова, который уже десятки раз докладывал об уничтожении ВВС Украины, ПВО и вообще - всей армии. А тут оказывается, что сметаются с лица земли целые авиабазы, арсеналы и базы хранения сотен единиц техники. То есть, после этого, речи Конашенкова ничем не отличаются от шума воды, вырывающейся из смывного бачка или звуков, предшествующему этому потоку.
Речей ждали от путина именно по тому принципу, который вынесен в заглавие. В случаях, когда никто иничего не делал на его красные линии, он брызгал слюной и орал на весь мир: «Пасть порву, моргалы выколю!» Для этого ему даже мультики соответствующие ваяли, но при этом его никто не трогал. Отсюда следует простой вывод, что когда начали уничтожать его армию не где-нибудь, а в Крыму, он просто обязан подать голос… но его не слышно никому, кроме офицеров охраны, которые по штатному расписанию числятся как «го*ноносы», то есть - носят тот самый черный чемодан и обеспечивают его (чемодан) охрану и оборону.
В связи с этим, ватные паблики полыхают и там уже можно легко прочитать требования к мастеру спорта черного пояса по художественному дзюдо хоккейного типа, чтобы он пояснил, что происходит и почему в Крыму каждый день что-то горит, взрываются, а сирены воздушной тревоги стали обычной дискотекой. Но дед прикинулся палочкой Коха и его не видно и не слышно.
И вот тут возникает ключевой вопрос о том, почему же он молчит? А ответ - прост. Он всегда так делал, поскольку всегда был трусом и чмом. Если же у кого-то возникают именно такие вопросы, то значит он смотрел не туда и психологический профиль рисовал с чувака, сидящего на лошади, с ружьем в руках, а не с крысы, зарывшейся в глубокую нору и смердящую от собственного ужаса. В общем, сейчас можно причитать выводы экспертов о том, что прутин ведет себя как-то странно и непредсказуемо… а можно это и не читать.
До речи, римляни так називали гунського царя Аттілу, який поставив на коліна Римську Імперію.
1. Відкупилися, щоб він не йшов на Рим.
2. Організували весілля де його споїли та поклали так, що той заковтнувся власною блювотиною.
Коротше: спостерігаємо короткий останній путь орків). А хто там залишиться живим, то буде заздрити мертвим.
Дуже грамотно обрана ціль атаки, слава Україні!