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Первая охота литовского Байрактара на российских оккупантов в Украине. ВИДЕО

Литовский журналист Андрюс Тапинас опубликовал видео работы БПЛА Bayraktar, на который собрали деньги литовцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, целью Байрактара стали два вражеских артиллерийских расчета.

Также читайте: Воздушные Силы нанесли около десяти авиаударов по позициям рашистов и уничтожили 7 БПЛА, два "Калибра" и вертолет Ка-52

беспилотник (3852) Литва (2521) помощь (7905) Байрактар (141)


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Топ комментарии
+96
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22.08.2022 15:49 Ответить
+87
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22.08.2022 15:45 Ответить
+69
Красивоэ
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22.08.2022 15:42 Ответить
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Красивоэ
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22.08.2022 15:42 Ответить
а нех по засеянному лазить
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22.08.2022 15:50 Ответить
Шось вони рухаються. Як хробаки.
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22.08.2022 16:09 Ответить
Тяжело ползти с перебитыми ногами и руками.
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22.08.2022 16:13 Ответить
с оторванными... это предсмертный синдром двигаться на том, чего уже нет
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22.08.2022 20:08 Ответить
Це на адріналіні. З відірваними та ********** ногами далеко не заповзти.
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22.08.2022 21:59 Ответить
І тільки пісюни на стволах позависали ))
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22.08.2022 17:50 Ответить
На 20 секунді орк без ніг поповз дуже красиво
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22.08.2022 19:32 Ответить
поползли сладенькие по земле
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22.08.2022 15:43 Ответить
прямиком на концерт...
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22.08.2022 15:46 Ответить
Бо в аптечці турнікету нема, тільки нашатирь і зельонка ))
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22.08.2022 17:51 Ответить
Як я скучив за такими відосами…
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22.08.2022 15:43 Ответить
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22.08.2022 15:45 Ответить
Це, в рази краще за телемарафон і 95-й квартал разом взяті..
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22.08.2022 15:47 Ответить
Як можна порівняти два сорти гівна зі свіжою форелькою
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22.08.2022 15:56 Ответить
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22.08.2022 16:55 Ответить
як у мультику про Мауглі :вдалого полювання
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22.08.2022 15:48 Ответить
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22.08.2022 15:49 Ответить
Цікаво чого не по машинах, особливо коли орки були ще там
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22.08.2022 15:49 Ответить
у боєкомплект. машинам кабздон від осколків
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22.08.2022 15:51 Ответить
Вони вже нікуди не поїдуть.
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22.08.2022 15:51 Ответить
Машины полностью посекло осколками.
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22.08.2022 16:01 Ответить
можливо некерованний *********?!
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22.08.2022 17:45 Ответить
Ні, тільки керований, прямокутна мітка прицілу для наведення в кадрі...
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22.08.2022 17:53 Ответить
Дякуємо справжні друзі 🇺🇦👍🇱🇹разом переможемо !
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22.08.2022 15:49 Ответить
Для початку!
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22.08.2022 15:50 Ответить
кросівоє
дуже
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22.08.2022 15:50 Ответить
ой а шо то ткане в нижньому праому кутку ножками дригає?)
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22.08.2022 15:51 Ответить
Таракан без головы может прожить очень долго, чуть больше недели, пока не умрет с голода, потому что "усатые" не имеют разветвлённой кровеносной системы, а голова не имеет дыхательных органов, они дышат при помощи дыхальца, это такие отверстия в виде трубочек, расположенных на брюшке и боку.
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22.08.2022 16:03 Ответить
Спасибо за информацию! Кацапы почти также устроены.
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22.08.2022 16:32 Ответить
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22.08.2022 17:02 Ответить
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22.08.2022 17:06 Ответить
именно поэтому их сажают на швабру...
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22.08.2022 17:37 Ответить
забавно так повзали, виплодки.
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22.08.2022 15:52 Ответить
Байрактар тема)) очень мощно валит
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22.08.2022 15:53 Ответить
Свежая партия самоваров.
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22.08.2022 15:54 Ответить
"Відзвітували"! "Vanagas" - у вмілих руках!
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22.08.2022 15:55 Ответить
якісь слабі бомби нам продають турки. в карабахі після влучання вже ніхто не бігав і не повзав.
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22.08.2022 15:58 Ответить
бомбы разные мам-л мам-т итд
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22.08.2022 15:59 Ответить
Оператор визначає вид **********, в боєкомплект нема сенсу тратити великий, і так буде файний бадабум ))
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22.08.2022 17:55 Ответить
не перше відео бачу такого плану. пряме влучання, а орки ще розбігаються і розповзаються як таракани
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22.08.2022 19:37 Ответить
Кацапские черви ползут. Живучие,твари паршивые.
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22.08.2022 15:58 Ответить
Супер!Орки вам привет сами знаете от кого...
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22.08.2022 15:59 Ответить
Vot i otlycno
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22.08.2022 16:04 Ответить
пропоную завжди писати литовський Байрактар, польський Краб, словацький СУ або американський Ф-16, треба віддячити країни за підтримку
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22.08.2022 16:13 Ответить
Поддерживаю!
Хотя, они и сами в курсе дела:

Президент Естонії Алар Каріс
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22.08.2022 16:33 Ответить
После удара те, кто еще мог ходить, почему-то стали ходить либо горизонтально, либо себе в портки.
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22.08.2022 16:14 Ответить
i pod sebja
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22.08.2022 16:19 Ответить
Ухххх, как смачно.
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22.08.2022 16:17 Ответить
Какой хороший тепловизор. По следу из мочи и говна можно проследить куда пополз орк
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22.08.2022 16:20 Ответить
Жаль мало відосів як працюють байрактари, гарно настрій підіймают.
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22.08.2022 16:22 Ответить
Вже 2місяця немає відео с байрактарами, це дуже підозріло.
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23.08.2022 01:08 Ответить
Это не моча-ЭТО КИШКИ
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22.08.2022 16:22 Ответить
Низько вклоняємося Литовському Народу! Слава Україні! Слава Литві!
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22.08.2022 16:23 Ответить
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22.08.2022 19:24 Ответить
Линия обороны
https://defence-line.org/2022/08/ishhem-neobychnoe-chast-4/ Ищем необычное (Часть 4)
(Окончание, начало в https://defence-line.org/2022/08/ishhem-neobychnoe-chast-1/ ч1 , https://defence-line.org/2022/08/ishhem-neobychnoe-chast-2/ ч2 , https://defence-line.org/2022/08/ishhem-neobychnoe-chast-3/ ч3 )


Оказалось, что угрожал он жидко, хоть и громко, а теперь все наблюдают, как в порт Клайпеды, впервые вошел USS Kearsarge (LHD-3) десантный корабль, размером с атомный авианосец. Этот корабль является флагманом 22-го отряда Корпуса Морской Пехоты США и он стал первым кораблем такого класса, который вообще так далеко зашел в воды Балтики. Kearsarge - это корабль длиной 257,3 метра, шириной 60,1 метра и осадкой 10,5 метра. Корабль имеет более 2000 морпехов, и на борту одновременно находится до 1 500 членов экипажа.

Между прочим, этот корабль принимает участие в морских маневрах стран НАТО «Балтийские бикини» и это - действительно мощный жест по отношению к Финляндии и Швеции, которые почти переступили порог НАТО. Сами же учения стали следствием путинских угроз, которые он высказал весной и примерно тогда были запланированы разноплановые учения, чтобы обеспечить присутствие необходимого количества сил и средств в регионе, в случае, если у прутина будет зудеть что-то там такое сделать военными силами.

Но там фраер полностью сдал назад и от него уже ничего не слышно, как по поводу вступления стран в НАТО, так и по поводу крупнейших маневров на Балтике. Причем, не слышно ни самого прутина, ни его лошади, хоть той, на которой он ездил с винтовкой, ни той, что возглавляет МИД. Молчат, как рыба об лед Финского залива. Видимо отмечать учения уже не было смысла и они прошли по плану, хотя их основная функция, показать прутину решимость, уже и не нужна, поскольку он как бы сказал: «Ша! Уже ни кто, никуда не едет!»

Но конечно, классикой жанра стало начало деоккупации Украиной Крыма. А сейчас мы наблюдаем именно это, поскольку деоккупация как явление, состоит из двух больших частей. Первая - уничтожение оккупантов и их оружия, на оккупированной территории, а потом - возврат этой территории, на которой уничтожен оккупант, под контроль ВСУ. И вот сейчас мы наблюдаем первый этап - уничтожение оккупанта. А ведь прутин изображал из себя собирателя земель и главной срепы федерации, пусть и с педовильскими и даже зоофильскими наклонностями.

Именно в этом, и ни в каком другом случае, стадо ждало выхода фюрера на виртуальный балкон с речью к стаду. Понятно, что балкон этот изобразили бы в бункере, как он это любит, массовку сняли бы отдельно, но важен сам факт. Публика ждала каких-то пояснений именно от фюрера, а не от странных полу-покеров, наподобие Конашенкова, который уже десятки раз докладывал об уничтожении ВВС Украины, ПВО и вообще - всей армии. А тут оказывается, что сметаются с лица земли целые авиабазы, арсеналы и базы хранения сотен единиц техники. То есть, после этого, речи Конашенкова ничем не отличаются от шума воды, вырывающейся из смывного бачка или звуков, предшествующему этому потоку.

Речей ждали от путина именно по тому принципу, который вынесен в заглавие. В случаях, когда никто иничего не делал на его красные линии, он брызгал слюной и орал на весь мир: «Пасть порву, моргалы выколю!» Для этого ему даже мультики соответствующие ваяли, но при этом его никто не трогал. Отсюда следует простой вывод, что когда начали уничтожать его армию не где-нибудь, а в Крыму, он просто обязан подать голос… но его не слышно никому, кроме офицеров охраны, которые по штатному расписанию числятся как «го*ноносы», то есть - носят тот самый черный чемодан и обеспечивают его (чемодан) охрану и оборону.

В связи с этим, ватные паблики полыхают и там уже можно легко прочитать требования к мастеру спорта черного пояса по художественному дзюдо хоккейного типа, чтобы он пояснил, что происходит и почему в Крыму каждый день что-то горит, взрываются, а сирены воздушной тревоги стали обычной дискотекой. Но дед прикинулся палочкой Коха и его не видно и не слышно.

И вот тут возникает ключевой вопрос о том, почему же он молчит? А ответ - прост. Он всегда так делал, поскольку всегда был трусом и чмом. Если же у кого-то возникают именно такие вопросы, то значит он смотрел не туда и психологический профиль рисовал с чувака, сидящего на лошади, с ружьем в руках, а не с крысы, зарывшейся в глубокую нору и смердящую от собственного ужаса. В общем, сейчас можно причитать выводы экспертов о том, что прутин ведет себя как-то странно и непредсказуемо… а можно это и не читать.
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22.08.2022 16:25 Ответить
Так ось ти який, Бич Божий !!!
До речи, римляни так називали гунського царя Аттілу, який поставив на коліна Римську Імперію.
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22.08.2022 16:26 Ответить
Розібралися з ним хитрістю:

1. Відкупилися, щоб він не йшов на Рим.

2. Організували весілля де його споїли та поклали так, що той заковтнувся власною блювотиною.
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22.08.2022 16:45 Ответить
Орки наверное и не поняли, почему взорвались ящики со снарядами. Наверное из-за жары.
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22.08.2022 16:28 Ответить
Бавовна проросла під ящиками ))
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22.08.2022 17:58 Ответить
Красиво! Душевно! Слава ЗСУ, та велика подяка литовському народу!
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22.08.2022 16:50 Ответить
і полізли раша-фашисти і різні боки.... шок і страх буде їх постійним спутником до смерті...
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22.08.2022 17:17 Ответить
Щоб убити одного орка і посікти машини ?Не велика за таке зрілище ціна?
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22.08.2022 17:22 Ответить
але ж ти тупе...
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22.08.2022 17:54 Ответить
В самий раз, вода камінь точе, а орки най срут..ся і вдень і вночі ...
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22.08.2022 18:00 Ответить
А дві арти які були посічені уламками це нічого?
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23.08.2022 01:11 Ответить
Рашисти,як таргани,розповзаються в різні боки.
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22.08.2022 17:30 Ответить
привіт срусскому пиви_о! шо с @балом, вата?
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22.08.2022 18:50 Ответить
бавовна..и уже никто никуда не ползет!))
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22.08.2022 18:56 Ответить
Якщо взяти за основу загальновідомі твердження, що діаметр розліту уламків гранати Ф-1 є 200 м, то не треба лізти у довідники, щоб уявити як буде нафоршмачений уламками особовий склад розрахунків які, у даному випадку, знаходилися максимально на відстані 30 м від місця детонації хоча б одного ящика з артснарядами! + ударна хвиля.
Коротше: спостерігаємо короткий останній путь орків). А хто там залишиться живим, то буде заздрити мертвим.
Дуже грамотно обрана ціль атаки, слава Україні!
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22.08.2022 19:50 Ответить
- а тепеpь, ваня, отползай, отползай!... (С) ))
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22.08.2022 19:54 Ответить
Дякую Литовським Братам
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23.08.2022 02:11 Ответить
Опариші розповзались...
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23.08.2022 06:02 Ответить
 
 