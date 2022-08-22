Нацполиция будет работать в усиленном режиме 23 и 24 августа

Во вторник и среду, 23-24 августа, полиция будет работать в усиленном режиме, за порядком будут следить около 6,5 тыс. нарядов патрульных, взрывотехников, кинологов и спецназовцев.

Об этом сообщил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Алексей Сергеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ.

"Национальная полиция и все правоохранительные органы готовы к разным сценариям. Но вместе с тем мы обращаемся к гражданам с просьбой избегать скопления людей, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу же следовать в укрытия", - отметил Сергеев.

Он напомнил, что в период военного положения гражданам необходимо иметь с собой документы, строго соблюдать требования комендантского часа, не выходить в это время на улицы города и не управлять транспортными средствами. В случае обнаружения подозрительных лиц или предметов сообщать в полицию по телефону 102.

Читайте также: Полиция призывает украинцев 23-25 августа соблюдать осторожность и обязательно прятаться в укрытие во время сигналов тревоги