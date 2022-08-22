Нацполіція буде працювати у посиленому режимі 23 і 24 серпня

У вівторок і середу, 23-24 серпня, поліція працюватиме у посиленому режимі, за порядком стежитимуть майже 6,5 тисячі нарядів патрульних, вибухотехніків, кінологів та спецпризначенців.

Про це повідомив начальник дерпартаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції Олексій Сергєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ.

"Національна поліція та всі правоохоронні органи готові до різних сценаріїв. Але разом із тим ми звертаємося до громадян із проханням уникати скупчення людей, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та слідувати до місць укриття", - зазначив Сергєєв.

Він нагадав, що у період воєнного стану громадянам необхідно мати з собою документи, суворо дотримуватись вимог комендантської години, не виходити в цей час на вулиці міста і не керувати транспортними засобами. У випадку виявлення підозрілих осіб чи предметів - повідомляти в поліцію за телефоном 102.

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