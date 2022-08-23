Почти треть украинцев стали беженцами, - ООН

Война РФ против Украины сопровождается крупнейшим со времен Второй мировой войны миграционным кризисом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 23 августа сообщило DW со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля почти треть 44-миллионного населения страны вынужденно покинула свои дома.

В заявлении УВКБ ООН отмечается, что это самый крупный миграционный кризис с конца Второй мировой войны.

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Также отмечается, что людей ждет "колоссальное испытание", поскольку непонятно, как долго будет продолжаться война, и что их ждет зимой.

По данным UNO-Flüchtlingshilfe, около 90 процентов беженцев, вынужденных покинуть Украину за последние шесть месяцев, - это женщины и дети. Чтобы обеспечить им защиту, была запущена информационная кампания "stay safe" ("Оставайся в безопасности"), направленная на повышение осведомленности беженцев о таких опасностях, как торговля людьми и сексуальная эксплуатация. Одновременно в транзитных регионах были созданы так называемые "голубые точки" – безопасные места, где семьи, дети и особенно уязвимые беженцы на непродолжительное время получают защиту и помощь.

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