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Новости Война
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Почти треть украинцев стали беженцами, - ООН

біженці,польща

Война РФ против Украины сопровождается крупнейшим со времен Второй мировой войны миграционным кризисом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 23 августа сообщило DW со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля почти треть 44-миллионного населения страны вынужденно покинула свои дома.

В заявлении УВКБ ООН отмечается, что это самый крупный миграционный кризис с конца Второй мировой войны.

Также смотрите: В оккупированном Кальмиусском ночью загорелся склад боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

Также отмечается, что людей ждет "колоссальное испытание", поскольку непонятно, как долго будет продолжаться война, и что их ждет зимой.

По данным UNO-Flüchtlingshilfe, около 90 процентов беженцев, вынужденных покинуть Украину за последние шесть месяцев, - это женщины и дети. Чтобы обеспечить им защиту, была запущена информационная кампания "stay safe" ("Оставайся в безопасности"), направленная на повышение осведомленности беженцев о таких опасностях, как торговля людьми и сексуальная эксплуатация. Одновременно в транзитных регионах были созданы так называемые "голубые точки" – безопасные места, где семьи, дети и особенно уязвимые беженцы на непродолжительное время получают защиту и помощь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Кальмиусском ночью загорелся склад боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

беженцы (1659) ООН (4211)


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Топ комментарии
+6
Це одна із стратегій кацапії лишити Україну трудових ресурсів. Кулеба там закликав не маніпулювати інформацією по знали чи не знали.....так ось,якби не свої сім'ї евакуйовували і особисті збитки рахували ,а реально готувалися, то не було б цієї страшної категорії
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23.08.2022 10:13 Ответить
+6
Спочатку голосують по приколу, а потім стикаються по світу 😁😁
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23.08.2022 10:31 Ответить
+4
над Україною літає зараз аж ДВІ СМЕРТІ: одна - володимир і друга - владімір....

https://translate.google.com/?sl=fr&tl=uk&text=vol%20de%20mort&op=translate
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23.08.2022 10:18 Ответить
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Це одна із стратегій кацапії лишити Україну трудових ресурсів. Кулеба там закликав не маніпулювати інформацією по знали чи не знали.....так ось,якби не свої сім'ї евакуйовували і особисті збитки рахували ,а реально готувалися, то не було б цієї страшної категорії
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23.08.2022 10:13 Ответить
Многие стали беженцами еще до войны, благодаря "мудрому правительству". Я выехала еще в 2005ом. Надоело кормить дармоедов и не иметь никакой защиты. Хотя до сих пор люблю Украину, ее людей, но не государство
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23.08.2022 10:18 Ответить
может вы имели в виду правительство? пока украинцы не научились выбирать для управления своим государством профессиональных менеджеров, им по-прежнему кажется, что, если человек имеет склонность к присвоению чужого, это не слишком большой недостаток для государственного чиновника..., из-за такой безответственной толерантности наше государство постоянно обворовывают и обманывают, а людей заставляют выезжать в поисках лучшей доли...
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23.08.2022 10:28 Ответить
Дякуючи " мудрому правительству", чи народу з гаслом "какая разніца", який сам це "правітельство" обирає і якого можна надурити чи купити за 100 грн ???
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23.08.2022 11:04 Ответить
над Україною літає зараз аж ДВІ СМЕРТІ: одна - володимир і друга - владімір....

https://translate.google.com/?sl=fr&tl=uk&text=vol%20de%20mort&op=translate
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23.08.2022 10:18 Ответить
Спочатку голосують по приколу, а потім стикаються по світу 😁😁
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23.08.2022 10:31 Ответить
я, і багато таких як я, виіхали ше за часів твого сивочолого рошена, заіпала ТОТАЛЬНА корупція!!!!
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23.08.2022 10:36 Ответить
Це було ваше особисте рішення, за#обаний "колишній" наш ....А тут питання життя, вибір без вибору... Чи лохторату це не зрозуміло?
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23.08.2022 11:00 Ответить
Украинцы голосовали за Путина? А, стоп, это же Зеленский напал на Украину.
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23.08.2022 11:05 Ответить
Моя сестра з дітьми не може знайти житло в аренду в Польші.Має гроші,чоловік далекобійник.Але "дружні" поляки не хочуть здавати або правлять нереальні гроші.Хоч додому повертайся,під обстріли.В Нікополь.Дякуємо "дружній"Европі.
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23.08.2022 11:41 Ответить
Бажаю щоб ці пихаті лиціміри отримали бомбою по макітрі.Може тоді щось зрозуміють.
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23.08.2022 12:01 Ответить
 
 