Майже третина українців стали біженцями, - ООН

Війна РФ проти України супроводжується найбільшою з часів Другої світової війни міграційною кризою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 23 серпня повідомило DW із посиланням на Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого майже третина 44-мільйонного населення країни вимушено залишила свої будинки.

У заяві УВКБ ООН наголошується, що це найбільша міграційна криза з кінця Другої світової війни.

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Також зазначається, що на людей чекає "колосальне випробування", оскільки незрозуміло, як довго триватиме війна, і що на них чекає взимку.

За даними UNO-Flüchtlingshilfe, близько 90 відсотків біженців, які змушені були залишити Україну за останні шість місяців, - це жінки та діти. Щоб забезпечити їм захист, було запущено інформаційну кампанію "stay safe" ("Залишайся в безпеці"), спрямовану на підвищення обізнаності біженців про такі небезпеки, як торгівля людьми та сексуальна експлуатація. Одночасно в транзитних регіонах було створено так звані "блакитні точки" - безпечні місця, де сім'ї, діти та особливо вразливі біженці на нетривалий час отримують захист та допомогу.

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