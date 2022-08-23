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Новини Війна
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Майже третина українців стали біженцями, - ООН

біженці,польща

Війна РФ проти України супроводжується найбільшою з часів Другої світової війни міграційною кризою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 23 серпня повідомило DW із посиланням на Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого майже третина 44-мільйонного населення країни вимушено залишила свої будинки.

У заяві УВКБ ООН наголошується, що це найбільша міграційна криза з кінця Другої світової війни.

Також читайте: Близько 1000 дітей убито або поранено з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, - ООН

Також зазначається, що на людей чекає "колосальне випробування", оскільки незрозуміло, як довго триватиме війна, і що на них чекає взимку.

За даними UNO-Flüchtlingshilfe, близько 90 відсотків біженців, які змушені були залишити Україну за останні шість місяців, - це жінки та діти. Щоб забезпечити їм захист, було запущено інформаційну кампанію "stay safe" ("Залишайся в безпеці"), спрямовану на підвищення обізнаності біженців про такі небезпеки, як торгівля людьми та сексуальна експлуатація. Одночасно в транзитних регіонах було створено так звані "блакитні точки" - безпечні місця, де сім'ї, діти та особливо вразливі біженці на нетривалий час отримують захист та допомогу.

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Автор: 

біженці (1911) ООН (3397)


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Топ коментарі
+6
Це одна із стратегій кацапії лишити Україну трудових ресурсів. Кулеба там закликав не маніпулювати інформацією по знали чи не знали.....так ось,якби не свої сім'ї евакуйовували і особисті збитки рахували ,а реально готувалися, то не було б цієї страшної категорії
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23.08.2022 10:13 Відповісти
+6
Спочатку голосують по приколу, а потім стикаються по світу 😁😁
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23.08.2022 10:31 Відповісти
+4
над Україною літає зараз аж ДВІ СМЕРТІ: одна - володимир і друга - владімір....

https://translate.google.com/?sl=fr&tl=uk&text=vol%20de%20mort&op=translate
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23.08.2022 10:18 Відповісти
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Це одна із стратегій кацапії лишити Україну трудових ресурсів. Кулеба там закликав не маніпулювати інформацією по знали чи не знали.....так ось,якби не свої сім'ї евакуйовували і особисті збитки рахували ,а реально готувалися, то не було б цієї страшної категорії
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23.08.2022 10:13 Відповісти
Многие стали беженцами еще до войны, благодаря "мудрому правительству". Я выехала еще в 2005ом. Надоело кормить дармоедов и не иметь никакой защиты. Хотя до сих пор люблю Украину, ее людей, но не государство
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23.08.2022 10:18 Відповісти
может вы имели в виду правительство? пока украинцы не научились выбирать для управления своим государством профессиональных менеджеров, им по-прежнему кажется, что, если человек имеет склонность к присвоению чужого, это не слишком большой недостаток для государственного чиновника..., из-за такой безответственной толерантности наше государство постоянно обворовывают и обманывают, а людей заставляют выезжать в поисках лучшей доли...
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23.08.2022 10:28 Відповісти
Дякуючи " мудрому правительству", чи народу з гаслом "какая разніца", який сам це "правітельство" обирає і якого можна надурити чи купити за 100 грн ???
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23.08.2022 11:04 Відповісти
над Україною літає зараз аж ДВІ СМЕРТІ: одна - володимир і друга - владімір....

https://translate.google.com/?sl=fr&tl=uk&text=vol%20de%20mort&op=translate
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23.08.2022 10:18 Відповісти
Спочатку голосують по приколу, а потім стикаються по світу 😁😁
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23.08.2022 10:31 Відповісти
я, і багато таких як я, виіхали ше за часів твого сивочолого рошена, заіпала ТОТАЛЬНА корупція!!!!
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23.08.2022 10:36 Відповісти
Це було ваше особисте рішення, за#обаний "колишній" наш ....А тут питання життя, вибір без вибору... Чи лохторату це не зрозуміло?
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23.08.2022 11:00 Відповісти
Украинцы голосовали за Путина? А, стоп, это же Зеленский напал на Украину.
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23.08.2022 11:05 Відповісти
Моя сестра з дітьми не може знайти житло в аренду в Польші.Має гроші,чоловік далекобійник.Але "дружні" поляки не хочуть здавати або правлять нереальні гроші.Хоч додому повертайся,під обстріли.В Нікополь.Дякуємо "дружній"Европі.
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23.08.2022 11:41 Відповісти
Бажаю щоб ці пихаті лиціміри отримали бомбою по макітрі.Може тоді щось зрозуміють.
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23.08.2022 12:01 Відповісти
 
 