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В оккупированном Кальмиусском ночью загорелся склад боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

В оккупированном Кальмиусском в Донецкой области ночью загорелся склад боеприпасов российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара и детонации боеприпасов опубликована в соцсетях.

Также смотрите: В результате вчерашних обстрелов рашистов погиб работник ЗАЭС, - "Энергоатом". ФОТО

боеприпасы (2374) уничтожение (7400) склад (156)


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Топ комментарии
+12
Нармальна так пакурілі...
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23.08.2022 09:39 Ответить
+10
рашисты продолжают курить, где еще не попало 🤷
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23.08.2022 09:44 Ответить
+9
Горіли орки, й палали. Горіли орки, й палали, палали, палали. Більше курить не будете.
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23.08.2022 09:45 Ответить
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Нармальна так пакурілі...
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23.08.2022 09:39 Ответить
рашисты продолжают курить, где еще не попало 🤷
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23.08.2022 09:44 Ответить
Горіли орки, й палали. Горіли орки, й палали, палали, палали. Більше курить не будете.
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23.08.2022 09:45 Ответить
Унікальне особливе астрономічне явище "Зорепад ЗСУ", українці залюбки спостерігають з кінця липня та протягом серпня цього року.
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23.08.2022 10:01 Ответить
Ага! Додаток до "Персеїд"! (ми з внуком рік тому спеціально дочекалися у його день народження (у серпні) до півночі, щоб поспостерігать за "зорепадом") А в цьому році "Персеїди" будуть локалізовані лише на окупованих територіях України та прикордонних областях Росії - однак, аж до закінчення війни!
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23.08.2022 10:19 Ответить
Красівоє...)))
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23.08.2022 10:07 Ответить
Орки вітають Український народ феєричним салютом в честь свята - День Державного прапора України.
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23.08.2022 10:14 Ответить
Гуманитарка такая гуманитарная.
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23.08.2022 10:21 Ответить
тиха украЇнська ніч, але сало (в три пальця товщини) треба переховати. украЇнське прислів'я.
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23.08.2022 10:33 Ответить
Сам загорівся? Ось так взяв і загорівся? Навіщо ця "скромність"? Нас втягнули в війну і ми ведемо бойові дії з ворогом!
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23.08.2022 10:36 Ответить
На Бомбасе взрываются бомбы? Это нормально. Когда Бомбас снова станет Украинским Донбассом-там все будет тихо и мирно, как до 14 года,до нападения парашки
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23.08.2022 10:43 Ответить
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23.08.2022 10:47 Ответить
Прекрасні вибухи.
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23.08.2022 10:53 Ответить
Гори , гори ясно .....
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23.08.2022 11:33 Ответить
Снисхождение божественного огня по-донецки! 🆗
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23.08.2022 12:46 Ответить
 
 