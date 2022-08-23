В оккупированном Кальмиусском ночью загорелся склад боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО
В оккупированном Кальмиусском в Донецкой области ночью загорелся склад боеприпасов российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара и детонации боеприпасов опубликована в соцсетях.
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