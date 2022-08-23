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В результате вчерашних обстрелов рашистов погиб работник ЗАЭС, - "Энергоатом". ФОТО

Вчера, 22 августа 2022 года, в результате обстрела автомобиля такси в Энергодаре получил ранения работник Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Энергоатома".

Как отмечается, погиб слесарь цеха тепловой автоматики и измерений Владислав Митин, 1996 года рождения.

Он был госпитализирован, но от тяжелых ранений через несколько часов умер в реанимации.

В результате вчерашних обстрелов рашистов погиб работник ЗАЭС, - Энергоатом 01

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обстрел (28254) смерть (9261) Энергоатом (412) Запорожская АЭС (727)


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Молодий хлопець. Ще б жити та жити. Співчуття.
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23.08.2022 09:18 Ответить
хтось мені зможе пояснити, чому рашка досі в радбезі ООН, що вона там робить, не зрозуміло зовсім...., це схоже на те, щоб педофіла запросити до батьківського комітету по запобіганню наруги над дітьми...
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23.08.2022 09:20 Ответить
Можливо бояться ядерної зброї *********
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23.08.2022 09:44 Ответить
Хутін купив усі ці міжнародні організації. Ось і сидять.
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23.08.2022 10:03 Ответить
последний блокпост инста банит такое..везде баны(9
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23.08.2022 10:08 Ответить
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23.08.2022 10:29 Ответить
Цензор, наводьте інформацію більш точну , загинув не в результаті обстрілів , а в результаті умисного вбивства , бо на авто сліди від куль а не осколків снарядів .
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23.08.2022 10:41 Ответить
 
 