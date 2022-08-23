В результате вчерашних обстрелов рашистов погиб работник ЗАЭС, - "Энергоатом". ФОТО
Вчера, 22 августа 2022 года, в результате обстрела автомобиля такси в Энергодаре получил ранения работник Запорожской АЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Энергоатома".
Как отмечается, погиб слесарь цеха тепловой автоматики и измерений Владислав Митин, 1996 года рождения.
Он был госпитализирован, но от тяжелых ранений через несколько часов умер в реанимации.
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