Рашисты нанесли удар по Славянску. Полностью разрушен дом, - мэр Лях. ФОТО

В ночь на 23 августа российские оккупационные войска нанесли удар по городу Славянск Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской голова Славянска Вадим Лях.

"Как и ожидалось, ночь не была спокойной. Город снова обстреляли. Особенно громко был в районе Целинной. Полностью разрушен жилой дом", - говорится в сообщении.





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Отмечается, что жертв нет.