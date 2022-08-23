Рашисты нанесли удар по Славянску. Полностью разрушен дом, - мэр Лях. ФОТО
В ночь на 23 августа российские оккупационные войска нанесли удар по городу Славянск Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской голова Славянска Вадим Лях.
"Как и ожидалось, ночь не была спокойной. Город снова обстреляли. Особенно громко был в районе Целинной. Полностью разрушен жилой дом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жертв нет.
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Fjall_Raven
показать весь комментарий23.08.2022 10:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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