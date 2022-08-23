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Рашисты нанесли удар по Славянску. Полностью разрушен дом, - мэр Лях. ФОТО

В ночь на 23 августа российские оккупационные войска нанесли удар по городу Славянск Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской голова Славянска Вадим Лях.

"Как и ожидалось, ночь не была спокойной. Город снова обстреляли. Особенно громко был в районе Целинной. Полностью разрушен жилой дом", - говорится в сообщении.

Рашисты нанесли удар по Славянску. Полностью разрушен дом, - мэр Лях 01
Рашисты нанесли удар по Славянску. Полностью разрушен дом, - мэр Лях 02

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Отмечается, что жертв нет.

обстрел (28254) Донецкая область (10139) Славянск (2611)


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це шо парашники нє владєють йазигами, а то вже було б соловїної та унітазнобачково-обскубленої воні, шо поляки уже в слов'янську владу захопили )
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23.08.2022 10:03 Ответить
 
 