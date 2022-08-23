Рашисти завдали удару по Слов’янську. Повністю зруйновано будинок, - мер Лях. ФОТО

У ніч на 23 серпня російські окупаційні війська завдали удару по місту Слов’янськ Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Слов'янська Вадим Лях.

"Як і очікувалося, ніч не була спокійною. Місто знову обстріляли. Особливо гучно було в районі Цілинної. Повністю зруйновано житловий будинок", - йдеться у повідомленні.





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Зазначається, що жертв немає.