За добу на Донеччині окупанти вбили 1 мирного жителя, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 22 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 22 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Соледарі. Ще 7 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.