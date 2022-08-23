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За добу на Донеччині окупанти вбили 1 мирного жителя, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 22 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу на Донеччині окупанти вбили 1 мирного жителя, - Кириленко 01

"За 22 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Соледарі. Ще 7 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по школі на Донеччині, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

обстріл (29575) Донецька область (8954) Кириленко Павло (910)


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